Rocío Blanco, consejera de Empleo: «Gestionar correctamente el dinero público es un deber sagrado» Entrevista a la nueva consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía

Su actuación contra el fraude al frente de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga le hizo merecedora de la Cruz al Mérito Policial. En botella y blanco. Rocío. Cuando Rocío Blanco aceptó el reto de hacerse cargo de la consejería más problemática de la Junta de Andalucía, la de Empleo (ahora también de Formación y Trabajo Autónomo), muchos quisieron ver un mensaje. Había llegado al fin un verdadero dique de contención ante la negra etapa de escándalos de este departamento durante los mandatos socialistas. Ella, sin embargo, quiere ir mucho más allá de levantar alfombras. Independiente, eminentemente técnica y nada amiga de la parafernalia política, su cabeza es un torbellino de ideas con la creación de empleo como único objetivo.

En su toma de posesión, dijo que la «patata caliente» a la que se iba a enfrentar era la creación de empleo. Con el historial de su departamento, le van a faltar sartenes para tanto tubérculo. ¿No teme terminar achicharrada?

Si tuviera temor no hubiera aceptado este reto. No sólo yo; todo mi equipo. Andalucía tiene un gran desafío, y es la creación de empleo. El Gobierno no crea empleo, pero tiene que sembra confianza en los empresarios, que son quienes sí lo generan. Y a ello me voy a dedicar con todo mi esfuerzo. El vértigo es grande, por supuesto, pero lo que espero es no defraudar y poder hacer algo bueno por Andalucía.

Fichar a una experta antifraude, ¿fue un aviso del nuevo tiempo? ¿Qué es más perentorio: mirar por el retrovisor o avanzar hacia el futuro?

No veo que fuera aviso de nada. He trabajado en la lucha contra el fraude, sí. Y muchos de mi equipo. Pero no es la intención. Tenga en cuenta que llego a una consejería donde casi todos los temas están judicializados. Ahora se trata de crear, de tirar para adelante.

Algún sobresalto habrá habido al abrir los cajones...

Alguno que otro, sí, que ya hemos remitido al servicio jurídico para que informe. Cosas raras, en las que te choca el procedimiento que se ha seguido. Quizás no de gran calado, pero que tienen que ser estudiadas.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estas primeras semanas al frente de la Consejería?

Que me he encontrado con gente igual que yo. Los funcionarios hablamos el mismo lenguaje. Nos han dicho «sois de los nuestros». Lo agradecen. Se sienten cómodos cuando el equipo se implica, cuando te explican una cosa técnica y la entiendes. Gracias a eso estoy recibiendo una vocación de entrega tremenda.

¿Había demasiado político en este departamento entonces?

No lo sé. Yo sí vi al aceptar el reto que ésta era una consejería muy técnica. Que teníamos que abstraernos de todos los problemas que ha habido y empezar a gestionar. Por supuesto los temas de fraude y judicializados están ahí. Ayudaremos, pero hay que impulsar políticas activas de empleo, hay que reformar el SAE, hay que revitalizar la formación... Por eso elegí un equipo técnico, que ha hecho que los funcionarios se sientan muy identificados con nosotros.

¿El mayor problema que ya haya detectado?

—Hay una falta de funcionarios grande. Según nos cuentan, con todo lo ocurrido con los temas de fraude mucha gente intentó salir de esta consejería. Y está muy falta de personal. Un departamento como éste, cuyo bastión son las subvenciones, necesita mucha gente para gestionar. En las delegaciones territoriales ocurre lo mismo. Por eso, de la mano de Intervención, hemos iniciado un plan de choque para desbloquear el atasco en la bolsa de cursos de formación. Ésa es la prioridad, porque permitirá volver a comenzar con los cursos.

Suena duro oír eso cuando el SAE, por ejemplo, no ha parado de incrementar plantilla procedente de la administración paralela que los propios funcionarios dicen que están mano sobre mano...

Sí, pero ahí tenemos un gran problema. De los 3.400 trabajadores del SAE, 2.400 no tienen potestades administrativas. Y el SAE se lleva un presupuesto muy alto de la Consejería. Habría que dirigirlos a la orientación, pero no quiero decidir sin oír a los sindicatos. Lo que me parece tremendo es que no se les pueda dar un trabajo. No podemos dejar de ocuparlos. Los andaluces no pueden estar pagando a gente con una limitada capacidad de actuación administrativa.

El 80% de la plantilla de Andalucía Emprende fue contratada sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad e idoneidad. ¿Es asumible una administración así?

Estamos haciendo una auditoría en torno a qué hace verdaderamente Andalucía Emprende y ver si ese gasto es justificable. Ya se ha producido una reestructuración porque hemos visto que es una organización muy cara de la que no se conoce su eficacia.

¿No hay manera de reducir en los casos que haya sobredimensión o no estén las funciones claras?

En Andalucía Emprende no planteamos ningún ERE, sería prematuro. Allí hay trabajadores fantásticos, conozco a muchos de ellos. Hay gente trabajadora que no se merece determinados juicios de valor. En el caso del SAE, hay 14 convenios colectivos distintos por la procedencia de sus trabajadores, y la mayoría de ellos tienen reconocida la figura de indefinidos no fijos. Los tribunales han considerado que son estructura del SAE y hay que buscarles una solución. Algunos son muy buenos trabajadores además.

¿Hay más casos como el del alcalde de El Puerto, que no iba a trabajar por ser candidato del PSOE?

No sé si es el caso, pero que haya gente que se tome la función pública con ligereza es tremendo. Un sueldo público es sagrado. En este tema tenemos abiertas unas diligencias previas y no me atrevo a ir más allá. Pero sí me llama la atención que hasta ahora todo valiera, que se permitieran ciertas cosas. Eso es menoscabo de fondos públicos.

Planes de choque, dinero no invertido... Es una situación que su gobierno está destapando que afectaba a buen número de consejerías. ¿Estamos ante otro tipo de fraude, aunque sea moral?

Fraude es una palabra muy dura. Pero en efecto eso ha ocurrido. En mi consejería sólo se gastó el 40% de lo presupuestado para políticas activas. La obligación era ejecutarlas, más en una comunidad con las tasas de paro que tenemos. Pero ejecutarlas bien, con perspectiva. No puedes hacer una política de empleo al margen de las necesidades empresariales.

Eso, ¿no se hacía?

No se evaluaban las cosas. Se hacían políticas de empleo pero no se medía su efecto. Entonces, ¿para qué sirven? No vale dar incentivos a la contratación si luego el trabajo no se mantiene, por ejemplo.

¿Y cómo califica que ocurriera esto?

No me gusta hacer juicios de valor. No sé si no se sabía o no se quería, yo no quiero entrar en ese debate. Me limito a dar los datos, que es lo mismo que hago en el Parlamento. Supongo que quien me precedió intentó hacer lo mejor que supo y no pudo.

Volvemos a lo de antes. Más gestión y menos política.

Entiendo que sí. Se necesita gestión. La inversión y la confianza no vienen por palabras huecas. El andaluz no es tonto y no vive de promesas vacías. Para luego no llegar a fin de mes o no poder acceder a una formación. Estamos gestionando dinero público y a los ciudadanos les cuesta mucho sacarlo de su bolsillo. Gestionarlo correctamente es un deber sagrado.

El presidente Moreno prometió en campaña crear 600.000 puestos de trabajo. En el discurso de investidura el compromiso se olvidó. ¿Usted se atrevería a dar una cifra?

No. Depende de muchas variables. Del contexto andaluz, pero también del nacional y del internacional. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. La creación de empleo en este gobierno abarca a muchas consejerías. Vamos a agilizar trámites administrativos y ya hemos creado la figura del «project manager», que contó el consejero Bravo en ABC. Las empresas tendrán un único interlocutor de la Junta con poderes plenipotenciarios. Andalucía no se puede permitir que la gente que tiene ganas de invertir se pierda en rondas por los distintos departamentos. Hemos de hacer ver a empresarios y autónomos que son el eje principal de nuestra actuación.

No se trata sólo de crear empleo sino reducir el diferencial con el resto de regiones. ¿Lo cree posible?

Creo que sí. No me atrevería a decir cuándo porque la rebaja necesaria es considerable. Cada punto tendrá un enorme trabajo detrás. Pero si convertimos en nuestro eje la orientación, la intermediación y la formación lo conseguiremos. La orientación está olvidada. Mire, en Alemania, en un momento de pleno empleo, decidieron que las oficinas tendrían que ser eso, de empleo, no de desempleo. Y se hicieron los itinerarios formativos. A un desempleado hay que captarlo, ya, pero sabiendo qué hacemos con él. El SAE ha de tener una orientación finalista, que es la incardinación laboral.

Su reforma es indispensable...

Por supuesto. Debe ser del siglo XXI. Hacen falta herramientas. Mire, el laboratorio Argos, que es maravilloso, lo llevan entre cuatro personas que además son personal externo. A esa gente hay que cuidarla. Necesitamos perfiles estadísticos para que cuando un trabajador del SAE tenga una persona delante sepa orientarla tomando como base sus competencias, no sólo sus estudios. La formación hasta ahora estaba fuera del SAE, y eso no puede ser. Ha de estar dentro como la política fundamental de empleo.

¿Y para combatir el paro juvenil?

Sin duda hemos de potenciar la FP dual. La nueva ley que preparamos va a apostar mucho por ella; es el futuro. Al principio será difícil porque el tejido industrial andaluz no lo favorece, pero si no empezamos no llegamos nunca. La rebaja fiscal y el resto de medidas que cito fomentarán la inversión. Si se ve un gobierno serio, que no dice palabras vacías, las empresas apostarán por Andalucía.

¿Cuándo podrá volver a convocar cursos de formación Andalucía?

Sin arriesgarme, en enero de 2020. Intentaremos que sea antes. Andalucía no se puede permitir otro año más sin cursos; una generación sin formación no es nada. Tenemos 176 millones de la conferencia sectorial y es necesario que los invirtamos. Se pueden hacer tantas cosas y tan bien...

¿Qué cambios se introducirán?

Lo primero, en la forma de convocatoria. Estamos estudiando dejar el procedimiento de subvención, que ha traído tantos problemas y está casi maldito, y apostar por la licitación, por la ley de contratos del Estado. Sacar unos lotes y que las empresas apuesten por ellos. Sería una forma más fácil de justificar el gasto y más transparente. Además, hemos creado un grupo de trabajo con CEA y sindicatos para ver qué necesidades formativas existen.

Su papel ha sido muy cuestionado...

Los agentes económicos y sociales son el instrumento de oferta de empleo más potente que existe en Andalucía. Creo mucho en el diálogo social. Si existe, hay paz social y a las empresas les es más fácil implantarse aquí. En la formación les tenemos que dar voz y voto. Tienen que estar en la gobernanza. Que nos digan dónde hay que apostar. Ellos son la calle, nosotros estamos entre paredes. Con las empresas de formacion también tenemos muy buena relación.

La primera medida de calado ha sido bonificar el segundo año de la cuota de autónomos. ¿Qué efecto calcula que tendrá?

Se pueden dar de alta unos 5.000 autónomos al año. Pero también hemos de ir más allá en la protección a los autónomos. Por ejemplo, con medidas de segunda oportunidad. Igual que ayudamos a los que están empezando no podemos dejar tirados a los que no han tenido suerte. Tutorizándolos, ayudando a la contratación de su primer empleado, que entendemos que da pánico con el coste laboral que tenemos en España, el segundo más alto de toda Europa. O dando un complemento salarial para los contratos de mayores de 52 años, personas que no pueden estar al margen del sistema.

Cuando se destituyó al denominado «comando antifraude» se le acusó de querer «heredar el régimen»...

Si una persona a la que nombras luego rema en dirección contraria es lícito prescindir de ella. Por mis hechos me conoceréis.