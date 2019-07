Andalucía Rafael Porras: «Canal Sur sería inviable si fuese una empresa privada» Entrevista con el presidente del Consejo de Administración de la RTVA

¿La renovación del Consejo de Administración supone un cambio radical para Canal Sur?

La mayoría de los miembros somos profesionales (hay cuatro políticos y cinco periodistas) y hasta el día de hoy, todos quieren ponerse a trabajar. Queremos superar la etapa anterior en la que, por circunstancias, hubo un deterioro de las relaciones. Vamos a hacer una pequeña obra para que no haya despachos sino una sala común de trabajo, en la que cada consejero va a tener su ordenador y su puesto para trabajar. Eso no sucedía antes.

¿Qué objetivo se marcan a corto plazo?

Tenemos que poner en marcha los cambios, las nuevas políticas y la nueva programación de la radio y la tele y hacer un diagnóstico porque la situación de la empresa es muy delicada. No porque esté para cerrar; eso no se contempla, pero años de restricciones económicas, gestiones con otras prioridades y la interinidad de la dirección, además de reducciones presupuestarias y las caídas significativas de los ingresos por publicidad, nos obligan a redimensionar y readaptar la empresa. Hay que tomar decisiones importantes.

¿Se despejan definitivamente las sombras sobre su cierre?

No está sobre la mesa cerrar Canal Sur como no está sobre la mesa una reestructuración de la plantilla.

Hablando de la plantilla, ¿hay muchos trabajadores en Canal Sur?

Depende de lo que queramos. Cuando permanentemente se hacen ataques a la plantilla o una defensa numantina de que hay que mantenerla por encima de todo, son posiciones ventajistas. Hay cerca de 1.500 trabajadores y, con que haya uno menos mañana, para mí ya es un drama porque es una persona con nombre y apellido y circunstancias familiares. No es una cosa que se pueda analizar a la ligera Lo importante es saber si la estructura y el diseño de la empresa cumple con los objetivos que marca la ley. ¿Se gestiona eficazmente? Estamos hablando de dinero público que es una cosa muy seria.

Dígamelo, ¿se gestiona eficazmente?

No me preocupa tanto el número como la funcionalidad de la plantilla. Como en cualquier empresa. Si tuviera que mantenerse con criterios puramente mercantiles, con los de una empresa privada, ¿podría mantenerse tal y como está ahora? No. Es inviable. Ninguna empresa podría funcionar como ha funcionado ésta. Nuestro objetivo es hacer que Canal Sur pueda durar 30 años más con la conciencia de que el dinero público está bien gastado.

Los sindicatos se quejan constantemente de falta de medios técnicos.

Esa es la prueba. No sólo están obsoletos los medios técnicos, sino la silla, la mesa, los edificios donde estamos. Este es un edificio de la Expo (Pabellón de Retevisión), el Pabellón de Andalucía donde está la radio, también...no quiero ni imaginarme cómo están el resto de las delegaciones. Es imprescindible una inversión en renovación tecnológica y de material.

¿De cuánto dinero?

Adelante Andalucía, y lo aplaudo especialmente, exigió una inversión de 7 millones para entrar en el acuerdo de renovación de los órganos de extracción parlamentaria. Esta empresa necesita unos planes a corto, medio y largo plazo para su readaptación y eso significa dinero. La situación en la que está no puede continuar mucho tiempo más por su propia supervivencia. Si fuera una empresa privada, no podría seguir funcionando.

¿Canal Sur ha dejado de ser un servicio público?

Buena parte de la programación de la tele y la radio no cumplen los parámetros de servicio público. No es cuestión de gusto mío o del director general sino de que le guste al mayor número posible de andaluces. Pero tampoco podemos entrar en la dinámica de que la audiencia es el primer objetivo; hay que hacer programas aunque tengan poca audiencia porque sí son servicio público. Tenemos que prestar atención a la cultura popular andaluza, te gusten o no los carnavales, el Rocío o la Semana Santa. Si sólo quisiéramos conseguir audiencia, haríamos lo que las privadas: Supervivientes.

¿Cuál es su modelo de Canal Sur?

Tenemos que conseguir que el andaluz entienda que la mejor forma de informarse es en Canal Sur. Debemos recuperar el prestigio y la reputación de una marca que se ha perdido. Que todo el mundo entienda que si mañana tiene que comunicar algo, Canal Sur es el medio esencial para ello. Tiene que ser la referencia informativa para el mayor número posible de andaluces y ahora mismo no lo es.

La cadena también sufre una fuerte caída en ingresos publicitarios.

Como padecemos todos los medios de comunicación. Pero hay otra revolución que empezó por los periódicos en papel y ahora está llegando a la tele. Son los cambios de uso en el consumo de la televisión que también está cambiando a los anunciantes. El director general comunicó al Parlamento que si se seguía con la misma progresión de gasto en este año, terminaríamos con un déficit de 5 millones de euros. Eso obliga a hacer un esfuerzo importante de ahorro.

¿Cómo se piensan resolver esta cadía de ingresos?

Uno de los consejeros, Iván Tarín, está estudiando el código de publicidad de la casa. Aquí no se hacen patrocinios y no comprendemos por qué. Estamos analizándolo.

Habla de muchos retos, muchos frentes abiertos...

Tenemos prevista la creación de la plataforma de contenidos para que se pueda acceder a la programación. La La audiencia de Canal Sur es un perfil medio de persona mayor y de ámbito rural. Y eso, que hay que mantenerlo, implica que la publicidad también se restrinja. Hay que hacer atractiva la televisión y la radio para que los perfiles sean más amplios y un anunciante entienda que un medio como Canal Sur pueda llegar a la juventud o a los profesionales urbanos y no reducir la audiencia que ha sido una tendencia equivocada de los anteriores dirigentes de la casa.

La Banda era una referencia para los menores y desapareció.

Intuyo que es una posición decidida y errónea que ha empujado a que Canal Sur sólo sea identificada con que a cualquier hora, siempre, había alguien cantando copla o sevillanas, o unos niños cantando sevillanas o cuplés. Era un estereotipo pero se correspondía con la realidad. En los otros canales hay programas informativos, divulgativos, de producción propia, que son excelentes. Pero estaban orillados como Los reporteros, Tierra y mar, Espacio protegido, Salud al día.

¿Se les va a dar más cabida?

La intención es contar con los tres canales y potenciar la web con Canal Sur a la carta, aplicaciones móviles, la plataforma...

¿Tres canales con tres programaciones?

Se está trabajando 24 horas al día para poner en marcha una programación, con cosas nuevas, a partir del 15 de septiembre. Los planes a futuro vendrán más adelante.

¿Qué va a pasar con las productoras «pata negra»?

Era evidente que un grupo muy reducido de productoras se llevaban todos los programas. No había concurrencia pública y eso se ha cambiado desde el minuto uno. Necesitamos un programa de mañana, de tarde, de debate, así que les hemos pedido ofertas a todas y, cuando concuerden con los objetivos y la nueva imagen de la cadena, haremos los programas.

Es decir, que van a seguir externalizando los programas

La programación ajena va a tener el mismo peso. Nuestra intención es que la mayor parte sea propia pero eso implica que hay que intervenir sobre la organización del trabajo y de la estructura de la casa. La verdad es que hay mucha gente que no trabaja porque no se le da trabajo, otra por desgana, otra que trabaja mucho y otra que se escaquea.