Sobre la dependencia y los fallecidos El PSOE pide la dimisión de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía por sus declaraciones Juan Cornejo anuncia que si no se va o la cesa el presidente, pedirán la reprobación en el Parlamento. La consejería asegura «estamos muy seguros de lo que decimos»

Las polémicas declaraciones pronunciadas este martes por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, acusando al PSOE de esperar al fallecimiento de los dependientes para agilizar las listas de espera han tenido consecuencias.

El PSOE andaluz ha pedido la dimisión o el cese por parte del presidente Juanma Moreno de Rocío Ruiz. «Son unos hechos muy graves que la consejera utilice a las personas fallecidas para tapar las vergüenzas presupuestarias y políticas de este Gobierno», ha afirmado en la mañana de este miércoles el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo.

«Alguien que usa de una manera tan frívola a las personas fallecidas no tiene altura moral para ser consejera, si no la cesa el presidente, pediremos la reprobación en el Parlamento», ha anunciado Cornejo.

La consejería se ratifica

Fuentes de la Consejería deIgualdad explicaron a ABC que no se pronunciaban sobre las peticiones del PSOE, que pide lo que considera oportuno. «Nosotros estamos tranquilos haciendo nuestro trabajo y estamos muy seguros de lo que decimos».

No obstante, ABC ha podido saber que las palabras pronunciadas ayer por Rocío Ruiz no sentaron bien al resto de sus compañeros del Consejo de Gobierno ya que no las consideran adecuadas, ni oportunas ni acertadas.