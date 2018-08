La oposición critica «la pasividad» del Gobierno andaluz ante la avalancha de inmigrantes a las costas El PP insta a la Junta a que reclame recursos al Gobierno central y Css recuerda que el Plan de Inmigración está caducado

Rocío Montero

@rmontero70 SEVILLA Actualizado: 29/08/2018 23:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Junta aboga por un acuerdo de Estado para abordar la crisis migratoria en Andalucía

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Crespo, ha denunciado este miércoles que «el Gobierno andaluz ha actuado de la peor manera posible ante la crisis migratoria, con pasividad, con demagogia y con una alarmante ausencia de reivindicación y de exigencia hacia el Gobierno de la nación», que ha asegurado «tiene una enorme responsabilidad de la situación en la que estamos».

Durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior que ha tenido lugar en el Parlamento andaluz, Crespo ha insistido en que el Gobierno andaluz «debe explicar qué es lo que lo que ha hecho, y está haciendo, ante una crisis migratoria sin precedentes».

Por ello, ha lamentado «la pasividad y la frialdad» del gobierno de Díaz ante esta crisis y ha criticado que «ni tan siquiera hayan sido capaces de salir a los medios para dar apoyo, tranquilidad y para tender la mano a los municipios en los que la situación es especialmente alarmante».

Unos municipios que, según ha afirmado,« han tenido que hacer enormes esfuerzos para atender como han podido a las personas que han llegado. Están sobrepasados y tienen que improvisar medidas que debieran tener previstas y planificadas el Gobierno andaluz», ha subrayado.

Así, se ha referido a datos de la Oficina de Control Presupuestario y ha destacado que «de un total de 4,9 millones de euros para integración para los ayuntamientos ha ido destinado algo más de un millón de euros de los que su ejecución ha sido de cero euros».

A este respecto, ha señalado que «está segura que la hoja de ruta del Gobierno andaluz hubiera sido muy distinta si en el Gobierno de la nación hubiera estado gobernando el PP» y ha señalado que «si estuviera gobernando el PP les hubiera faltado tiempo para tratar este tema empleando la confrontación, reclamando medios sin cesar y erigiéndose en paradigmas de la sensibilidad máxima hasta la saciedad».

La portavoz ha indicado que «no nos encontramos ante un problema nuevo», aunque ha matizado que «la manera que ha tenido el PSOE para abordarlo en las diferentes administraciones es la que ha hecho que éste adquiera una dimensión inédita».

«El populismo está en dar bandanzos»

«Lo peor que puede ocurrir en la inmigración es el populismo que reside en quién se va a hacer fotos en puertos como el de Valencia. El populismo está en dar bandazos en la política de inmigración. Estamos ante un problema de Estado y un problema europeo que requiere de mucha responsabilidad y dejar de lado la frivolidad», ha remarcado.

Crespo ha hecho alusión a la escasa atención que ha mostrado el PSOE a la multitud de quejas y reivindicaciones que muchos colectivos e instituciones sociales han puesto de manifiesto en su gestión «mirando siempre hacia otro lado» y ha recordado que «hasta el Defensor del menor ha puesto en entredicho la gestión que hace la Junta de Andalucía en la atención a los menores no acompañados».

La popular que ha criticado que el Gobierno andaluz haya vuelto de la conferencia sectorial «con las manos vacías», ha afirmado «que la manera de gestionar del Ejecutivo de Díaz no nos lleva a buen puerto» y ha criticado «su política de brazos caídos».

Asimismo, ha insistido en que «a pesar de que constantemente intenten sacarse de la chistera algunos titulares para pretender dar normalidad a una situación excepcional, ello no va a hacer que las imágenes que hemos visto se olviden ni a compensar el silencio que han mantenido por lo que les ha instado a exigirle a Sánchez más medios y recursos para poder paliar este problema».

En respuesta, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha criticado que el PP-A «hace de la migración un movimiento populista usando la demagogia y mirándose en el peor de los espejo, el de Salvini o Le Pen» y ha censurado que desde el Gobierno central los populares "en siete años no hicieron hecho nada" para atender esta realidad.

Plan Andaluz de Inmigración

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha cuestionado que el III Plan Andaluz de Inmigración concluyera en 2016 y aún no se han concretado medidas para el Plan 2018-2022. Asimismo, ha considerado «insuficientes» las partidas económicas destinadas a a entidades sociales y ayuntamientos. Asimismo, ha criticado que «la Junta defienda que la inmigración es un fenómeno estructural pero que en cambio no contemple para afrontarla soluciones permanentes». «Los gobiernos se tienen que poner al día, sean del color político que sean», ha agregado antes de incidir en que las competencias "no son solo del Estado" y reivindicar al cumplimiento de las leyes en este marco.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos Andalucía, ha afirmado que este asunto «se está usando de manera electoralista y totalmente errónea» por parte de algunos partidos, toda vez que ha calificado de «ridícula» la cifra de inmigrantes que llegan a Andalucía en comparación con los movimientos de personas a escala europea o mundial.

Tras recordar que Andalucía es considerada como «frontera y no destino», ha defendido medidas como cerrar los CETI, que "no sirven para nada».

La portavoz adjunta de IULV-CA, Inmaculada Nieto, ha considerado que el número de inmigrantes que han arribadoa las costas andaluzas «no se puede elevar a categoría de colapso o emergencia nacional, ni es un número para alentar lo peor que puede anidar en una sociedad cuando se le explica un fenómeno como problemático».

Según ha indicado, «aunque la inmigración sea de competencia estatal no exime la responsabilidad de las decisiones que se toman en el territorio por el Gobierno andaluz, que tiene la responsabilidad de liderar la planificación necesaria para que este fenómeno vuelva a su cauce».