Pleno María Jesús Montero, primera ministra reprobada por el Parlamento de Andalucía Ciudadanos, PP y Vox desaprueban a la exconsejera de Hacienda por el bloqueo de 1.350 millones de euros a Andalucía

Antonio R. Vega @antonio_rvega Sevilla Actualizado: 10/10/2019 22:54h

Hasta que Pedro Sánchéz se fijó en ella y la reclutó para su Gabinete ministerial en junio de 2018, María Jesús Montero (Sevilla, 1966) había sido la consejera andaluza con más trienios del Gobierno. La única que había estado bajo las órdenes de tres presidentes de la Junta de Andalucía distintos; la última, Susana Díaz, siendo Montero –o precisamente por eso Sánchez la fichó– la menos «susanista» del Ejecutivo.

Con esta hoja de servicios en la Junta y después de una década ocupando un escaño en la Cámara autonómica, nadie, y seguramente tampoco la actual ministra de Hacienda en funciones, podía esperar que su nombre iba a figurar desde ayer en el Diario de Sesiones como el del primer miembro del Ejecutivo central reprobado por el Parlamento andaluz en sus 37 años de historia.

Pero la política volvió a demostrar que es por definición el arte de lo posible. Ciudadanos, el grupo político con el que Montero había negociado hasta tres proyectos de presupuestos en la pasada legislatura, impulsó una proposición no de ley en la Cámara autonómica para desaprobar a la actual cabeza de lista del PSOE por Sevilla cuando resta sólo un mes para las elecciones generales. Montero ha sido desaprobada por «incumplir de manera flagrante con Andalucía» debido al «bloqueo» de 1.350 millones de euros del Estado que corresponderían a la comunidad por las entregas a cuenta de la financiación autonómica y la recaudación del IVA.

La iniciativa salió adelante con 55 votos del grupo proponente, del PP y Vox, y fue rechazada por los 33 diputados del PSOE. Adelante Andalucía, la confluencia de IU y Podemos, optó por abstenerse. El texto aprobado lamenta que el impago está «poniendo en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por nuestra comunidad y complicando gravemente la prestación de políticas sociales a todos los andaluces».

Montero es la última política que se une a una lista no muy extensa donde aparece también el consejero andaluz de Justicia e Interior Emilio Llera

Más allá de la carga simbólica que supone ser la primera ministra censurada por el Parlamento en precampaña, la medida no tiene ningún efecto legal. Montero es la última política que se une a una lista no muy extensa donde aparecen el consejero andaluz de Justicia e Interior Emilio Llera (PSOE) por criticar a jueces y fiscales en mayo de 2016; un miembro del Consejo Audiovisual, y el que fuera portavoz de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran y Lleida. Este último fue reprobado en la campaña electoral de 2011 tras afirmar en un mitin que los jornaleros andaluces «reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo».

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, utilizó palabras duras contra la anterior consejera de Hacienda. «Siento hoy vergüenza de subir a reprobar desde Andalucía a toda una ministra andaluza de España», proclamó. También le afeó al PSOE andaluz que ahora «se deba al sanchismo» y haya decidido «traicionar» a los andaluces para evitar «la reprimenda» del presidente del Gobierno en funciones. Su intervención fue varias veces interrumpida por diputados socialistas, lo que obligó a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs) a llamarlos a capítulo. «¿Cuesta adaptarse a la oposición, eh?, ironizó Romero tras retomar un discurso que puso en pie a los miembros de su grupo.

Desde la bancada del PSOE, la reprobación no tiene razón de ser.Su diputado Felipe López aseguró que los socialistas están «extraordinariamente orgullosos» del trabajo de Montero, cuando era consejera y ahora como ministra, y recordó a Cs que pactaron tres cuentas con ella. Echó en falta durante el debate al «señor Bonilla», en alusión al presidente de la Junta, pero no a Susana Díaz, también ausente.

«De buenos y malos»

La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, nadó entre dos aguas: «Esto no va de buenos o malos», dijo, para preguntarse después qué pasará si en unos meses el presidente de Cs, Albert Rivera, «facilita que Sánchez sea presidente y Montero, ministra». Horas antes, Teresa Rodríguez había avanzado a Juanma Moreno que no pensaba apoyar la reprobación «si la propuesta viene de ustedes».

El diputado de Vox Manuel Gavira llevó el asunto a su terreno y afirmó que el problema no es la financiación sino «todo el sistema autonómico». La diputada del PP Carmen Céspedes, por su parte, recordó que Montero «bramaba» contra Mariano Rajoy pidiendo más financiación para Andalucía y cuestionó cómo se pronunciarían los socialistas si el voto fuera secreto.