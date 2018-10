Entrevista Inés Arrimadas: «Susana Díaz dice que quiere acento andaluz en la campaña y yo digo ¿andaluz o del PSOE?» La portavoz nacional de Ciudadanos se muestra orgullosa de

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 18/10/2018 23:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tiene una sonrisa pausada y un acento con las eses muy marcadas pero lleno de expresiones andaluzas. Está convencida de que Andalucía tiene un prometedor futuro por delante, sólo hace falta confiar en esta tierra y tener «ilusión», una palabra que repite muchas veces en sus respuestas y que fue la base de la campaña que la llevó a ganar las elecciones en Cataluña.

—La vamos a ver mucho estos días por Andalucía.

—Cuando escucho a la señora Susana Díaz decir que no venga nadie... oiga, yo no tengo que venir, yo soy andaluza. Hay muchos andaluces que se han ido de Andalucía por falta de oportunidades y que también tienen mucho que decir. Susana Díaz dice que quiere que esta campaña tenga acento andaluz y yo pregunto, ¿acento andaluz o acento del PSOE? porque Andalucía es muy diversa, somos más de ocho millones, y el acento andaluz es también el de quien se ha tenido que ir, el acento de la gente que jamás ha votado al PSOE en Andalucía y que son tan andaluces como los que siempre los han votado. Acento andaluz es el de quien lleva muchos años sin votar porque no confiaba en la política pero en estas elecciones va a votar. Me recuerda mucho a lo que pasa en Cataluña. Los partidos nacionalistas se creen que Cataluña es suya, y que si los criticas estás criticando a Cataluña. No, perdone. Si yo critico la gestión del PSOE estoy criticando al PSOE no a nuestra tierra. No podemos dejar que Susana Díaz patrimonialice a Andalucía.

—Las encuestas les dan buenas perspectivas electorales. Tanto optimismo, ¿no se les puede volver en contra?

—Hemos demostrado que en el Parlamento andaluz con 9 diputados se han conseguido cosas que no se habían logrado en treinta años, así que hay motivos para el optimismo. El discurso pesimista, derrotista, inmovilista que nos vende el PSOE, que parece que no hay otra solución que no sea que siguen ellos gobernando; o el del PP que parece sale a perder porque da a Andalucía por perdida.

—Hay indicadores preocupantes que muestran a Andalucía con altos niveles de paro y malos resultados en el informe PISA.

—Son muy preocupantes y estas elecciones son una oportunidad no para nosotros como partido sino para Andalucía. De verdad que Andalucía no está condenada a tener esos ratios de abandono escolar para siempre. Eso es lo que nos han hecho creer. El PSOE nos ha hecho creer que se ha gestionado fantásticamente Andalucía, que esta es la mejor versión de Andalucía que podemos tener porque ellos no se han equivocado. Y yo eso no me lo creo. Como andaluza creo que podemos dejar de tener esos indicadores, que podemos ser líderes en indicadores que son utópicos. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de gobernantes, de programas y de Gobierno.

—El líder PP andaluz dice que, según sus sondeos, faltan pocos escaños para sumar con Ciudadanos y poder gobernar en la Junta.

—Todas las encuestas publicadas dicen que vamos a tener un crecimiento brutal y que es posible que haya un cambio en Andalucía. Yo ya vengo de lo que pasó en Cataluña que parecía imposible y tres meses antes de las elecciones, ninguna encuesta ni se acercaba al resultado que al final sacamos. En Andalucía que además no tenemos el problema del nacionalismo, no tenemos el separatismo y podemos sumar entre fuerzas alternativas a la que ha estado gobernando, me parece realista pensar que en Andalucía se puede cambiar el Gobierno del PSOE. No me parece ninguna utopía

—Están entonces dispuestos a pactar con el PP.

—A lo mejor hay que preguntarle a Moreno Bonilla si está dispuesto a hacernos presidentes a nosotros, a hacer presidente a Juan Marín, porque salimos a ganar. Ese derrotismo del PP que sale a perder ya sabemos lo que consigue. Cero. Y no cero desde el Gobierno sino también cero desde la oposición.

—¿Son ellos su enemigo a batir? ¿Quién es el enemigo de Ciudadanos?

—Lo que tenemos que ganar en esta partida de todos es dejar atrás el ser la comunidad autónoma con peores indicadores de educación, de paro. Ese es el enemigo a batir. En Andalucía o el próximo Gobierno lo lidera Ciudadanos o vamos a seguir en la misma senda. A mí el PSOE no me garantiza ningún cambio, todo lo contrario. Y el bipartidismo se parece mucho. Salimos a derrotar etiquetas, mala gestión y corrupción y cosas que tenemos que dejar detrás.

—Defiende que es imprescindible un cambio pero ustedes han garantizado cuatro años más a Susana Díaz.

—Hemos garantizado la eliminación del Impuesto de Sucesiones y la de 31 entidades superfluas de la Junta; se ha bajado el IRPF a los autónomos y a la clase media trabajadora. Hemos garantizado que haya presupuestos en unos años de crisis. Hemos garantizado la estabilidad a cambio de reformas. Y es verdad que son incorregibles. El PSOE y el PP son incorregibles. Siempre incumplen los pactos de regeneración.

—Ya había corrupción cuando firmaron el acuerdo con el PSOE. ¿Pensaron que iban a cumplir las medidas de regeneración?

—Había cierta esperanza cuando ellos decían que eran diferentes. Susana Díaz decía que era diferente del pasado pero la verdad es que se ha demostrado que no. Que es lo mismo. Podía haber eliminado los aforamientos que no le habría costado ni un duro a los andaluces. A mí esas medidas me encantan, las que no cuestan dinero, y no entiendo que no se puedan aprobar. Susana Díaz ha demostrado que haría lo mismo que cualquier otro presidente de la Junta anterior.

—Han fracasado entonces en su lucha contra la corrupción.

—El bipartidismo sigue teniendo un peso enorme de corrupción. Se ha puesto en marcha una comisión de investigación en el Parlamento que no se había podido llevar nunca antes a cabo porque el PSOE lo bloqueaba todo y el PP no conseguía nada. Pero es verdad. La criptonita del bipartidismo es la corrupción y las medidas contra la corrupción. Y no lo pueden tolerar y por mucho que lleguen algunos que dicen que son nuevos pero llevan toda la vida en política como la señora Susana Díaz. ¿Qué hemos aprendido? Estoy orgullosa del acuerdo que ha hecho Juan (Marín) en Andalucía porque hemos sido pragmáticos y útiles. Ha sido más útil votar a Ciudadanos en la última legislatura que votar al PP en los últimos 30 años.

—Estas elecciones se interpretan como una batalla de la derecha entre Rivera o Casado.

—El PSOE y el PP están obsesionados con volver al pasado y que todo encajaba en izquierdas y derechas. No se han enterado de que España hace tiempo que abrió un cajón que había en el medio, enorme, que estaba cerrado, del centro reformista, constitucionalista. El bipartidismo está loquito por volver al pasado pactando con los nacionalistas.

—Lo que suceda aquí ¿va a marcar el futuro de España?

—Andalucía es decisiva para el futuro de España. Siempre lo ha sido. Y espero que sea decisivo porque el principal motor de cambio empiece aquí y sea una ola de reivindicación de valores, de igualdad, de solidaridad y de unión. Hay que decidir si confiamos en este país y en esta tierra o no confiamos, si lo damos por perdido o creemos que es posible una mejor versión.