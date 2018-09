CASO ERE El escándalo de los ERE también salpica a un dirigente de Ciudadanos en Andalucía Miguel Ángel Aumesquet es socio de una empresa vinculada a uno de los cabecillas del «clan de la Sierra Norte»

Uno de los coordinadores de Ciudadanos en Andalucía, vocal del comité autonómico, aparato del partido naranja en la región, Miguel Ángel Aumesquet, está relacionado con el escándalo de los ERE de la Junta. Este periódico ha tenido acceso a una extensa documentación que demuestra que Aumesquet, que es una de las personas más próximas al secretario de organización de esta formación, Francisco Hervías, es socio desde 2001 de los empresarios Antonio y José María Sayago, implicados de manera directa en la trama de corrupción andaluza como receptores de 34 millones de euros del «fondo de reptiles» a través de un entramado empresarial en el que la instrucción ha detectado incluso la posible existencia de testaferros.

Concretamente, Aumesquet creó la empresa Gestión Turística de la Sierra Norte S.L. el 5 de marzo de 2001. Dos meses después, la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (Sodelp), localidad de la que había sido alcalde hasta 1999 el entonces director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, le concedió la explotación del recinto turístico denominado La Jarosa durante 25 años. El consejero delegado de Sodelp era José María Sayago, uno de los principales implicados en el escándalo de los ERE y cabecilla del denominado «clan de la Sierra Norte de Sevilla». Su compañero en las filas socialistas del Ayuntamiento de su pueblo lo había atiborrado de subvenciones.

Curiosamente, el 31 de julio de 2001, sólo un mes después de hacerse con la explotación de las instalaciones turísticas de El Pedroso gracias a la decisión de Sayago, Miguel Ángel Aumesquet realizó una ampliación de capital en su sociedad incorporando a otras dos empresas como socias: Espacio Promocional y Sierra Norte Activa. La primera era también de su propiedad, pero la segunda pertenecía a los hermanos Antonio y José María Sayago. En la información que consta en el Registro Mercantil sobre esta empresa se confirma que el segundo había sido el administrador único hasta el 31 de mayo, fecha en la que pasó a serlo su hermano Antonio. Es decir, justo antes de entrar en Gestión Turística de la Sierra Norte, José María Sayago, que era quien había aprobado como concejal la cesión de La Jarosa a Aumesquet, se quitó de la operación, que dejó en manos de su familia. Y así se ha mantenido la situación desde entonces. Actualmente, Antonio Sayago y José María Aumesquet, que es uno de los coordinadores de Ciudadanos en el Comité Autonómico del partido en Andalucía, son administradores mancomunados de la mercantil beneficiada por la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso que dirigía José María Sayago.

Sodelp está dentro del listado de sociedades investigadas por las ayudas de los ERE y Aumesquet ha mantenido su negocio con el hermano de uno de los principales imputados en el escándalo a pesar de sus responsabilidades políticas en un partido que ha abanderado la lucha contra la corrupción en España, aunque en Andalucía pactó con el PSOE para darle el gobierno de la Junta a Susana Díaz y ha recibido muchas críticas por su liviana oposición, sobre todo en este fraude millonario.

ABC se puso ayer en contacto con el coordinador naranja, que aseguró que «quien está involucrado en los ERE es José María Sayago, su hermano es socio mío, pero punto». Aumesquet reconoció que firmó el contrato para gestionar el «Campamento juvenil La Jarosa» con José María Sayago, que era el responsable político de Sodelp, y que un mes después una empresa familiar de este socialista se incorporó al accionariado durante una ampliación de capital. «No sé si le compró la empresa al hermano, tendría que mirarlo en escrituras, pero mi socio es Antonio, no José María. Hace 18 años de esto y se le exigió que sólo podía estar Antonio», explicó. Según Aumesquet, su actual socio «está desvinculado de cualquiera de estos temas porque el resto de la familia va por otra parte». El coordinador de Ciudadanos también recalcó que «somos la única impresa de la zona que jamás ha tocado un duro de los ERE y que se negó a coger subvenciones de Guerrero por ideología mía y de Antonio Sayago y por consejo de mi asesor». «Yo no se lo voy a negar, muchas veces me digo que hay que ver la mala suerte que tengo de tener al hermano de José María de socio, pero no podía renegar de un hombre honrado. Además, yo tengo enemistad manifiesta con José María Sayago», concluyó Aumesquet.