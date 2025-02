Encalla la negociación para remodelar el Gobierno andaluz

La negociación para remodelar el Gobierno andaluz está en punto muerto. Los dos partidos que conforman el Ejecutivo, PP y Ciudadanos, no se ponen de acuerdo a pesar de que llevan más de tres meses negociando cómo cambiar la estructura de la Junta para hacerla más ágil y adaptada a las necesidades de la gestión.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, arguye un compromiso electoral para no ampliar el número de consejerías ni de cargos públicos, mientras que Marín trata de convencerlo presentándole varias propuestas de reorganizació n —hay un informe con varios folios— con la premisa de no aumentar los costes económicos para las arcas públicas. La propuesta de que los nuevos consejeros o consejeras sean diputados —es decir, quienes ya cobran sueldos públicos— es una fórmula aceptable para el PP pero el problema es la estructura que llevaría aparejada la creación de una nueva consejería.

Desde Ciudadanos se defiende que las unidades administrativas están ya trabajando y que el problema es de gestión por lo que la solución es cambiarlas de departamento con todo su personal. Marín defiende que los nuevos altos cargos sean funcionarios y hay una propuesta sobre la mesa que afectaría incluso a los delegados territoriales.

El argumento de Ciudadanos es que las consejerías están sobrecargadas de trabajo y que los altos cargos soportan una presión que es excesiva. De hecho, a esta presión y sobrecarga de trabajo culpan de la fuga de altos cargos que han tenido varias consejerías naranja, sobre todo la que dirige Rogelio Velasco , que ha tratado de fichar a altos cargos de la empresa privada que, al pasarse a la administración, han visto reducido su sueldo y aumentado su trabajo.

Las propuestas de Ciudadanos para remodelar el Gobierno no sólo cuentan con la oposición del PP . También tienen detractores internos. Los más visibles son los críticos con Juan Marín, esto es Rocío Ruiz dentro del Gobierno andaluz y Sergio Romero, el portavoz parlamentario, dentro del grupo. Ambos creen que es un error aumentar el número de consejerías.

Clave interna

En toda esta negociación es innegable la clave interna de Ciudadanos. La dirección de Inés Arrimadas conoce la propuesta de remodelación que ha presentado Juan Marín y también una parte de su explicación política sobre la misma.

Marín y sus consejeros tienen el encargo expreso de aumentar la implantación territorial de Ciudadanos en Andalucía. No pueden presentarse en 400 ayuntamientos en las próximas municipales si no hacen un trabajo interno para crear las estructuras de partido . En la misma línea, se antoja bastante complicado mantener su posición en el Gobierno andaluz, si Ciudadanos no extiende su presencia.

A esto se une que el nuevo proyecto de Ciudadanos que defiende Inés Arrimadas pasa por aumentar el poder territorial de sus líderes, por crear referentes en las comunidades autónomas. La nueva lideresa considera que éste fue un error que cometió Albert Rivera y que le ha costado muchos votos al partido naranja.

Precisamente este argumento de peso y relevancia política también interesa al PP . Los populares saben que será muy difícil revalidar el Gobierno en la Junta si Ciudadanos se cae; entonces el PSOE tendrá más opciones de poder pactar con los partidos de izquierda, sean Adelante Andalucía u otra fórmula, y la Junta podría estar en peligro.