Doble discurso del PP sobre el retorno de menores inmigrantes en Andalucía Juanma Moreno critica que la Junta proponga lo que su partido defiende en el Senado

J. B. / S. B.

La Conferencia Sectorial de Inmigración que hoy reúne a cinco ministerios con las comunidades autónomas abordará la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) para revisar el protocolo de intervención, que data de 2014. La reunión abordará el procedimiento de ingreso en los centros o la identificación de los menores, avanzó el Ministerio de Sanidad.

Andalucía pedirá que se refuerce la competencia del Estado en el reparto de estos menores extranjeros -que ahora recae en exclusiva en las comunidades autónomas- para garantizar «un marco general de actuación» por el cual se redistribuya esa responsabilidad por todas las comunidades autónomas, así como que se cumplan los convenios suscritos por los gobiernos de España y Marruecos para propiciar el reagrupamiento familiar de los menores. Algunas comunidades como el País Vasco han avanzado su total acuerdo con el «principio de corresponsabilidad».

La defensa que la presidenta de la Junta ha realizado en las últimas horas para que se facilite la devolución coordinada con Marruecos de menores no acompañados fue criticada ayer por el presidente del PP andaluz. Juanma Moreno, de visita en Huelva, subrayó que los menores no acompañados son competencia exclusiva de la Junta, y que, por tanto «no puede abdicar de sus responsabilidades».

«Lo que pido es que en un tema tan delicado como este juguemos al gato y al ratón, a escondernos, cuando me interesa las competencias son mías y si no me interesa, no». Moreno respondió a Susana Díaz, que «si quiere un gran acuerdo en la conferencia sectorial debería empezar por un gran acuerdo en Andalucía». Tanto PP como el PSOE han planteado que haya un acuerdo parlamentario andaluz sobre inmigración.

No obstante, Moreno no reparó en su crítica en que hace apenas una semana el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó -que fuera director de la Polícia Nacional en el primer Gobierno de Rajoy-, defendía la política de devolución para los menores extranjeros no acompañados que llegan a España y abogaba por «explorar» esta opción de retorno con sus familias frente a la acogida, en colaboración con los países de origen.

En este sentido, Andalucía aboga por que se cumplan los acuerdos de colaboración firmados por los gobiernos de España y Marruecos en 2013 que recogen el «retorno asistido» de los menores con sus familias.