Un curso de 20 horas y uniforme «clásico»: así se contratan los 3.000 vigilantes de playa en Andalucía

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, anunció la semana pasada que la comunidad contrataría hasta 3.000 vigilantes de playa para evitar que se incumplan las normas de distanciamiento e higiene por la crisis sanitaria del coronavirus. Este colectivo, aseguró, saldría de entre los desempleados de toda Andalucía apuntados a la Bolsa Única Común y cobrarían 1.900 euros mensuales netos.

Sin embargo, la realidad es que no se contrarán desde la Bolsa Única. Ese dato fue, reconocen desde la Junta de Andalucía, un «error», un «desliz propio de una rueda de prensa» porque quien hablaba —Bendodo y luego la consejera de Empleo, Rocío Blanco—, «no son técnicos». La Bolsa Única, que se cerró el pasado mes de febrero, aún no está publicada ni baremada. Más de medio millón de personas solicitaron su incorporación y, además, la crisis del coronavirus ralentizó el trabajo de la administración, que aún no ha puesto en marcha esta forma de acceso a trabajos en la Junta.

Lo cierto es que a esos 3.000 empleados la Junta los contratará a través de bolsas constituidas hace más de diez años y que están cerradas. Los contratos, ha podido saber este periódico, se harán «dentro del ámbito del VI convenio colectivo» y empezarán el 15 de junio. El personal seleccionado será del grupo V, dentro de las categorías de Servicios Generales, que comprenden a vigilantes, expendedores, ordenanzas, conserjes y telefonistas. De entre estas personas se harán los primeros llamamientos.

Quienes estuvieron presentes en la negociación de las condiciones señalan que, aunque los puestos están abiertos a cualquiera, tienen más opciones quienes señalaron al apuntarse en la bolsa que querrían trabajar en alguna de las provincias con costa. De esta forma, señalan las mismas fuentes, en este primer turno de contratos tendrían cierta ventaja quienes viven en Huelva, Cádiz, Málaga, Granada o Almería, porque lo normal, explican, es que los aspirantes señalan como destino de preferencia la provincia donde viven.

Agotada esa bolsa —que se genera tras unas oposiciones de entre quienes no consiguen plaza—, se procederá a hacer anuncios en la web del Empleado Público de la Junta de Andalucía. Se sigue así el procedimiento que la propia administración andaluza creó para contrataciones de urgencia durante el estado de alarma. Dicha normativa contempla que este llamamiento vía web es de solo 24 horas. Justo lo que publicó ayer la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, primera provincia en empezar el proceso para contratar a los vigilantes de playa.

Así, primero se llama a quienes están en bolsas existentes. Quienes estén interesados, deben mandar un mail poniéndose a disposición de la administración para incorporarse. Esto es, señalan desde la Junta, el procedimiento legal y habitual. En todo caso, añaden, el llamamiento de los integrantes de bolsa «se puede hacer de forma unitaria o colectiva como el caso de Huelva». Es decir, la norma contempla la opción de llamar uno a uno a los aspirantes o pedirles a todos que indiquen si les interesa la oferta a la vez.

Quienes sean finalmente contratados tendrán que pasar por un curso. Sin embargo, no se hará antes de empezar a trabajar sino durante los meses que se desempeñen como vigilantes de la playa, de modo que no es selectivo. No es necesario aprobarlo para trabajar. El temario, ha podido saber ABC, tiene dos partes. En la primera, de tipo genérico, estudiarán «nociones generales» durante 15 horas lectivas. Esto incluye asignaturas como «estructura orgánica de la Junta de Andalucía y de la Administración Local», los servicios de protección civil, Seguridad: unidad de Policía Adscrita y Cuerpos de Policía Local; Protocolos de intervención en emergencias; y Habilidades sociales y de comunicación».

En la segunda parte del curso, que durará entre tres y cuatro días e imparte la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), los vigilantes de playa abordarán la normativa Covid-19, el plan de contingencia, el plan de seguridad y salvamento y las ordenanzas municipales.

Los vigilantes, además, tendrán «toda la documentación para descargar sin tener que estar conectado a Internet y se dará respuesta a las dudas a través de la propia plataforma».

Durante su día a día, los vigilantes irán uniformados. La Junta de Andalucía dará dos mudas a los seleccionados que serán «clásicas» y que ya han encargado, explican fuentes del Gobierno andaluz. Además, tendrán que trabajar a jornada completa cinco días a la semana. Los descansos serán entre semana puesto que, indican desde la Junta, las playas tienden a tener más público los fines de semana.

El sueldo de 1.900 euros

Los 3.000 vigilantes de la playa tendrán un complemento salarial por ese descanso fuera del fin de semana. Será de 26,47 euros brutos por festivo trabajado. A eso hay que sumar el sueldo base —1.288 euros—, el complemento por trabajar a turnos —2.090 euros anuales que se prorratean—, y las partes proporcionales de paga extra, adicional, productividad, trienios en el caso que corresponda y finiquito. Todo eso sumado, señalan desde la Junta dan los 1.900 euros anunciados por Bendodo y que desde la oposición han puesto en duda.

Por provincias, Almería va a tener 662 vigilantes; Cádiz, 688; Granada, 282; Huelva, 478; y Málaga, donde más habrá, contratará hasya 904, casi un tercio del total de la plantilla que se va a dedicar a controlar el plan de higiene por el coronavirus. En total, 3.014 auxiliares de vigilancia de playas «patrullarán» el litoral andaluz.

Sin embargo, indican fuentes sindicales, en las listas de empleo de las que primero se va a recurrir para contratar no hay tantas personas apuntadas. Indican que hay 405 personas en la de Almería, 326 en la de Huelva, 474 en la de Cádiz, 560 en la de Granada y 464 en la de Málaga, por lo que habrá que tirar de llamamientos vía web.

No todas las playas tendrán vigilancia. Y las que contarán desde el día 15 con personal, no tendrán todas las mismas personas. Así, hay zonas que superan el centenar de auxiliares de la Junta y otras que no llegan a la decena. La playa donde más vigilantes habrá está en Málaga. Es la de la Fontanilla (Marbella), con 150 vigilantes. Le siguen Matalascañas (con 132) y La Misericordia, en Málaga capital, con 130 personas de vigilancia.

Luego están El Zapillo, en Almería (126 vigilantes), Los Pinillos, en Estepona (125), Roquetas de Mar (114), y San Miguel, en Almería (102).

Donde menos personal habrá es en El Palmer, en Almería y El Lance, en Granada, con cuatro vigilantes cada una o el Nuevo Portil y el Espigón de Huelva, con seis. Con ocho está Palmones, en Los Barrios y con diez vigilantes la Playa Ancha, de Casares.

Un curso de 20 horas y uniforme «clásico»: así se contratan los 3.000 vigilantes de playa en Andalucía