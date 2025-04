Andalucía hará un seguimiento de las segundas residencias de los madrileños en la comunidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha mostrado su rechazo a limitar la presencia de madrileños en la región a pesar de la elevada incidencia de contagiados de coronavirus en la capital de España. El dirigente regional ha puntualizado, no obstante, que la administración autonómica c ontrolará a los residentes de la comunidad madrileña con segunda residencia en Andalucía .

«Somos una comunidad solidaria, abierta al mundo», ha precisado el presidente de la Junta para argumentar la razón por la que nos se muestra partidario de cerrar el paso da las personas procedentes de Madrid. « No vamos a limitar la presencia de madrileños , pero vamos a monitorizar las segundas residencias de ciudadanos madrileños si se reactivan los contagios», ha expuesto.

Para Juanma Moreno no es sensata la petición del presidente de la Generalidad, Quim Torra , a los catalanes para que, so pretexto de la elevada incidencia de los contagios, no se desplacen a la capital de España. « Lo de Torra no me parece prudente ». Otra cosa, ha puntualizado, es prestar especial atención a las zonas en las que se congregan en Andalucía más madrileños al objeto de prevenir rebrotes de la pandemia.

En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta en Úbeda el presidente ha expresado su «preocupación y dolor» por el nivel de contagios en la comunidad madrileña , a la que ha traslado la solidaridad de Andalucía, al tiempo que ha mostrado su deseo de que la colaboración anunciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , con la Comunidad de Madrid sea «efectiva y honesta».

Respecto a la situación en Andalucía causada por el coronavirus se ha mostrado moderadamente optimista. Es cierto, ha admitido, que los contagios se elevan a 1.600, pero ha resaltado que es una cifra mínima si se compara con los 8 millones de habitantes de la región. Además, ha incidido en el bajo número de hospitalizados y, dentro de estos, en los que requieren tratamiento en la UCI.

« Teniendo muchos más contagios tenemos muchas menos camas y UCI ocupadas » que en la primera fase de la pandemia. Ha añadido que, en determinadas provincias, donde se habían registrado datos «preocupantes» hace apenas tres semanas, la incidencia del Covid-19 es ahora menor.

A pesar de las cifras, el presidente de la Junta no descarta aplicar ninguna medida. «Si esto sigue así y aumenta el número de hospitalizados en camas UCI nos veríamos obligados a limitar la movilidad o a tomar incluso otra decisión más drástica», ha advertido Moreno.

