El concejal socialista de Jerez 'enchufado' en la Faffe reconoce ante el juez que fue contratado sin titulación

Francisco Camas Sánchez , actual concejal socialista y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ha declarado este viernes como investigado ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga su supuesto «enchufe» en la Faffe , la extinta fundación de la Junta de Andalucía para formar a parados.

Durante su comparecencia judicial, Francisco Camas reconoció que no tiene ninguna titulación universitaria, aunque ha realizado estudios en Psicología, Sociología y Periodismo que no ha finalizado. Ello no le impidió que la Faffe lo contratara en el año 2003 como «técnico de gestión» .

Ante el juez defendió que le llamaron desde la Faffe para contratarlo por su experiencia anterior en Fondo de Promoción de Empleo, donde él estuvo trabajando unos meses, según indicaron a ABC fuentes del caso. La plantilla de esta entidad estatal fue integrada en la Faffe cuando ésta se creó en 2003. Cuando se hizo el trasvase, el actual edil socialista ya llevaba meses fuera, cobrando la prestación de desempleo. Tras su disolución en 2011 el personal de Faffe fue absorbido por el Servicio Andaluz de Empleo, donde ahora tiene su puesto de trabajo Francisco Camas .

A pesar de estar afiliado del PSOE desde 1989 y haber sido secretario de organización de la agrupación socialista de Centro-Sur en Jerez, el edil negó que conociera al director de la Faffe , Fernando Villén, que era un cargo pesado del partido en Cádiz y formó parte de su ejecutiva regional entre 2008 y 2010.

El gerente de la Faffe en Cádiz aseguran que le indicaron desde Sevilla que tenía que contratar a Camas, pero no supo concretar quién

En su posterior declaración como investigado, Luis Marqués, gerente de la extinta fundación en Cádiz , relató al juez que desde la sede de la Faffe en Sevilla le indicaron que contrataran al hoy edil socialista, pero dijo desconocer de quién partió la propuesta de contratación como « técnico de formación ».

También compareció ante el juez Fernando Villén, quien va a ser juzgado por el uso irregular de tarjetas de la Faffe para pagar en prostíbulos. El ex alto cargo aseguró que durante su etapa en la fundación se hacían contratos temporales y, pasados tres años, él proponía al patronato de la entidad convertirlos en indefinidos.

