Una cooperativa vinculada a cargos del PSOE compró un local a Almonte por un euro y lo vendió por un millón Beneficiaria de ayudas irregulares de los ERE, canceló con el pelotazo urbanístico sus deudas con la Administración

Alberto García Reyes

Compró un local de 624 metros cuadrados al Ayuntamiento de Almonte por un euro para montar un economato social en El Rocío y una década después lo vendió por un millón. Este es el supuesto pelotazo urbanístico que, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, dio la sociedad cooperativa Cristo Obrero, un ente vinculado al PSOE que gestiona desde la federación Fedeconn el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, actualmente imputado en los ERE por la concesión de ayudas irregulares.

Fuentes de la investigación del caso han confirmado a este periódico que la compra al Ayuntamiento se produjo el 10 de febrero de 2003 por un euro con la intención de impulsar un supermercado social en El Rocío, donde existía una carencia histórica de comercios de alimentación. Dicha cooperativa se integra en Fedeconn, una federación de consumidores que entonces presidía Juan Márquez, que actualmente ha regresado a esta entidad como gerente tras abandonar su puesto en la Consejería de Empleo de la Junta.

Este alto cargo socialista coordina tres cooperativas en la provincia de Huelva: una en Lucena del Puerto —donde él llegó a ser candidato del PSOE pero tuvo que renunciar cuando se le implicó en los ERE—, otra en Bonares y la citada de Almonte. De esta última, denominada Cristo Obrero, fue secretario Antonio García Rebollo, concejal del PSOE en Almonte entre 2007 y 2011 y actual presidente de la Fundación Doñana XXI. Se trata, por tanto, de una organización creada y gestionada por socialistas que logró que el Ayuntamiento almonteño le vendiera en 2003, bajo el gobierno del también socialista Francisco Bella, un local en El Rocío por la simbólica cantidad de un euro. El objetivo social del economato justificaba entonces la medida.

Sin embargo, sólo ocho años después, el 20 de abril de 2011, Cristo Obrero vendió ese mismo local a la empresa «Supermercado El Rocío» por un millón de euros, una operación que se firmó ante el notario Carlos María García Campuzano. En menos de una década, el precio del solar se multiplicó de manera insólita. Y un patrimonio que hasta entonces era público pasó a manos privadas tras un pelotazo que tuvo como intermediario a un organismo vinculado al PSOE.

Márquez era director de Trabajo cuando la entidad recibió un ERE y ahora es gerente de Fedeconn

En el protocolo notarial que recoge la venta por un millón de euros se indica, además, que la cooperativa Cristo Obrero estaba endeudada hasta casi la quiebra y que casi todo el dinero se iba a destinar a resolver esa situación con los distintos acreedores. Pero lo más llamativo es que uno de ellos es la propia Junta de Andalucía, concretamente la agencia IDEA, ya que la cooperativa almonteña había recibido una subvención de 400.000 euros de la partida de los ERE que después se le reclamó por ser irregular. Fue el propio Juan Márquez quien había tramitado esta subvención como director general de Trabajo. Y luego, ya como gerente de Fedeconn, quien tuvo que devolverla.

Para conseguir esa cantidad se aprovechó esta venta de El Rocío. El protocolo notarial de esa transferencia patrimonial subraya que «respecto de las deudas aseguradas mediante la hipoteca de máximo a favor de la entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, manifiesta que tiene un capital pendiente de pago de cuatrocientos treinta mil euros (430.000)» y que los responsables de Cristo Obrero «hacen constar que la citada hipoteca va a ser objeto de cancelación, a cuyo efecto se destinará parte del precio de la venta».

Es decir, la cooperativa vinculada a Juan Márquez devolvió el dinero que de manera irregular él mismo le había inyectado utilizando las plusvalías de la venta de un suelo público adquirido al Ayuntamiento socialista de Almonte por una cantidad simbólica. La deuda con la administración se saldó con patrimonio de otra administración.

Local objeto de la compraventa, actualmente, otro supermercado - M. A. Jiménez

Y así quedó solucionado el desastre que los propios gestores socialistas habían provocado en la cooperativa de consumidores, un proyecto fracasado que siempre contó con el apoyo de las instituciones gobernadas por el PSOE. De hecho, la subvención de los ERE otorgada por Márquez a Cristo Obrero por un total de 400.000 euros fue abonada a esta sociedad a pesar de que no cumplía los requisitos legales para cobrarla, ya que mantenía una deuda con la Seguridad Social de 38.729,48 euros. La administración no puede ingresar subvenciones a entidades que no se encuentran al corriente en el pago de sus impuestos, pero en el caso de Cristo Obrero esta condición se incumplió.

Todo esto está siendo investigado por la Guardia Civil en el marco de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía y está recogido en un atestado en el que se indican las relaciones del director general de Trabajo con las cooperativas que recibieron las ayudas y las operaciones patrimoniales que se llevaron a cabo.

ABC se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Almonte para obtener su versión sobre la venta en El Rocío de un local que fue de su propiedad, pero los actuales responsables aseguran que no han encontrado aún la documentación del caso.