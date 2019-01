Vox avisa de que no aceptará los acuerdos PP-Ciudadanos sobre leyes de género Francisco Serrano, diputado de la formación por Sevilla, asegura en Twitter que si quieren un pacto sobre ese asunto, «que los firmen con PSOE y Podemos»

Vox ha avisado este miércoles de que no aceptará los acuerdos firmados, de cara a la configuración del nuevo Gobierno de Andalucía, entre PP-A y Ciudadanos (Cs) relativos a las leyes de género y ha instado a ambas formaciones a suscribir cualquier acuerdo sobre esa materia con PSOE y Podemos. Aunque desde Vox no han condicionado su apoyo a un gobierno del cambio, sí que han dejado claro que no piensan votar leyes que sostengan lo que ellos llaman «la dictadura de género»

«Esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde el cambio?», ha señalado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, en su cuenta en Twitter.

Asimismo, quiere dejar claro que Vox «no aceptará» los acuerdos firmados por PP y Cs para impulsar leyes de género en Andalucía.

Como se recordará, en el documento firmado por PP-A y Cs sobre «Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía», se incluye impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que «desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estadocontra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley de julio de 2018 por la que se modifica la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia degénero, a fin de acabar con esta lacra social».

Ante el revuelo que han creado sus palabras, Francisco Serrano ha querido puntualizar su punto de vista sobre las ayudas a las mujeres. maltratadas. Así, el diputado de Vox Andalucía ha asegurado desde su perfil de Twitter que lo que él quiere, como su partido, es que «no haya prejuicios, se respete presunción de inocencia, la independencia judicial y que se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda».

En todo caso, ha indicado, «nadie condena más que Vox las agresiones a mujeres». Así, ha dicho, «Vox nunca va a pedir que acaben las ayudas a mujeres maltratadas», sino que lo que quieren desde este partido es «que las ayudas lleguen a todas las personas que sufren violencia en el ámbito familiar, sin discriminación alguna».

«Altura de miras»

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha avisado este miércoles a Vox que tiene que tener «altura de miras» en Andalucía y no poner líneas rojas para un acuerdo para el Gobierno de la Junta, después de que la formación de Santiago Abascal diga que no aceptará los acuerdos firmados entre PP y Ciudadanos relativos a las leyes de género.

«La situación requiere altura de miras, por parte de los que acaban de llegar y de los que llevamos tiempo», ha asegurado Maroto en una entrevista en LaSexta, en la que ha añadido que la gente pide capacidad de entendimiento a los partidos y no «líneas rojas», ni «ultimátum».

Así, ha enviado un mensaje de aviso a Ciudadanos y Vox sobre el riesgo de que malogren un pacto para gobernar en Andalucía. «Si alguno de los tres frustra el pacto, lo pagaría en las urnas», ha subrayado Maroto, quien ha confiado en que la voluntad de cambio forje un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía.

La violencia de género

Ante la crítica del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, que ha cargado contra el pacto de PP y Ciudadanos que siguen «los mandamientos de la dictadura de género», Maroto ha defendido el pacto de Estado contra la Violencia de Género asegurando que es «necesario» impulsar medidas en favor de esta causa.

«El PP no va a renunciar a la protección de las mujeres, y creo que eso, que es la prioridad es compatible con decir que quien haga una denuncia falsa pague por ello», ha señalado, si bien ha rechazado poner en el mismo plano la violencia de género y las denuncias falsas.

«Siendo ambas cosas dramáticas, no se pueden comparar. Quien no lo comprenda tiene un problema difícil de explicar. Eso lo comparten hasta los partidos que forman la familia política de Vox en Europa», ha recalcado el vicesecretario 'popular'.