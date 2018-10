Sanidad Médicos de Málaga montan un consultorio de campaña para criticar la precariedad Los facultativos han creado esta performance para hacer un símil entre la atención primaria actual y los ambulatorios de hace 25 años.

Isabel Ruiz

Un consultorio de campaña en plena plaza de la Constitución. Así han criticado esta mañana los médicos de Málaga la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en la sanidad pública. Con esta performance han querido hacer un símil entre los ambulatorios de hace 25 años y el día a día de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

«En dos horas teníamos que ver a 200 pacientes. Eran ambulatorios puros y duros, que es en lo que se ha convertido la sanidad pública» ha argumentado el portavoz de la plataforma Basta Ya, Carlos Bautista, quien ha mantenido que lo que desean es «demostrar a la población» que los facultativos tienen una actitud «constructiva», y que lo que quieren es «trabajar» pero no como lo están haciendo ahora.

En el consultorio han tomado la tensión a aquellos que se acercaban, han recogido firmas y han informado a la población para dejar claro que hay que conseguir una «reforma de la Atención Primaria, para que no vuelva para atrás». Desde la plataforma defienden que no se puede regresar a «esa ambulatorización que había de ver pacientes masivamente en poco tiempo, donde no se buscaban resultados sanitarios, sino de dar a la población una receta que no le lleva a nada».

Los profesionales, que iniciaron la huelga el lunes pasado, han acudido hoy a la tercera jornada de sus paros, que continuarán el 25, 26, 29 y 30 de octubre, y el 5, 8 y 9 de noviembre en el mismo horario que hasta ahora: de 11.00 horas a 15.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas. Desde el inicio de las protestas el colectivo ha estado apoyado por los Pensionistas en Acción.

El presidente del Sindicato de Médicos de Málaga, Antonio Martín Noblejas, ha asegurado que todos los colectivos se encuentran «muy contentos» por la evolución que está tomando la huelga, porque eran conocedores de que están luchando contra «una empresa que no facilita la libertad de acción».

Desde el sindicato médico han manifestado que no creen que mañana se llegue a buen puerto en la reunión que mantendrá el colectivo con la Administración, puesto que «se han mantenido ya muchas reuniones». Por el momento, el sector continuará luchando por conseguir que se aumente la plantilla y se puedan ofrecer diez minutos por paciente.

El momento en el que se encuentran las reclamaciones de la Atención Primaria «es muy importante», según ha afirmado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, quien ha subrayado que lo que están haciendo «parecía una utopía» hace unas semanas. Ahora, prosiguen en la lucha de mejorar la situación.

El Colegio de Médicos mantiene la necesidad de que se cubran las sustituciones de los profesionales cuando excedan los 15 días, para así evitar las carencias y la pérdida de la calidad asistencial.

En esta línea, Sánchez Luque ha hecho un llamamiento a las asociaciones de pacientes y a los ciudadanos para que «se impliquen» en las reclamaciones, que desde el Colegio consideran que son «justas». «Estamos todos a una» ha sentenciado.