Málaga busca ampliar el recorrido de su Semana Santa donde puedan verse las cofradías sin pagar

Málaga busca soluciones a la polémica del recorrido oficial de la Semana Santa, en el que los usuarios se quejaron por una supuesta 'privatización' de la zona acotada para ver las procesiones en el centro de la capital. Ante esas críticas, la Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento de la ciudad no han tardado en reaccionar. Este mismo Lunes de Pascua se ha concertado una reunión de coordinación para buscar soluciones, sobre todo en temas de movilidad y visibilidad desde fuera de los asientos para los que no están abonados. Se defiende el actual recorrido, pero se reconoce que tienen que hacerse cambios.

Es una respuesta a la quejas que han ido llegando cada día en el que el centro se llenaba de personas para ver las procesiones. El principal lamento es la acusación de haber cerrado el recorrido solo para quien pagara una silla . Ante esto, el Ayuntamiento propone más puntos para ver las procesiones en el recorrido oficial. «Es mayor que el anterior y tiene más espacios libres», ha remarcado el alcalde, Francisco de la Torre, quien h a pedido profundizar en la reclamaciones puestas por los usuarios en la mesa de trabajo que se ha constituido.

En ese sentido, el regidor cree que se puede ampliar más dicho recorrido en la zona de la Alameda y llegar cerca del puente de Tetuán, como se llegaba antes. Este lugar es una zona sin tribunas y detrás de los abonados puede haber gente viendo las procesiones. «El problema es que las cofradías tienen más recorrido y es mayor el esfuerzo físico para los portadores» , ha matizado De la Torre.

Además, el alcalde ha propuesto más información para los usuarios de dónde están los pasos para cruzar el recorrido o cuál es la frecuencia para poder atravesarlos. «Creo que falta un poco de información» , ha afirmado tras la reunión. La comisión creada va a visionar las cámaras de seguridad de la zona para ver la frecuencia de esos pasos. «Creo que ha sido suficiente, pero parece que hay excepciones», ha aseverado De la Torre.

Otro de los temas candentes ha sido la movilidad en el tráfico de personas, sobre todo en la zona de Molina Lario donde había una de las tribunas para abonados en la curva hacia la Catedral. En este punto, el Consistorio pretende que haya una afectación menor en la entrada hacia cortina del muelle. Así, el Ayuntamiento explica que las sillas que se quiten a esa tribuna son las que se podrían ganar en la Alameda, sin tapar visibilidad a nadie .

Al mismo tiempo, el alcalde de Málaga pide analizar los recorridos no oficiales, sobre todo los de entrada y salida de las cofradías para ver la permeabilidad de los mismos o las aforos que se puedan producir. «H ay que estudiarlos con tiempo para que no sean una noticia nueva para los vecinos, comerciantes o restauradores», ha solicitado el alcalde, quien pide comodidad para toda la sociedad, desde los cofrades a los abonados pasando por los no abonados, los vecinos o los trabajadores de la zona, que deben tener siempre «una movilidad garantizada».

«Margen de mejora»

Así, Francisco de la Torre ha explicado que el recorrido es mejor que el que había antes de 2019, pero que tiene mucho margen para ser aún más competitivo y satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. En este sentido, la Agrupación de Cofradías muestra su absoluta colaboración «con humildad y pidiendo disculpas» .

«A pesar de ser una Semana Santa esplendorosa, ha habido una serie de incidencias», ha reconocido Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, quien dice que el recorrido oficial tiene «un amplio margen de mejora» . Lo primero que ha destacado Atencia es el desarrollo de la amplitud que hay dentro de esta selección de calles para colocar las sillas de los abonados, para que las personas que no son abonadas puedan ver las procesiones sin tener que pagar un asiento.

Al mismo tiempo, explica que hay un amplio margen para la movilidad. «Ha habido una cambio sustancial y l os malagueños no hemos sabido movernos inicialmente , pero con los días esto ha mejorado. Miércoles, jueves y viernes bajaron las quejas», explicó Atencia, antes de volver a pedir disculpas a aquellos que se hayan sentido agraviados y de comprometerse a trabajar para encontrar soluciones con los hermanos mayores de las cofradías y con el propio Consistorio.