Laura Marta y Alfredo Relaño recogen los premios nacionales Manuel Alcántara de periodismo deportivo

«No fue la primera, aunque sí de forma oficial». Así arranca «El dorsal 261, 50 años después» de la periodista deportiva de ABC Laura Marta Loriente, en el que narra la historia de la atleta Kathrine V. Switzer, primera mujer en correr la maratón de Bostón de manera oficial en 1967. Este reportaje sí que le ha valido a Marta para alzarse con el I Premio Nacional de Periodismo Deportivo de la Fundación Manuel Alcántara que ha recogido este viernes en Málaga.

Durante la entrega de los premios, la redactora de ABC ha prometido seguir «por este camino», el de reivindicar historias que «en apariencia son pequeñitas» pero que hace a las personas más abiertas. Ahora le queda «asumir la responsabilidad» de recibir un galardóncon el nombre de uno de los grandes maestros de la profesión, sin dejar de «observar el mundo, escuchar y preguntar».

Destacar la labor de los profesionales de la prensa y estimular un periodismo deportivo riguroso y de factura creativa y literaria es el objetivo de este galardón. La Fundación Manuel Alcántara y la Fundación Unicaja han creado un premio «dispuesto a pervivir y a distinguir a los periodistas de raza» como Laura Marta Loriente, quien ha sido la seleccionada entre 94 trabajos procedentes de 50 candidaturas de todo el territorio nacional.

La trayectoria profesional de Alfredo Relaño, periodista y actual director del diario AS, ha sido premiada también por ambas instituciones. «Tremendamente agradecido» por semejante distinción, Relaño ha recordado con cariño los momentos que compartió con Manuel Alcántara cuando él aún era un veinteañero. «Se estremezclaba con nosotros sin ningún aire de instructor, de padre o de hermano mayor, sino como un compañero más» y este es uno de los motivos que hace que le admire profundamente y que considere que este galardón sea «la mayor alegría que le ha dado la profesión».

El gran respeto que profesa Relaño le ha llevado a guardar en su mesilla de noche un artículo de 1971 de Manuel Alcántara, ha confesado durante su intervención durante el acto celebrado en la sede de la Fundación Unicaja en pleno corazón de la capital costasoleña.

«No es casualidad que sea el deporte lo que atrae a los mejores cronistas» ha aseverado el presidente de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, quien describe este premio como «un encuentro entre amigos que piden más y exigen más de lo que ven y es narrado». Una idea del periodismo más puro y limpio, ese que siempre ha defendido el periodista malagueño que le da nombre al premio.

Desde la propia fundación Manuel Alcántara han querido hacer especial hincapié en lo importante que es para poeta y periodista la creación de esta distinción, tal y como ha mantenido el director de ésta, Antonio Pedraza, quien ha destacado que son «los premiados son quienes le dan prestigio a la institución».

«La marca España está fortalecida gracias al deporte y sin periodistas no tendría eco» ha puntualizado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien no ha querido perderse la oportunidad de felicitar a los galardonados de primera mano. De igual modo ha recordado las «maravillosas columnas» de Manuel Alcántara, quien no ha podido asistir a la entrega de galardones.