SANIDAD Irrumpe en una consulta y propina varios puñetazos a un médico en Málaga Los hechos ocurrieron el pasado martes al mediodía en las Urgencias del hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria

J.J. Madueño

Era un médico veterano. Nunca había tenido ningún problema hasta este pasado martes, cuando un usuario entró en la consulta, comenzó a insultarlo y acabó agrediéndolo. «Le faltan unos tres meses para jubilarse. Es la primera vez que le pasa una cosa de estas, después de una vida pasando consulta y haciendo el servicio de Urgencias», explicó a ABC Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga y amigo personal del facultativo agredido.

No era un día tranquilo. Las Urgencias del hospital Clínico Virgen de la Victoria presentaban su saturación habitual de pacientes. La lista de espera era larga y los doctores se afanaban por visitar a todos los enfermos. El médico agredido estaba pasando una consulta cuando un hombre irrumpió en la habitación. Le preguntó que cuándo le tocaba y el médico le dijo que no lo sabía. El exaltado usuario le dijo que detrás que quién iba y el doctor le dijo que eso no lo sabía, que tenía que ser otra persona la que lo dijera.

Las respuestas no le gustaron. Comenzó a insultar al médico delante del paciente al que estaba atendiendo y de su acompañante. La ira iba a más y le lanzó algunos puñetazos. El acompañante que estaba dentro de la consulta trató de mediar, pero uno de los golpes lo alcanzó en el cuello y le produjo una lesión cervical. «Este médico es una persona muy experimentada y lo peor son las secuelas psicológicas que esto le pueda dejar a unos meses de su jubilación», señala Martín.

Este jueves a las 12.00 horas hay programada una concentración en el hospital en repulsa a esta agresión, que pasa a engrosar una larga lista de casos en la sanidad malagueña. «Es una consecuencia de la masificación que hay en el sistema de salud en Málaga y de la falta de profesionales», explicó Antonio Martín, cuyo sindicato tiene convocada, junto a la asociación «¡Basta Ya!», una huelga en los centros de salud de la provincia a partir del próximo 15 de octubre.