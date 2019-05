Sociedad Una empresa alemana prohíbe ir a trabajar en minifalda o con escote en Málaga El sindicato UGT denuncia el código de vestimenta de una de las multinacionales que operan desde el PTA

J.J. Madueño @JJMadueno Málaga Actualizado: 17/05/2019 15:16h

No se puede ir a trabajar con minifalda, ni escotes pronunciados «para trasmitir una imagen profesional». Es la recomendación que la multinacional Deckra TC ha hecho a sus empleados en su «código de vestimenta» y que ha sido denunciado por la filial de la Unión General de Trabajadores (UGT) en es compañía instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga. Aseguran que la entidad alemana de forma unilateral veta el uso de camisas o camisetas de tirantes, escotes, minifaldas o bermudas para la estancia en la oficina y para las reuniones.

No es la única recomendación, el código enviado al personal exige a los colaboradores de la empresa «mantener una buena higiene personal en todo momento durante el desarrollo de su actividad profesional». UGT denuncia que esta prescripción se hace sin expresar justificación alguna y de forma generalizada. Por lo que «es ofensiva» para los empleados.

El sindicato remarca que «llega al extremo» de señalar que se debe «prestar atención al estado de dichas prendas», que deben estar limpias, planchadas y evitando las desgastadas. La nota denunciada por UGT afirma que «no persigue estandarizar el vestuario del personal», pero el sindicato reprocha públicamente que distinguir entre qué prendas, a juicio de la empresa, son «aceptables» y las que no lo son, define unas normas de estilo con «un sesgo ideológico absolutamente trasnochado» en el sector tecnológico.

Objeto sexual

Los representantes sindicales de la empresa aseguran que no entienden que en Málaga, con sus temperaturas veraniegas, los hombres no puedan llevar bermudas y sandalias de vestir, como si dichas prendas no fuesen apropiadas para ejercer su trabajo. «Lo más grave es que las prescripciones y advertencias relativas a la vestimenta de la mujer son un caso claro de reglas dictadas a las mujeres exclusivamente en razón del género y relacionadas con la visión de la mujer como objeto sexual», abunda el comunicado de UGT.

La Sección Sindical dice que este código «contradice todo procedimiento o protocolo de actuación en caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo en el ámbito laboral con las pautas sexistas». Añade que la compañía «cae en el estereotipo que relaciona la vestimenta femenina con la actitud de provocación, lo que a estas alturas es inaceptable en el ámbito laboral».