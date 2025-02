En directo: la inauguración de las luces de Navidad de Málaga este 2021

Ha llegado el día. Como cada año el último viernes de noviembre es la fecha marcada en el calendario para dar la bienvenida a la Navidad en Málaga . ABC retransmite en directo a través de las cámaras de Canal Málaga el encendido del espectacular alumbrado de la calle Larios y el resto del centro histórico.

La periodista y presentadora María Casado será la encargada de pulsar a las 19.00 horas el botón que dará comienzo al tradicional espectáculo que llenará de luz y sonido la principal arteria comercial de la ciudad. Un evento que se retoma después de que la pandemia de la Covid-19 obligara a suprimirlo en 2020 para evitar aglomeraciones.

El montaje del Bosque de la Navidad, como el resto de iluminación, se mantendrá durante más de 40 días y los pases del espectáculo se sucederán entre las 19:00 y las 22:00 horas. Entre los temas que sonarán están 'Hark! The Herald Angels Sing', 'Jingle Bells', 'Campana sobre campana', 'Gatatumba' y 'Una pandereta suena', interpretados por la Orquesta Filarmónica de Málaga , así como 'Never back down', de Two step from Hell; 'En Navidad', de Javián, Alex, David Bustamante y la Academia OT con Rosana; y 'All I Want for Christmas is you', de Mariah Carey.

Otras 500 calles, plazas y glorietas repartidas por todos los distritos de la capital se van a iluminar esta Navidad. En el centro histórico, la calle San Juan es uno de los puntos emblemáticos que acogen propuestas novedosas este año, con un 'Salón de Arañas', compuesto por 24 lámparas de araña de gran formato, y el denominado 'Jardín Encantado', con un entramado de frutos verticales e iluminados.

De los imponentes ficus de la Alameda Principal cuelgan este año 500 cordones de led decorados con hojas brillantes que potencian el reflejo del sol y se integran con la vegetación, mientras que la temática infantil -con caramelos y chupachups de múltiples colores- copará la plaza de La Marina y el Paseo del Parque.

La fachada de la torre mocha de la Catedral será otro de los epicentros de la Navidad a partir del domingo 28, con la proyección de un vídeo mapping utilizando con infografías en dos y tres dimensiones. Los pases tendrán lugar también entre las 19:00 y las 22:00 horas para evitar concentraciones.