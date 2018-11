Sanidad Denuncian a dos directores de centros de salud por obstaculizar el derecho a huelga en Málaga El Sindicato Médico de Málaga critica que se hayan contabilizado más médicos para los servicios mínimos y cerrado agendas de demanda antes de protesta

Isabel Ruiz

@isaruiz9 Málaga Actualizado: 25/11/2018 21:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que los médicos malagueños decidieron movilizarse para plantarle cara a la Junta de Andalucía y protestar por la situación de la Atención Primaria, la Administración ha fijado unos servicios mínimos abusivos. Un 50 por ciento en las consultas, más que durante el periodo vacacional o cuando hay una gripe, cuando la plantilla suele situarse en torno al 30 por ciento. Los derechos de huelga se han vuelto a ver vulnerados, en esta ocasión por dos directores de centros de salud malagueños, con el objetivo de «obstaculizar» el derecho a protesta.

Los directores de los centros del Puerto de la Torre y Tiro Pichón, barriadas malagueñas, no han respetado las condiciones fijadas, recordemos, unilateralmente, por el Gobierno regional para la convocatoria de huelga de los días 19 y 23 de noviembre en la provincia. Ante tal situación, el Sindicato Médico de Málaga ha interpuesto sendas denuncias a través de su gabinete jurídico.

En el centro de salud del Puerto de la Torre se incrementaron «artificialmente y mediante engaño e incumpliendo la propia resolución de mínimos de la empresa», el número de profesionales designados para atender los servicios mínimos, según ha quedado reflejado en el escrito que han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.

En esta ocasión, se contabilizaron ocho médicos y dos pediatras designados para trabajar en dichos servicios mínimos, cuando los disponibles eran trece y dos respectivamente. «Superando con creces el porcentaje establecido para la atención a demanda en los servicios mínimos».

Por su parte, el director de Tiro Pichón realizó «una argucia ilegal». Cerró la agenda a demanda días antes a la huelga del 19 de noviembre, de quienes él decidió oportuno. Quienes él supuso que no secundarían la huelga, por lo que acudirían a sus puestos de trabajo, no tuvieron pacientes a los que atender, teniendo que hacerlo otro día. Mientras que los que sí fueron a la huelga, sus pacientes no pudieron conocer in situ que su médico había estaba de protesta y por eso no los podían atender.

El sindicato ha valorado que ambas situaciones son «gravemente prejudiciales para el derecho a huelga, más aún cuando la Administración fijó unos servicios mínimos abusivos». Además, han criticado que se apoyen en una «enorme maquinaria publicitaria y de comunicación» para hacer una lectura posterior «torticera y falsa» del seguimiento de ésta.