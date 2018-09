EDUCACIÓN Colecta entre los padres de Estepona para retirar amianto y poner aire acondicionado en un colegio Denuncian que sus hijos tienen que ir a clase con toallas para refrescarse o secarse el sudor y que hay niños de 3 o 4 años en aulas sin ventanas

J.J. Madueño

El propio colegio Santo Tomás de Aquino de Estepona mandó una circular a los padres pidiendo que les echaran a los niños en las mochilas unas toallas para refrescarse y secarse el sudor, ante el calor que pasaban en algunas de las clases y, sobre todo, tras entrar del recreo. Es una de las medidas que los profesores han implantado por su propia iniciativa, debido a las altas temperaturas que hay en las aulas del centro, una de ellas carente de ventanas y con niños de infantil, según explica la asociación de padres, que quiere hacer una colecta para mejorar el centro.

Las necesidades son varias. El calor que pasan los alumnos es una de las principales preocupaciones. «Dentro de algunas clases hay hasta siete grados más que en el exterior», remarca Natalia, una de las madres afectadas por el deterioro de este centro educativo. El colegio tiene dos módulos de clases separados por un enorme patio. En cada lado hay diez aulas que no se reforman y se adaptan desde 1950, que dice el AMPA que se construyó este centro educativo. «En uno de los módulos solo hay una clase que tiene una pared que es ventanal, por lo que no se produce corriente de aire y ni se ventila ni se refresca el edificio», explica Natalia.

Para colmo temen por la salud de sus hijos. Los padres recuerdan como hace «unos dos o tres años» la Junta de Andalucía intervino para eliminar el amianto de uno de los módulos de clases. Sin embargo, no actuó en el otro, que es donde están los niños más pequeños. «En las tuberías de la zona donde están los niños de 3 a 6 años hay amianto, que es cancerígeno y está prohibido, pero a las diversas reclamaciones que hemos hechos no contestan que no hay presupuesto para retirarlo», remarca Marisa, otra de las madres afectadas. Es en esta zona, además, donde es está el aula que no tiene ninguna ventana.

Unos 10 euros por alumno

Ante estos problemas, y la inactividad de la Administración para poner una solución, los padres han decidido pasar a la acción. «Vamos a hacer una colecta entre todos los padres del centro para retirar el amianto y poner aire acondicionado en las aulas», apunta Natalia, que asegura que el AMPA «no está dispuesta a permitir la precaria situación de sus hijos en el colegio».

La idea está avanzada. «Sabemos que hay algunos padres que tienen empresas de fontanería, por ejemplo. Estos conocen el problema y se pueden ajustar en el precio. Luego recaudaremos las cantidades para saber cuánto debemos poner por alumno para hacer las mejoras necesarias», explica Natalia, que asegura que han estimado desde un principio recoger unos 10 euros por estudiante del centro. El dinero se destinará a quitar el amianto renovando esa parte antigua de las tuberías, pero también a un cambio de las ventanas y a la instalación de aire acondicionado. «El deterioro del colegio es notable. La situación de los niños es bastante precaria», concluye Marisa.