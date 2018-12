TURISMO Arturo Bernal: «Los usuarios de pisos turísticos gastan diez euros al día y beben litronas» Dura crítica del presidente de la patronal hotelera de Málaga contra la «competencia desleal» de las viviendas turísticas

En un escenario cambiante como es el turismo y más tras la revolución digital, prever cómo será el próximo año es complicado. Los usuarios han cambiado sus tendencias de reserva; teclean en internet el destino, buscando vuelos de bajo coste y espacios donde alojarse a un precio menor. Ya las vacaciones se fraccionan y hay quienes escogen su destino pocos días antes de emprender el viaje. Ante este panorama, los profesionales del sector deben «hacer los deberes» para actualizarse y ofrecer lo que el cliente espera de ellos. En Andalucía, al igual que otros lugares, los hoteleros deben invertir en infraestructuras y calidad para destacar frente a los destinos competidores emergentes como Egipto o Turquía. Los empresarios tienen quehaceres y lo saben, tal y como lo han expresado en el Foro Perspectivas del Sector Turístico Andaluz para el 2019 celebrado este martes en Málaga, pero reclaman una formación cualificada en aquellos interesados en trabajar en el tercer sector e instan a las Administraciones que regulen «la competencia desleal» de las viviendas turísticas, que traen a las ciudades usuarios «que se gastan diez euros en la estancia y beben litronas».

El acceso a ese personal cualificado es un reto, según ha mantenido el director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, quien ha asegurado que «ese acceso es muy complicado» ya que no todo el mundo está cualificado para servir una mesa. Es importante que el turismo se profesionalice, y para ello hay que recibir formación a diversos niveles, ya sea para camarero o para el mantenimiento de un complejo hotelero. «No es cuestión baladí, porque hacen falta 750.000 empleos en el turismo para adaptarnos a la transformación digital», ha resaltado Bernal.

En décadas pasadas, eran las empresas quienes formaban, pero ahora no es viable y es competencia de las escuelas, tal y como ha expresado en su intervención el presidente de MS Hoteles y presidente del Consejo de Turismo de CEA, Miguel Sánchez, que defiende que «lo de ahora no es suficiente», por lo que ha aconsejado a «motivar y animar a que la gente se prepare» en las diversas profesiones requeridas. Para ofrecer calidad se debe entender al cliente, porque «ya no sirve con la amabilidad, que es un plus, sino conseguir la satisfacción del usuario y eso se debe conseguir a través de los empleados».

Y en la búsqueda de esa calidad se encuentran tanto los hoteleros como las Administraciones, quienes potenciarán sus habilidades y cualidades para que lo que prevalezca no se la cantidad de turistas, sino el gasto que éstos llevan a cabo en su destino. Junto con el personal cualificado, los expertos han coincidido que la inversión tanto en infraestructuras y como en nuevas maneras de publicidad es «esencial» para no estancarse y sobresalir sobre los destinos calificados de competencia. Para el presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), Luis Callejón, Andalucía debe salir de la promoción con «un vídeo de música muy andaluza con subtítulos en diversos idiomas. Estamos muertos si seguimos con esa estrategia de marketing».

La tecnología está cada vez más presenta en nuestra vida, casi todo lo podemos hacer con un teléfono móvil. En este sentido, Callejón apuesta por «implantar estos sistemas en los establecimientos, porque ahora es el cliente el que dice qué producto tenemos que poner a la venta para que él venga». Renovarse y conseguir que las innovaciones sean capaz de ofrecer datos sobre los intereses del usuario: cómo se mueve, en qué transporte ha llegado al hotel, qué hace durante su estancia, qué pretende hacer después. La microsegmentación ya no una novedad, y cuanto antes los empresarios entiendan qué desea el cliente, su experiencia será mejor, tal y como ha expuesto en el Foro, patrocinado por Unicaja Banco o la Universidad de Málaga entre otros.

En el manejo de «una inteligencia con base digital para planificar adecuadamente el perfil del cliente al que se quiere dirigir la promoción, para así gestionarlo adecuadamente. Tratamos de ser eficientes para dirigirnos al cliente que nos interesa» ha mantenido el presidente de Turismo Costa del Sol, que pronostica según los datos que se tienen hasta el momento que el 2019 será un año de «crecimiento moderado, pero necesariamente debe ser así. El crecimiento no puede ser eterno, no hay estructura que lo aguante». De ahí la sostenibilidad que el mercado turístico debe encontrar, no solo medioambiental, sino también social y económica. La cuarta ponente de la mesa, María del Mar Martín Rojo, teniente de alcalde de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, ha expuesto que pese a que la situación de Málaga «no es alarmante» en cuanto a saturación, sí que se deben implantar medidas para conseguir un desarrollo turístico sostenible, que permita a los residentes de las ciudades no perder tampoco calidad de vida.

Esto se debe gracias a la gran segmentación que presenta Andalucía, donde ya no es vista como una tierra de sol y playa, sino también como un destino cultural, deportivo o rural. La región ofrece actividades acuáticas, museos, bienes de interés cultural, nieve, playa o montaña, por lo que permite al usuario llevar a cabo una multitud de planes a pocas horas unos de otros. «Algo maravilloso», pero que tiene que ser sostenible, sobre todo en las ciudades, y para ello todos los agentes deben colaborar.

Viviendas turísticas

Actualmente en las ciudades hay puntos críticos como son los pisos turísticos. Este modelo de alojamiento lleva trayendo quebraderos de cabezas a vecinos, administraciones y hoteleros varios años. Desde el Ayuntamiento de Málaga apuestan por una regulación y una descentralización del casco histórico con cuatro rutas que muestra al visitante que la ciudad es más que calle Larios, tal y como ha resaltado la concejala.

Ante esta problemática, el presidente de AEHCOS ha afirmado que primero hay «que concienciarse y luego buscar soluciones», pero ha subrayado que la legislación existente según la categoría del establecimiento es «excesiva». Además, Callejón ha apuntado que esta clientela no es turismo de calidad, ya que se gasta «diez euros por noche y bebe litronas, consiguiendo que los vecinos se mosqueen». Frente a este modelo, estan los hoteles que «siempre tenemos que ser excelentes. Ahora vemos que en los mejores sitios de las ciudades hay mochileros».

Al ser preguntado por el futuro de estas viviendas, Callejón ha afirmado que es consciente de que se van a quedar, y que eso no es lo que les «asusta», sino la «competencia desleal, porque juegan con reglas diferentes». «Hasta que las viviendas no se llenen, yo no voy a hacerlo» ha asegurado.

Nuevo mapa de emisores en la Costa del Sol

Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha un plan de acción sobre las áreas que consideran mercados emergentes, tal y como ha aseverado José Bernal, quien ha mantenido que ahí están «las claves del futuro». Aunque han reconocido que en conectividad aún queda mucho que mejorar.

Bernal ha mantenido que no se pueden «buscar excusas» a la hora de buscar nuevos mercados, porque entonces «estaremos perdiendo nuevas oportunidades». Con la vista puesta en la Asia del Pacífico, el presidente de Turismo Costa del Sol ha animado a apostar por este nuevo foco, debido a que el 24% de quienes viajan en todo el mundo salen de ese mercado y se espera que para el año 2030 serán 100 millones de personas asiáticas las que pongan rumbo a otros destinos turísticos, frente a las 60 millones que hay ahora. Los expertos coinciden en apostar por nuevos mercados extracomunitarios, aunque Benal ha cifrado en 95 el porcentaje de nuestro turismo que proviene de Europa.