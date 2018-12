PATRIMONIO Derriban una estación de tren en la provincia de Jaén sin que se entere el Ayuntamiento de Marmolejo Adif no informa de la demolición de este edificio del siglo XIX al consistorio, que anuncia tomar acciones legales

La estación de tren de Marmolejo, una reliquia arquitectónica del siglo XIX, ha sido demolida por el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) sin que el Ayuntamiento de este municipio jiennense de 7.000 habitantes se haya apercibido del derribo. El consistorio ha advertido de que ejercerá las medidas legales a su alcance por esta actuación contra el patrimonio, que se produce, precisamente, poco antes de que la administración incluyera al edificio en el catálogo del patrimonio local.

El Ayuntamiento de Marmolejo ha mostrado su «total desacuerdo» con la demolición llevada a cabo por el organismo público de ferrocarriles, que no le ha informado previamente, en contra de lo estipulado en la normativa vigente, que obliga a quienes lleven a cabo actuaciones que incidan en el patrimonio a solicitar autorización municipal.

La demolición de la antigua estación de tren contrasta con la política de preservación que lleva a cabo la Concejalía de Patrimonio Histórico, que tenía previsto catalogar el edificio en breve, lo que llevaría aparejada la prohibición de su derribo. El consistorio, no obstante, puntualiza en este sentido que, protegida o no, «la habrían derribado lo mismo porque no lo han comunicado al Ayuntamiento». «Cuando ha tenido conocimiento, ya estaba en el suelo», ha aclarado.

La indignación por los hechos es difícil de cuantificar por José Antonio, vinculado con el municipio por razones familiares y con la estación por su trabajo como ferroviario. Juana, por su parte, ha lamentado la demolición hasta el punto de llorar mientras observa la fotografía de la estación destruida, acto que Miguel ha achacado a falta de «vergüenza y sensibilidad» y Antonio a la falta de protección legal de un edificio singular.

La estación ferrocarril de Marmolejo, situada a 5 kilómetros del casco urbano del municipio, fue indispensable para que al balneario de Marmolejo llegaran a finales del siglo XIX miles de personas atraídas por sus aguas medicinales. Con la supresión del servicio hace casi cuatro décadas el edificio se deterioró por falta de uso, pero los marmolejeños lo querían en pie. Es el caso de Lola, que se muestra desolada por la destrucción del patrimonio.