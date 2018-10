El PP exige la dimisión de Caraballo por su implicación en el presunto soborno de Aljaraque «El señor Caraballo, después de muchos meses callado, no ha sido capaz de dar explicaciones convincentes a los ciudadanos», han indicado este lunes los populares

El Partido Popular de Huelva ha exigido este lunes la dimisión del secretario general del PSOE provincial, y a su vez presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, «por su implicación en el caso de la moción de censura de Aljaraque, en el que permanece como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho y a punto de someterse a juicio una vez acabada la fase de instrucción».

Así lo ha pedido el portavoz de la dirección povincial del PP, Juan Carlos Duarte, tras la valoración realizada por Caraballo de su situación judicial. Como ha afirmado Duarte, el PP «ha sido, es y será muy respetuoso con las decisiones judiciales vengan de donde vengan, vayan hacia donde vayan e impliquen a quién impliquen».

A este respecto, el portavoz de la Dirección Provincial del PP de Huelva ha insistido en que «no nos parece adecuada la actuación del secretario general del PSOE de Huelva, más aún cuando el PSOE se ha dedicado durante años, y en los últimos meses aún más, a dar lecciones de moral política a todos los que se movían a su alrededor».

«El señor Caraballo, después de muchos meses callado, no ha sido capaz de dar explicaciones convincentes a los ciudadanos» por lo que, para el PP, «y ante los próximos procesos electorales, no es lógico que alguien que está bajo el foco de la Justicia pueda permanecer ni un minuto más en su puesto».

Recurso ante al Fiscalía

La Fiscalía de Huelva se ha opuesto al recurso del secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, contra el auto judicial que continúa la causa por el presunto soborno que frustró la moción de censura en Aljaraque (Huelva) y entiende que es necesario continuar la investigación.

La Fiscalía, en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1 de Huelva, al que ha tenido acceso Efe, pide que se mantenga para Caraballo la condición de investigado, ya que «constan indicios, si bien ciertamente menores con respecto a otros investigados, de su participación en los hechos constitutivos de un delito de cohecho», aunque descarta el de tráfico de influencias.

Para la Fiscalía, la base de la imputación de los investigados no es que el contrato ofrecido a la mujer de un concejal de Sí se Puede a cambio de no apoyar la moción contra la alcaldesa del PSOE, Yolanda Rubio, fuese o no legítimo, sino que fue utilizadoa para «torcer la voluntad» de los concejales de esta formación para que retiraran dicha moción, algo «lícito en sus fines, pero no en sus medios».

Por tanto, entiende el fiscal que «es necesario continuar la investigación para poder concretar o descartar una intervención relevante» de Caraballo.

Junto al secretario general del PSOE de Huelva aparecen en la causa como investigados los dos concejales de Sí se Puede, Pedro Escalante y Francisco José Martín; el representante de CCOO José Luis Rodríguez y el director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva, J.M.M.R.

Estos hechos fueron denunciados por un asesor de Sí se Puede y hacen referencia a un presunto soborno do a los ediles de esta formación por parte del representante de CCOO, en nombre del PSOE y con presunto el beneplácito de Caraballo.