Doble crimen de Almonte Un millar de almonteños exigen al Ayuntamiento la destitución del concejal de Seguridad Ciudadana Los «Corazones verdes» en apoyo de los familiares de las víctimas del doble crimen de Almonte protagonizan una multitudinaria concentración en la que piden «el fin de las mentiras»

«No más mentiras». Ha sido el clamor unánime de los cientos de almonteños que esta tarde se han reunido en la Plaza Virgen del Rocío de Almonte, frente al Ayuntamiento de la localidad, en apoyo de los familiares de las víctimas del doble crimen de Almonte, un asesinato atroz que acabó con las vidas de Miguel Ángel Domínguez y su hija de ocho años, María, en abril de 2013. La concentración, organizada por los «Corazones verdes», un movimiento ciudadano que viene arropando a los familiares en su lucha por alcanzar justicia para las víctimas, ha conseguido abarrotar la plaza central del pueblo.

Encabezados por una pancarta con el lema «Justicia para Miguel Ángel y María» y luciendo corazones verdes en el pecho y en carteles, los vecinos y otras personas que, como Ruth Ortiz, han acudido al acto, han querido mostrar su indignación por la gestión llevada a cabo en los últimos días por parte de los responsables municipales, especialmente por parte del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz Trigueros, al que piden su dimisión o cese por las contradicciones en las que ha incurrido a raíz de que trascendiera el hallazgo de un cuchillo en una alcantarilla de un callejón cercano al domicilio del único encausado por los crímenes y por haber mantenido, junto a la jefa de la Policía Local, Francisca Borrero, una reunión con el letrado de la defensa, Francisco Baena Bocanegra.

La reunión tuvo lugar en un restaurante de La Palma del Condado y según las primeras explicaciones de Díaz Trigueros y Borrero, el objetivo era pedirle asesoramiento con el fin de tomar medidas contra Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas, que el 21 de noviembre interponía una denuncia con el fin de conocer lo ocurrido con el cuchillo.

Tanto esto como todo lo acontecido posteriormente –explicaciones diversas del concejal sobre el procedimiento seguido con el cuchillo, sobre la naturaleza de la reunión con Baena Bocanegra y la entrega, finalmente, de un cuchillo en el juzgado de La Palma-, han desencadenado una oleada de indignación en un sector importante de la población almonteña que hoy han querido expresar abiertamente frente al Ayuntamiento.

«No nos callarán», «no estáis solos» y «alcaldesa, da la cara», han sido algunas de las frases más repetidas por los presentes, que han pedido a los representantes municipales que miraran la cara de María, impresa en un cartel, que ha sido llevado por su abuela hasta la escalinata de entrada del Consistorio. «Tenéis hijos, pero no tenéis corazón», han gritado los almonteños.

El hermano y tío de las víctimas, Aníbal Domínguez, ha hecho lectura de un manifiesto que ha tenido que interrumpir en varias ocasiones ante los gritos de apoyo de sus vecinos, una muestra de solidaridad que ha emocionado tanto a Aníbal como al resto de familiares, entre ellos la madre y esposa de los asesinados, Marianela Olmedo, incapaz de contener las lágrimas.

«Nos sentimos absolutamente desolados por culpa de unos representantes públicos que han jugado con nuestros sentimientos y que han representado un papel de tragicomedia de cara a los ciudadanos, poniendo por encima de la Justicia sus propios intereses personales, políticos o corporativos», ha asegurado Aníbal Domínguez tras exponer los acontecimientos de las últimas jornadas en relación con la aparición de un cuchillo «que podría tratarse de un arma relacionada con el asesinato de Miguel Ángel y María».

«Las distintas versiones, las contradicciones, las reuniones con los abogados del hoy absuelto, han puesto de manifiesto, de forma descarada, la falta de imparcialidad de nuestra institución local frente a nuestra causa, además de su inexistente empatía hacia nosotros», ha continuado Domínguez, que ha denunciado la «red de intereses, relaciones familiares o incluso empresariales, que sostienen esta trama» y el olvido al que los representantes institucionales han arrojado a «dos muertos que no podrán descansar hasta que no se haga justicia».

«Se hace intolerable que el concejal de Seguridad Ciudadana siga ni un minuto más en su cargo», ha advertido, al tiempo que ha exigido a la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, «su cese inmediato», mientras ha recordado que nunca ha recibido de ella «un abrazo» ni otras muestras de apoyo.

Finalmente, Aníbal Domínguez ha asegurado no ser «enemigo» del Ayuntamiento ni de la Policía Local, y no tener «intereses políticos», como se le ha acusado desde un sector de la población. El propio concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz Trigueros, en un vídeo emitido ayer, interpelaba a Domínguez para decirle que no puede «compartir tu ataque virulento y planeado contra mí» y acusaba a los partidos políticos de la oposición, que han pedido en pleno su dimisión, de «aprovecharse» de «todo este dolor, de toda esta desgracia para intentar conseguir un puñado de votos más».

En el vídeo, en el que Díaz Trigueros aparece visiblemente nervioso en una habitación absolutamente vacía y sin referencia alguna, anuncia que no tiene intención de dimitir porque «nunca he mentido», por las muestras de apoyo recibidas y porque su dimisión «no soluciona nada».