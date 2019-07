Entrevista con el alcalde de Huelva Gabriel Cruz: «Necesitamos una línea de tren que nos una con Sevilla en media hora» Con el logro de la mayoría absoluta, el alcalde de Huelva afronta su segundo mandato con el reto de pasar de la reivindicación a la planificación en infraestructuras

A Gabriel Cruz Santana (Minas de Riotinto, 1964) le ha cambiado algo más que el gesto en cuatro años, desde que saltó a la Alcaldía de Huelva hasta apuntalarla el pasado 26M y convertirse en el único alcalde con mayoría absoluta de una capital andaluza. Convencido de que el tejido industrial debe ser clave en el empleo en la ciudad y que los servicios públicos tienen aún camino por recorrer, se propone dejar posicionada la capital en materia turística, pelear por acabar con las malas comunicaciones por tren, impulsar el desarrollo económico y recuperar edificios clave para el uso ciudadano. A nivel orgánico, la puerta queda abierta para subir en el organigrama provincial del partido.

La reconquista para el PSOE en las elecciones del 26M con 14 concejales, ¿formaba parte de sus quinielas o de sus sueños?

No teníamos sondeos y no soy persona dada a anticipar hipótesis o posibles resultados. Son muchos los elementos que pueden incidir en la voluntad del votante y uno lo que hace es trabajar durante el tiempo que tiene la responsabilidad otorgada en urnas y, a partir de ahí en campaña. Lo hemos hecho con muchísima ilusión y con mucha ambición en el proyecto de futuro para Huelva.

¿Se imaginaba este triunfo cuando en 2012 se abrió paso a codazos en su partido para ser candidato?

Siempre he afrontado este reto con mucha ilusión y ganas, y siempre aspirando a conseguir la confianza de la ciudadanía. Nunca he tenido la percepción de tener que abrirme paso a codazos y siempre he contado con el apoyo y cariño de compañeros y compañeras. Hemos planteado la aspiración y el deseo de plasmar el compromiso ideológico personal y colectivo en el trabajo por Huelva. Me desvivo por mi ciudad y por mi gente.

Igual tenemos que hablar del «efecto Gabriel Cruz» como hablamos en su día del efecto Pedro Rodríguez, –sin comparaciones, por supuesto-

No creo en personalismos. No creo que sea un efecto Gabriel Cruz, tiene más que ver con un grupo de personas que se dejan la vida en esto, se dejan la piel, que están permanentemente en el tajo, en el trabajo, en la calle, y abiertos a las aspiraciones y problemas que te pueden plantean los vecinos.

En este su segundo mandato, ¿qué prioridades se ha marcado?

Con carácter muy genérico, el crecimiento y progreso de la ciudad a todos los niveles y considero importante la potenciación y mejora sustancial de los servicios públicos. Pero tenemos por delante el reto del empleo, vinculado al desarrollo económico, y la industria tiene que jugar un papel fundamental. No podemos mantener las infraestructuras en el limbo de la reivindicación, tenemos que pasarlo a programa, planificación, dotación presupuestaria y a ejecución.

¿Qué está en su mano para una comunicación por tren digna para Huelva?

No depende directamente del alcalde pero sí forma parte de la responsabilidad de pelear porque se invierta la situación que estamos viviendo en Huelva. Hay que actuar con sentido común. Tenemos dos líneas de acción, un cercanías con Sevilla y una comunicación con Madrid que más que francamente mejorables yo diría que son muy deficientes. Hay que tomar medidas de inmediato.

Usted dirá...

Poner trenes modernos, que presten el servicio que deben y sean competitivos. Tenemos una necesidad para Huelva que es la conexión con Sevilla en media hora aproximadamente . Yo quiero empezar a descontar el tiempo de puesta en servicio desde ya, no dentro de diez años.¿Y eso cómo se hace? Con un calendario de trabajo y un compromiso desde el punto de vista de la planificación temporal y económica en las inversiones.

Eso tiene que llegar de arriba y digamos que ahora estamos en compás de espera.

Claro, ese calendario tiene que llegar de arriba pero también tiene que ser prioridad para el Gobierno andaluz. No podemos ir solos, necesitamos aunar esfuerzos y sobre todo cargarnos de argumentos. El Gobierno andaluz tiene que implicarse con el provincial y el local para hacer ver al Gobierno central lo perentorio de resolver el problema de comunicación de Huelva a través del ferrocarril.

Hablando de calendarios, ¿qué tiene cerrado para recuperar los edificios en desuso en Huelva?

Empezando por los edificios municipales, estamos hablando de que en este mandato asistiremos a la rehabilitación del cuartel de Santa Fe, y estamos pendientes de resolver el cumplimiento de la sentencia para recuperar la antigua prisión e iniciar el proyecto de definición de uso y su posterior ejecución. El edificio de la antigua estación, estamos esperando la entrega por parte de ADIF para ponerlo en uso y darle contenido.

Se han puesto expectativas en el Plan de Grandes ciudades.

Es una herramienta muy importante para Huelva, para que tenga y ponga en marcha una estrategia turística que no ha tenido, y que defina las potencialidades y el papel que tiene que jugar la ciudad en el turismo provincial y andaluz. Estoy seguro que compartimos ambición con la Junta y hemos iniciado contactos para mantener un encuentro, el concejal de turismo y yo mismo, con el consejero. Me consta el interés del Gobierno andaluz en ponerlo en marcha. A ver si somos capaces de que Huelva ocupe el lugar que le debe corresponder.

He leído que no sabe cuánto cobra, ¿lo sabe ya que ha salido en prensa?

Sé el bruto, no el líquido, no lo miro nunca, el tema es ese. Estaba en 60 o 61.000 y ahora está en 70.000 euros si no recuerdo mal. Ya me estoy enterando de lo que me sale el líquido, creo que van a ser unos 200 o 300 euros más que antes.

¿Huelva y los onubenses merecen estar 14 años esperando que se solucione el ya eterno problema de las balsas de fosfoyesos?

Huelva se merece que se resuelva de una vez por todas el problema de las balsas de fosfoyesos. Si se está dilatando en el tiempo será porque permanentemente estamos en esa vorágine de alegaciones, recursos, retoma de consideraciones…Es fundamental que se resuelva de manera eficaz, real y segura, es la aspiración de la Mesa de los Fosfoyesos.

Y su opinión del proyecto de Fertiberia es…

–No conozco el proyecto de Fertiberia. Parece ser que se va a ultimar. En cualquier caso, para poder valorar y evaluar hay que tener conocimientos técnico-científicos, sería frívolo hacer análisis y entrar permanentemente en la rueda del mantenimiento del problema porque estamos haciendo disquisiciones que no tienen ningún soporte científico. Es un problema que tiene que formar parte de las tareas del comité de expertos, estaremos a ver qué nos dice.