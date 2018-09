ALCALDE GRANADA El PP pide la dimisión del alcalde de Granada por su falso máster La popular Rocío Díaz sostiene que Francisco Cuenca debe marcharse por mentir en su currículum

La portavoz del grupo municipal del PP en Granada, Rocío Díaz, ha pedido este jueves la dimisión «inmediata» del alcalde de la capital, Francisco Cuenca, tras destaparse que tanto en Wikipedia –se cambió en pleno caso Cifuentes– como en el portal de transparencia del Ayuntamiento –que fue corregido este miércoles– constaba un máster que nunca hizo y que era en realidad un curso. El regidor a atribuido ese desfase a un «error casi tipográfico» cuyo autor desconoce.

Ese «error» del que Cuenca se desentiende no sería el único. La concejal popular ha sugerido en el comunicado, remitido esta misma tarde a los medios, que la manipulación del currículum del regidor no se limitaría al citado máster, sino a otros estudios de los que habría hecho gala en sus redes sociales: «Dice ser licenciado en Magisterio cuando no lo es y asegura ser profesor de Educación Física cuando es maestro».

Según Díaz, Francisco Cuenca ha sufrido el «contagio irreversible del virus de la mentira instalado de forma crónica en el PSOE». «La ciudad no se merece a un político que miente para hacer mérito y plantea excusas diarias basadas en los errores que ha cometido», ha aseverado la edil popular, que ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sea consecuente y «aplique sus propias recetas de honestidad», en referencia a su discurso de investidura.

Rocío Díaz ha recordado que Cuenca, a quien le acusa de tener «obsesión» por aferrarse al cargo, está imputado desde hace unos dos años por tres presuntos delitos «relacionados con la corrupción», con penas de hasta 9 años de prisión por malversación de caudales públicos, prevaricación y usurpación de funciones por la externalización del control de cursos de formación, adjudicado a dos empresas durante su etapa como delegado de Economía de la Junta de Andalucía en Granada.