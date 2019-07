Entrevista con el alcalde de Granada, Luis Salvador Luis Salvador: «Hay que modernizar el Ayuntamiento de Granada, paso a paso» El alcalde de Ciudadanos en Granada promete una revolución cultural y tecnológica en la capital que servirá de percha para reorganizar el Consistorio y adaptarlo a la realidad metropolitana

Luis Salvador (Córdoba, 1963) es uno de los pocos ediles que han sido capaces de ser investidos en un pleno con sólo cuatro de veintisiete concejales. Una minoría absoluta que, con el apoyo del PP y Vox, se ha convertido en la alcaldía más importante de Ciudadanos en España. Tras haber precipitado en el anterior mandato —por las investigaciones de corrupción popular— un gobierno del PSOE, partido por el que ocupó diversos cargos durante una década y del que se apartó para finalmente recalar en Ciudadanos, el antes diputado naranja y ahora regidor promete una revolución en el Ayuntamiento de Granada, al que ha llegado de carambola para quedarse. Apalabrado, convencido, golpea por momentos la mesa cual Frank Underwood sin chaqueta y dispara en son de paz su verbo incombustible.

Acaban de aprobar su estructura de gobierno en el pleno de organización casi por unanimidad, con PSOE y Adelante Granada, y sin Vox. ¿Cómo espera que sea el mandato?

Espero que sea un mandato positivo, porque vamos a poner proyectos muy importantes sobre la mesa. Entendemos que la mayoría de partidos van a participar en ellos, así como en la elaboración de los presupuestos para 2020.

Tampoco les queda otra que ponerse de acuerdo…

Las cosas que requieren una mayoría son limitadas. El socialista Paco Cuenca ha gobernado tres años sin tener mayoría en el pleno… Por tanto, todo va dentro de la normalidad, será un mandato interesante.

Gobernar un Ayuntamiento requiere de amplias mayorías para poder acometer cambios de calado. Los funcionarios comentan que la institución es un caos…

Está por demostrar, no veo esa supuesta fragilidad. Somos once concejales trabajando en este gobierno, tres más que en el anterior. Hemos tenido prácticamente unanimidad para aprobar la estructura en el pleno de organización. Ya lo hemos conseguido, ahora falta empezar a caminar con un presupuesto. Los grandes proyectos harán que tengamos que reorganizar algunas parcelas de la casa. Que hay que modernizar la casa, está claro; paso a paso.

¿Y cómo llevarán a la realidad esos grandes proyectos?

Tenemos una ciudad única, lo que no teníamos era una buena asociación con la empresa y la innovación. Hace falta dar el salto definitivo y eso implica estar en todos los foros. En primer lugar, teniendo una marca que aglutine y lidere todo el potencial del ecosistema actual, con un concepto público-privado. Tenemos la Universidad de Granada, Granada On Tech, la Junta de Andalucía, el Parque Tecnológico de la Salud, el Parque de las Ciencias, la posibilidad de que el acelerador de partículas se instale en Granada o el AVE, que va a facilitar las idas y venidas para hacer negocios.

Además de la innovación tecnológica, la candidatura de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 es su otra bandera para este mandato.

Es uno de los grandes objetivos. He convocado junta de portavoces para hablar de cómo vamos a lanzar esos trabajos estratégicos con aportaciones de la sociedad civil, de actores de la cultura, de técnicos y de todos los grupos. No sólo servirá para desarrollar equipamientos culturales, sino también para mejorar la movilidad con infraestructuras.

Para todo ello hará falta dinero, y lo que hay es deuda. ¿Cómo se han encontrado las arcas municipales?

Estamos analizando la deuda. Queremos reducirla, que no estrangule al Ayuntamiento y tengamos liquidez, y también reducir el plazo de pago a proveedores. Habrá un plan de choque que se presentará próximamente.

Pero son habas contadas: o se reducen los gastos o se incrementan los ingresos. ¿Barajan, por ejemplo, la tasa turística?

Eso se ha hablado… Vamos a hacer un plan estratégico y la opinión debe de venir de los expertos. Es un tema más que debe de estar encima de la mesa. Hay que cuadrar ingresos y gastos. La colaboración de otras instituciones se antoja fundamental para llevar a cabo nuestros proyectos, y eso va a generar empleo e ingresos. No se recauda más por aumentar la carga impositiva. También hay impuestos que no se están recaudando y fondos europeos que hay que utilizar. Algunos de esos fondos se han perdido por la inacción del gobierno anterior.

¿A qué se debe? También dicen que van a investigar la lista de contratistas del gobierno socialista.

Hay muchos contratos que están en fraude de ley. Cuando les están dando tantos revolcones, empieza a escamar…

Por otro lado, Ciudadanos ahora tiene que gobernar con el PP, inmerso en varias causas de presunta corrupción y con competencias jurídicas, urbanísticas y de contratación. ¿Con qué vara medirá a su socio?

El hecho de que seamos socios no excluye que el partido que movió ficha con la Operación Nazarí fue Ciudadanos. Estamos muy satisfechos del trabajo de todos y cada uno de los once corporativos del equipo de gobierno, que ninguno está imputado. Todos somos conscientes de que la Justicia no se detiene y que crearemos herramientas para trabajar con trasparencia.

Sin embargo, la conformación del gobierno no ha sido precisamente transparente.

Han sido muy transparentes todos los acuerdos que se han desarrollado. No se pueden dotar de transparencia a las negociaciones. Veníamos de elecciones autonómicas, generales, municipales… En ese contexto, que no era el más idóneo, cuando se han ido cerrando acuerdos, se han puesto encima de la mesa.

¿Ese acuerdo incluía la entrada de Vox en el gobierno, como sostienen?

No quiero entrar en ninguna controversia, porque gracias a sus votos está este equipo de gobierno, porque entiendo que en política municipal hay que normalizar la actuación de los partidos y porque todo el mundo sabe cuál ha sido la coyuntura nacional. Y en ese marco, en todo momento se ha dicho que Vox no iba a entrar en los gobiernos. No hay debate.

Cuando Onofre Miralles le dice que tienen «las alas muy cortas», ¿le preocupa que Vox presente la moción de censura con la que amenazan?

No nos lo podemos permitir. A los partidos hay que darles su tiempo, porque la política está un poco convulsa. La moción de censura sería del PSOE, Adelante Granada y Vox. No creo que los partidos de izquierdas quieran firmar con Vox y Santiago Abascal ha dicho que nunca propiciará gobiernos de izquierdas. Sólo habría una posibilidad, y he oído cosas, hablando de que otra persona se prestara desde el transfuguismo. Quiero pensar que son leyendas urbanas.

¿Significa que se ve de alcalde dentro de cuatro años?

Si no hay ninguna situación anómala, ese será el resultado. La vocación es de continuidad.