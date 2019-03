Divina Heredia: «He llorado día tras día por mi hija» Una familia de Granada busca 10.000 euros para poder operar a su pequeña, que sufre una enfermedad desde su nacimiento

Una familia de Motril (Granada) ha iniciado una campaña de recogida de fondos para poder operar a la pequeña Jimena Estévez, una niña de 15 meses que nació con Labio Leporino y que, tras una primera intervención a los seis meses de vida, ahora debe pasar de nuevo por el quirófano para terminar el proceso y poder vivir una vida plena.

Para intentar conseguir los 10.000 euros que cuesta la operación, que ya han fechado en Barcelona para el 23 de octubre, toda la familia se ha puesto manos a la obra. Han colocado huchas por distintos negocios de la ciudad, han comenzado una campaña en Facebook para dar a conocer el caso de la pequeña y han vendido papeletas para distintas cestas regalo.

El plato fuerte llegará el 25 de mayo, cuando se celebrará un concierto de los Hermanos Jacoba cuya recaudación irá destinada a la intervención quirúrgica.

La madre de la niña, Divina Heredia, ha explicado a Europa Press que ha sido un proceso duro desde que la pequeña llegó al mundo. Durante el embarazo no supieron nada de esta malformación, por lo que el nacimiento de su segunda hija -tiene otra con seis años- además de una alegría supuso un «gran impacto».

Y es que la niña nació con una apertura en el labio y encía superiores así como con un pequeño agujero de conexión a la nariz. Ahí empezó una batalla para toda la familia que podría terminar pronto si consiguen el dinero.

«He llorado día tras día durante mucho tiempo e incluso mi hija mayor se ha visto afectada por mi mal ánimo pero no podía soportarlo». El tratamiento de Jimena comenzó a los 14 días de vida y fue duro desde el principio.

Hubo que colocarle un aparato en la boca y nariz que sólo se mantenía cogido a la cara con esparadrapo, algo que llegó a formar llagas de sangre en los mofletes al bebé, narra Divina Heredia aún con la voz encogida y siempre acompañada de Carmen, la abuela de la pequeña.

Mientras fue más pequeña, cuenta su madre, se mantenía quieta pero de manera que crecía se lo tocaba y se lo sacaba. «Cuántas mañanas no me he despertado y se lo había quitado o cuando íbamos paseando, en cualquier descuido, lo tenía fuera de la nariz».

A los seis meses de vida Jimena entró en el quirófano del Hospital Materno de Granada por primera vez, asistida por un «equipo médico excelente pero al que tienen muy saturado de trabajo», apunta la abuela. Tras la operación, el labio se cerró pero no así la encía. Sin embargo, le dijeron que hasta que la niña no tuviera 12 años no podrían volver a intervenirla.

La madre, no conforme, buscó una segunda opinión de un profesional de la medicina privada de Barcelona que le dijo que la operación para acabar con el problema de Jimena se podía hacer de inmediato, previo pago de 10.000 euros. «Sabía que si preguntaba a este médico volvería con una cifra que pagar pero no me importó, volví incluso con la fecha concertada porque, no sé cómo, pero vamos a conseguir el dinero».

El sorteo de una cesta de perfumes, un carro de la compra y un pack de productos de peluquería, estos dos últimos aun por rifar, se suman a las huchas y al gran concierto. También han abierto una cuenta bancaria para quien quiera hacer aportaciones (ES88 2100 2489 3801 1081 5849). «Cualquier ayuda, por pequeña que sea, va sumando», anhela Divina Heredia.

Para el espectáculo han contado con la colaboración de los prestigiosos Hermanos Jacoba así como de los alumnos de una escuela de baile municipal y está en el aire que se una un bailaor. Será en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril el 25 de mayo y las entradas no sobrepasarán los 12 euros. Habrá, asimismo, Fila O para quien simplemente quiera colaborar con la causa. El Ayuntamiento de Motril les ha cedido el lugar, el sonido y la cartelería.

Si con esto no logran el dinero no descartan organizar otro espectáculo en verano con el grupo local Son de Caña. Con que cada motrileño aportara 0.16 euros se solucionarían todos los problemas de la pequeña Jimena que, con su particular pero preciosa sonrisa, contagia alegría a todo el que la rodea.