EQUIPAMIENTO La Universidad de Córdoba retoma un concurso para dar uso a la Torre de Agrónomos El rector explica que hay «interés de varios» operadores por un inmueble que lleva cerrado más de una década

La Universidad de Córdoba (UCO) intentará devolver a la vida la icónica Torre de Agrónomos, sin actividad desde que la Escuela de esta materia se mudó al campus de Rabanales -el traslado se extendió entre 2005 y 2008- y que el año pasado cumplió medio siglo. Se sacará a concurso para que «cualquier interesado pueda hacer uso de esas instalaciones», si bien dicho uso tendrá que ser «social, educativo u hospitalario». Esta licitación se activará después de que se haya detectado interés de operadores por instalarse en ella. Así lo explicó ayer en declaraciones a ABC el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos.

«Tenemos decidido volver a sacar a concurso» ese inmueble, aseguró, para luego rememorar que es «la segunda vez que lo hacemos». «Esperemos que esta vez ya podamos cerrarlo», indicó el máximo responsable de esta institución académica pública, aludiendo al fallido intento que ya se hizo en 2014. Entonces, salió a licitación el uso de la Torre de Agrónomos, un imponente inmueble de ocho plantas que se está deteriorando por la prolongada falta de uso, y de la parcela de más de 50.000 metros cuadrados en la que se enclava por un periodo de 40 años, a razón de 175.000 euros anuales de alquiler, prorrogables a medio siglo. Se adjudicó a Prasa para acometer su hospital internacional, que nunca llegó a ver la luz.

Gómez Villamandos explicó los motivos que llevan a dar este paso. Aseguró que «sé, aunque no estoy en las negociaciones directamente, que vienen muchas empresas planteando posibilidades» para este emblemático inmueble. Añadió que «me consta que han venido varios grupos de inversión con proyectos y han hablado con nuestros responsables». «Por ello, viendo que hay interés, no en un caso, sino en varios, sacaremos el concurso, como no puede ser de otra forma, al que podrá concurrir cualquier interesado», indicó.

Lógicamente la legislación obliga a que este tipo de bienes públicos salgan a procesos competitivos donde cualquiera pueda presentar su oferta. Cuando llega una firma con una propuesta concreta para desarrollar un inmueble público, la Administración en cuestión tiene la obligación de abrir una licitación, según la normativa de contratos. No se puede hacer un concurso a medida, pero la legislación sí deja hacer ciertos guiños a lo que haya planteado ese aspirante inicial.

Sin plazos concretos

En el caso de la Torre de Agrónomos, según ha podido saber ABC Córdoba, hay interés, y conversaciones con la UCO, de una entidad privada dedicada a la Formación Profesional. Quiere un arrendamiento a largo plazo para desarrollar allí un proyecto potente de formación en esta materia. Y dicha entidad privada ha apuntado en el diálogo a la existencia de algunas cuestiones técnicas sobre el edificio que parecen salvables.

Hay que recordar que la Torre de Agrónomos es un edificio protegido. Fue en marzo de 2006 cuando la Junta lo inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

De vuelta a lo avanzado ayer por el rector, Gómez Villamandos sostuvo que el uso que se permitirá, en el futuro concurso, será «de tipo social, educativo, hospitalario, etc. Nunca será de tipo especulativo».

El rector explicó que no hay un horizonte temporal para lanzar el concurso. Sí matizó que quieren iniciarlo «lo antes posible». «Es cuestión técnica de lo que se tarde en elaborar el pliego de condiciones, en el que se trabaja», explicó. Añadió que también hay temas que la Universidad tiene que ver con la Junta. «Son aspectos legales y cuestiones técnicas con la Administración autonómica. Son temas menores. No hay problema», añadió, para recordar que, una vez éste el documento que rija la licitación realizado, habrá que aprobarlo en el Consejo de Gobierno de esta institución académica.