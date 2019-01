PRESUPUESTOS DEL ESTADO Las trampas de los Presupuestos en Córdoba: la inversión sube por la compra de material para Renfe En obra civil, la provincia pierde inversiones en las cuentas del Gobierno de Sánchez

Rafael Ruiz

Si la batalla de los números sirve para algo en unas cuentas del Estado que igual ni entran en vigor (dependen de los votos de los socios de investidura), el PSOE puede apuntarse el tanto de que el gasto del Estado en Córdoba crecerá un 32 por ciento con respecto a las últimas cuentas del PP. Serán, contándolo todo, 108,3 millones frente a los 81,9 millones de las cuentas de Montoro. Pero esa afirmación tiene las patas cortas al primer vistazo del documento que ayer entregó el Ejecutivo en las Cortes.

La pura obra civil decrece, y mucho, con las primeras cuentas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De hecho, si las cuentas se elevan en torno a 26 millones de euros tiene que ver porque se le imputan territorialmente inversiones que son del Estado, cierto, pero que tienen un uso restringido, parcial. En concreto, tiene que ver con la imputación provincial de la macrocompra de material que lleva años realizando Renfe Operadora. En las anteriores cuentas, la inversión era de siete millones. En estas, de 54 millones gracias a los 42 millones de adquisición de material de la ferroviaria.

La inversión por cápita para Andalucía es de 253,80 euros, pero para Córdoba de 108

Renfe adquiere los trenes de forma centralizada y los lleva donde se van necesitando. Imputar el gasto de un tren en Córdoba es, directamente, enmascarar la realidad de las cosas. Si se retira Renfe de la ecuación en ambos presupuestos, el Gobierno del PP dedicó unos veinte millones de euros más a la provincia en sus cuentas. Son los presupuestos más expansivos desde la etapa de Zapatero. El Gobierno pretende gastarse unos 20.000 millones extra que es la totalidad de lo que espera recaudar de más tanto por el crecimiento de la economía como por las medidas de incremento fiscal aprobadas. En esas condiciones, fiar el incremento del gasto a la compra de trenes no es fiar.

Si se puede hacer una comparativa por territorios, el gasto per cápita en Córdoba será de 137 euros que es más (incluyendo los trenes) que los 104 euros por habitante que en la etapa del PP. Solamente en Andalucía, el PSOE de Málaga aseguró ayer que la imputación de inversiones asciende a 214 euros por vecino de la provincia. Los túneles de la SE-30 de Sevilla costarán 144 millones de euros, unos cuarenta millones de euros más de lo que recibirá toda la provincia de Córdoba. Para hacerse una idea, la inversión territorializada per cápita en Andalucía será de 253,8 euros. Con estos números, no es extraño que la mayor parte de las inversiones del Estado pendientes sigan estando en la cartera del debe.