Los sonetos de Pablo García Baena terminan su diáspora en Córdoba para formar un libro

No hay más que asomarse a cualquiera de las páginas de sus libros de poesía para comprobarlo: Pablo García Baena amaba sobre todo el verso libre, sin extensión fija y sin rimas. Sus lectores saben lo cómodo que se sentía en la musicalidad del alejandrino, pero también saben que lo combinaba con versos más largos y más pequeños, y siempre con un sentido muy refinado de la musicalidad y del ritmo. Pero también cultivo uno de los metros más clásicos, el soneto, y lo hizo con cierta asiduidad y bajo ciertas premisas, hasta el punto de que muchos nunca se habían publicado en un libro.

Once meses después de la muerte del escritor, la editorial Renacimiento publica «Al vuelo de una garza breve», los sonetos completos de Pablo García Baena, que ha reunido el poeta Rafael Inglada en un volumen que además contextualiza cada pieza. No es su primer libro de sonetos, pero sí el primero que tiene vocación de compilarlos todos. En 1971, Pablo García Baena publicó «Almoneda. Doce viejos sonetos de ocasión», en el que, a pesar de su título, reunió trece piezas que se habían hecho para distintos momentos.

El volumen actual suma más de cuarenta sonetos que en su mayoría no estaban en un libro, y tampoco en las distintas ediciones de las «Poesías completas», que incluían sin embargo una serie de poemas que no formaban parte de ningún volumen. ¿Por qué? Según Rafael Inglada, «quizá él, que cultivaba sobre todo el verso libre, consideraba que era más una cosa ocasional, aunque no pensara que por eso fueran menores».

Rafael Inglada planteó este libro a Pablo García Baena en los últimos meses de su vida, y el poeta aceptó, pero no pudo llegar a verlo publicado. No se ha conformado con reunir los sonetos, sino, lo que ha sido más difícil, también por averiguar las circunstancias en que cada uno se escribió o cómo se encargaron. Ahí está una de las claves de por qué los sonetos están fuera de los libros «oficiales» de poesía de Pablo García Baena: el hecho de que muchos de ellos son dedicatorias o nacen de peticiones de personas para ciertos actos.

El último poema de Pablo García Baena fue un soneto, que dedicó al centenario de Miguel del Moral

Aunque se distinguiera por el verso libre, el último poema que escribió Pablo García Baena en su vida fue precisamente un soneto, como destacó Rafael Inglada. Se trata de un texto dedicado al pintor Miguel del Moral, «que Pablo escribió en el verano de 2017, y que tenía terminado en octubre». Es decir, tres meses antes de morir. En 2017 se cumplía el centenario del nacimiento del artista, que definió el estilo de la revista «Cántico» con el famoso Ángel del Sur, y Pablo García Baena, que lamentó lo poco que se le había recordado en Córdoba en aquel año, lo quiso recordar con un soneto que tituló «In memoriam», y que comienza así: «Sabías el color de la tristeza / los grises del adiós, el grana fiero / que rubrica la tarde del torero/ y ciñe de alamares su tristeza».