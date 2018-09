EDUCACIÓN Los sindicatos educativos de Córdoba piden «más planificación» en el inicio del curso Lamentan que el discurso «triunfalista» de la Junta «chirría con la realidad»

Rafael C. Mendoza

El inicio del curso ha reactivado las críticas de los principales sindicatos, que no llegan a entender, por ejemplo, que la Junta de Andalucía haya echado la persiana en 24 unidades de la provincia de Córdoba. En general, los colectivos consultados (CC.OO., UGT, SIEP y CSIF) no se explican el porqué y echan en falta una «planificación seria». Así lo expresó en concreto la responsable del ramo en UGT, Aurora Ramírez, al conocer la cifra de aulas que no abrirán este año. A todo ello hay que sumarle que no ha sentado del todo bien el mensaje «triunfalista» del delegado de Educación en Córdoba, Antonio José López, entre otras cosas «porque chirria mucho con la realidad» que se cuece en los centros educativos, como así lo expresó la representante en CSIF, Elena García.

Ramírez manifestó, sin embargo, que «es positivo que se incremente el número de docentes, pero hay que tener en cuenta que, en su mayoría, ese aumento se debe a la recuperación de las dieciocho horas lectivas en Secundaria y al aumento de la plantilla de Primaria para apoyar los refuerzos». En cuanto a la supresión de unidades, «en la mayoría de los casos es un problema de natalidad, pero quitar unidades es la última de las opciones. Se debe hacer una planificación seria a largo plazo y buscar alternativas como reducir ratios, reforzar los apoyos o usar estos recursos para programas de Educación Compensatoria».

En CC.OO., su representante en Educación, Antonio Sánchez, precisó que «venimos defendiendo desde hace mucho tiempo que la natalidad no puede ser excusa para eliminar unidades». Insistió en que, «muy al contrario, pensamos que la bajada de la natalidad es una oportunidad para bajar la ratio en las aulas y aumentar desdobles».

Por su parte el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) de Córdoba, estimó que este curso la colocación de efectivos se ha hecho con normalidad a pesar de algunos problemas en Secundaria que ya han sido resueltos. En cuanto al aumento de profesores habiendo menos alumnos, el secretario general del SIEP, José Antonio Torres, atribuyó «la situación al problema de crecimiento y al hecho de que las horas lectivas del profesorado han pasado de 19 a 18 semanales, lo que hace normal que se incremente el número de profesores».

Desde el CSIF abundaron en que el aumento del profesorado es consecuencia de la reducción de jornada lectiva de los profesores de Secundaria y recordó el despido que se produjo de 4.500 docentes en Andalucía. García pidió al delegado que se «deje de números y piense en la excelencia». También recalcó que «no se olvidé de la climatización, que está siendo muy lenta».