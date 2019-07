CULTURA Saxon pone al Festival de la Guitarra de Córdoba en clave de rock duro David Russell, fijo cada año, abrirá el ciclo de conciertos clásicos en el Góngora

La banda británica de hard rock y pionera del heavy metal Saxon actuará en esta edición número 39 del Festival de la Guitarra de Córdoba presentando «Thunderbolt», el disco que hace el número 22 de los trabajos de estudio. Será este viernes a partir de las 22.30 en el Teatro de la Axerquía. Los británicos formaron parte del fenómeno underground conocido como la New Wave of British Heavy Metal, es decir, supusieron una renovación del panorama de esta música creando algo nuevo. Nacieron en 1976 y desde entonces, con discos como «Wheels of steel» cosecharon una gran popularidad en su país y en los escenarios de toda Europa. No lograron hacerse un hueco en el mercado de Estados Unidos, como sí consiguieron otros conjuntos, pero tuvieron la admiración y el respeto de los amantes del rock.

Gracias a su trabajo incombustible y por representar el heavy metal clásico durante décadas, la banda es una de las más queridas y respetadas de la historia del género. Su repertorio está lleno de himnos que forman parte de la historia del heavy metal como son «Princess of the night» o «Motorcycle Man». Tras 40 años pisando escenarios de todo el mundo sin hacer un mal concierto y sin bajar la intensidad, Saxon llegan por primera vez a Córdoba con un espectáculo a la altura de la celebración, una oportunidad única para ver a los ingleses en tierras andaluzas.

David Russell, en un concierto del Festival de la Guitarra de Córdoba - Roldán Serrano

Será un plato fuerte, pero la jornada de hoy verá también el comienzo de del ciclo Los Clásicos. David Russell es un reconocido guitarrista clásico de renombre mundial por su gran musicalidad y grandes dotes artísticas. Eso le ha servido para ganar el reconocimiento tanto de la crítica como de la audiencia, y nombrado miembro de la Royal Academy of Music en Londres en 1997. Su actuación será en el Teatro Góngora a partir de las 20.30.

Su amor por el instrumento resuena a través de su interpretación impoluta y aparentemente sin esfuerzo. La atención al detalle y su sugestivo fraseo lírico, sugieren un entendimiento innato de lo que cada compositor en particular intentó alcanzar. Un clásico en el Festival de la Guitarra que no por venir cada año deja de sorprender a los incondicionales del instrumento.