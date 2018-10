EL DEDO EN EL OJO De sabios y de necios Mientras que los cordobeses apuntan con el dedo a sus problemas, el Ayuntamiento mira cómo expropiar la Mezquita

Mario Flores

Seguir CÓRDOBA Actualizado: 01/10/2018 08:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dicen que cuando el sabio apunta a la luna el necio mira el dedo. En Córdoba, particularmente, tenemos a una legión de necios mirando el dedo olvidándose del fantástico espectáculo que nos ofrece Selene. Y además poseemos una singularidad que tal vez pueda venir a formar parte de la marca Córdoba: nuestros necios se consideran sabios a pesar de que toda una cohorte de profesores universitarios independientes se lo espeten a la cara.

Anda nuestra alcaldesa embarcada últimamente en cuestiones peregrinas que a nadie importan. Me refiero, cómo no, a la pretensión del ayuntamiento de revertir la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia y devolverla al pueblo (?).

He tenido la santa paciencia de leerme los veinte folios del informe que la «Comisión de Expertos y de Científicos del Mundo Mundial» han elaborado para defender la tesis de que nuestro principal monumento debe ser de los cordobeses, como si de un tiempo a esta parte hubiese venido perteneciendo a los esquimales inuits de Groenlandia. Tienen que venir a decirnos estos «enterados» que la Mezquita-Catedral es sentida por nosotros como propia, obviando el detalle de que, efectivamente, eso es algo que se ha dado desde siempre. O sea, que a los cordobeses les da igual que sea la Iglesia quien se arrogue la propiedad y el uso porque el disfrute por parte de todos los ciudadanos es palmario y está por encima de debates de estériles. Nunca nadie ha tenido el menor problema por ello; nadie si exceptuamos a cuantos se dedican a buscar controversias, agravios y afrentas en cada esquina. Que digo yo que su vida debe ser un poco aburrida y monotemática, ¿no? ¿Imaginan ustedes lo que debe ser irse de cañas con esa gente? ¡Uff, menudo tostón!

No es mi propósito continuar aquí con un debate que nadie, sino un grupito de inconformistas reunidos en comandita, ha abierto. Estoy pensando ahora que ya que son tan expertos bien harían en dedicar su tiempo a otra cosa que no fuera elaborar un informe «ad hoc» que se ha construido ahormado a una «verdad» que se propone de antemano y a la que hay que llegar como sea con los argumentos prediseñados para alcanzarla. Todo es muy burdo, como burdo también resulta ese furor anticlerical que a más de uno le produce fiebre de cuarenta grados. Ese anticlericalismo, y no otra cosa, es lo que mueve a estas mentes mal-pensantes que cada cierto tiempo se dedican a molestar al personal con esta clase de zarandajas.

Como decía al principio, hay muchos otros asuntos que, esos sí, requieren de la atención municipal plena. Son cuestiones que, ateniéndose al principio de realidad, son soslayados por nuestra primera edil, tal vez por mostrarse incapaz de gestionar de manera rigurosa lo que de verdad importa a los ciudadanos. Por eso, mientras los cordobeses apuntan con el dedo a las cuestiones importantes del día a día, nuestro consistorio mira el dedo con el que una comisión de expertos señala hacia la Mezquita-Catedral. E Isabel Ambrosio está encantada de poder pasar a la historia como la alcaldesa que devolvió al pueblo lo que era del pueblo, aupada por una panda de corifeos izquierdistas encargados de componer los torcidos e incorrectos argumentos con los que alcanzar el logro. ¡Tequieiyá!

Podríamos tirar de más aforismos con los que ilustrar la mentecatez de algunos, trayendo una vez más aquel que dice que «el problema de los fanáticos no es que no cambien nunca de opinión, es que nunca cambian de tema». Pero uno de ellos resulta de aplicación al caso: «no hay solución buena cuando no hay problema».