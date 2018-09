TOROS Rocío Romero, novillera: «Me encantaría verme anunciada en la Feria de Córdoba» La promesa más firme que actualmente tiene la afición local hace balance de «un año difícil»

Víctor Molino

La afición al toreo es incurable. Que se lo pregunten a esta joven cordobesa que cursa estudios de tercero de Enfermería. Rocío Romero (Córdoba, 1998) es la promesa más firme que actualmente tiene la afición local. Tras debutar a principios de temporada en Vistalegre y vivir el éxito de primera mano, la novel espada ha sorteado una campaña cuanto menos complicada, porque apenas unos días después de su primer triunfo con caballos se destrozó el peroné. Como consecuencia, seis meses apartada meses de los ruedos hasta que en agosto pudo volver al albero.

Para la novillera «no ha sido un año difícil». Ella mismo lo resume así: «Ha sido una temporada de emociones contrapuestas. Mucha felicidad tras debutar, sin duda. Fue como un sueño. Pero una semana más tarde vi la otra cara de la moneda. Mi campaña ha estado muy condicionada por esa lesión en el peroné. Teníamos un planteamiento de rodaje que no se ha podido hacer. He perdido varios festejos y cuando he podido volver, los carteles de las ferias ya estaban hechos. Aún así sumo diez comparecencias, pero no ha sido como lo soñaba».

Ilusión

La torera acabó la campaña con un triunfo importante y un compromiso de apoderamiento. En este sentido subraya que «mi relación con Alberto García surgió cuando terminó mi temporada de 2017, que fue muy especial. Como dice, con un triunfo importante en la Real Maestranza [salida a hombros]. Ahí apareció esa oportunidad; me ilusionaron mucho todos los argumentos que me ofreció. Es una persona joven y muy trabajadora y que confía en mí».

Una espinita marca los últimos meses: su lesión. «Lo he pasado muy mal. Nunca me había tenido que quitar de un cartel por una lesión. El ver que no llegas, que no puedes torear, son cosas que no son agradables. Hay que asimilar y aprender. He procurado abordarlo todo con naturalidad, son cosas que le pasan a los toreros. Con la lesión he aprendido otras cosas que son necesarias para el toreo: la paciencia, el aprovechar el tiempo… Se puede decir que me ha servido para continuar evolucionando», relata, al tiempo que añade que «me encantaría verme anunciada en la Feria de Córdoba, es mi sueño».