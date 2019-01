ENTREVISTA Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno en Córdoba: «La política no debe apelar a bajos instintos» En seis meses dice haber iniciado desde cero proyectos que el PP dejó «caducar», como la N-432 o el cercanías

Irene Contreras

Llegó hace seis meses a un cargo, el de subdelegada del Gobierno, que nunca antes había sido ocupado en Córdoba por una mujer. A nivel político supuso una apertura para una política que hasta el momento sólo había ostentado cargos relacionados con el mundo de la cultura. Rafaela Valenzuela (Montalbán, 1960) se ha marcado el reto de desbloquear los grandes proyectos pendientes en la provincia sin desatender las «pequeñas cosas», que son las que, a su juicio, marcan el día a día del ciudadano.

A su llegada al cargo dijo que en Córdoba «se respiraba mejor» con un gobierno de Pedro Sánchez.

Sigo pensando lo mismo.

¿Qué ha cambiado desde entonces?

Se ha avanzado en la dirección que se propuso el Gobierno, de recuperación de derechos sociales y de retomar temas importantes tras la parálisis que había impregnado al Ejecutivo anterior. También está la apuesta por uno de los gobiernos con más mujeres del mundo, que no es solo un escaparate. El propio presidente se declara feminista y ha apostado por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, un problema de fondo en este país. La subida del salario mínimo o la revalorización de pensiones, el reconocimiento de derechos a los autónomos y pequeños empresarios o el fomento del empleo joven dan muestras de que un gobierno progresista puede hacer que el país avance. Hemos estado muy preocupados de que nadie se quedara atrás en la salida de la crisis.

Hace ya más de una década del comienzo de la crisis y aún hay secuelas.

Se nota en la gente más joven. Córdoba ha perdido 3.000 habitantes y eso significa que se nos han ido jóvenes talentos que tenemos que recuperar. Eso sólo puede hacerse con proyectos que les ilusionen.

Hay zonas en las que siempre hay crisis. Córdoba tiene algunos de los barrios más pobres de España. No sé si el efecto Sánchez se habrá notado allí.

Eso es lo más difícil de atajar: el parado de larga duración y las zonas donde la pobreza es endémica. Ahí hay que apostar por la formación. Decía Einstein que si quieres que algo cambie tienes que hacer cosas distintas. La creación de la figura del responsable de Pobreza Infantil es un gran acierto del Gobierno. El PSOE lleva poco tiempo, pero a la larga se verán los resultados.

En la toma de posesión del cargo anunció que fijaría una serie de proyectos prioritarios para defenderlos de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Aún está por ver si habrá unos nuevos en 2019 o se prorrogarán los del PP...

Yo confío en que la política tenga la versatilidad suficiente para saber que este país necesita seguir avanzando. Nuestras apuestas para Córdoba están muy claras: la N-432, que ya se ha encargado el proyecto para la definición del trazado que nos lleva hacia Granada y estamos pendientes del encargo del desdoblamiento en la Sierra; propuestas en el ámbito de la Cultura como la finalización de la Biblioteca Grupo Cántico y la fachada del Arqueológico, pendientes ambos de licencia urbanística; la construcción de las nuevas comisarías; la Mesa del Aeropuerto; el cercanías, que ya está en marcha en la capital y esperamos que una Palma del Río y Villa del Río en un medio plazo...

El cercanías está de actualidad después de que Renfe haya subido el precio de un billete que el Ayuntamiento se comprometió a bajar.

El debate de los precios no me parece importante porque sé que se va a resolver: Renfe está trabajando con el Ayuntamiento para que éste pueda colaborar y hacer más sostenible el viaje. Yo me centraría en el logro: nadie nos creía cuando dijimos que el cercanías estaría para octubre. Llevaba mucho tiempo encallado.

Habla de un «medio plazo» para ampliarlo a la provincia.

Lo hemos dibujado en el escenario. Sería muy interesante porque Palma del Río, un núcleo de población muy importante, está ahora mejor comunicado con Sevilla que con Córdoba. El cercanías puede fortalecer a los municipios y a la capital y cuenta con el apoyo de Fomento, que en su última reunión en Córdoba nos dijo que lo consideraría. Es un proyecto que hay que empezar de cero, pero con bastante camino andado. Ahora hay que estudiar los flujos, si es viable o no.

«Cuando llegué, pedí proyectos para poner en carga y no había nada. Estamos revisándolo todo»

También se ha empezado desde cero con la carretera a Granada.

Todo lo que estaba hecho, se dejó caducar. La inacción de los últimos años la vi nada más llegar aquí. Pedí proyectos para poner en carga y no había nada, y sin proyectos no hay inversión. Eso es lo más preocupante. No que las grandes inversiones se retrasen en años malos, sino que no haya unos proyectos mínimos de los que tirar para fondos europeos, presupuestos... He insistido mucho desde el principio en el encargo de proyectos y la N-432 es uno de ellos.

Sin embargo, estos proyectos sí existían ya en el discurso político. La ciudadanía no comprende que se prometa o diseñe lo que no se va a hacer.

Yo tampoco lo comprendo, ni como ciudadana ni como política. Tenemos que ser honrados. El ciudadano valora que tú le digas lo que hay. No se me ocurriría mentir a los alcaldes que se sientan en este despacho cuando piden algo que no puede ser. En política no podemos abusar de la generación de expectativas. Además, el voto no depende tanto de los grandes proyectos: el ciudadano valora la transparencia, la escucha, que las pequeñas cosas, que dependen más del empeño que de grandes inversiones, salgan adelante. Algo modesto como asfaltar la carretera de una aldea es lo que mejora el día a día de los vecinos.

Pero proyectos más ambiciosos como el de la N-432 o la Variante Oeste también marcan su día a día.

La Variante también está en cartera para los presupuestos. La queremos impulsar porque está muy unida al tema logístico, una apuesta de esta ciudad. En la medida en que se pueda hay que sacarla adelante. Estamos revisándolo todo a partir de que, como he dicho, me encontré sin proyectos que ejecutar al llegar aquí. Es difícil trabajar así.

Hablaba antes de la fachada del Museo Arqueológico, pero las reivindicaciones de la Junta al Gobierno del PP iban más allá. Pedían una ampliación del edificio, que sólo puede albergar ahora el 1,5 por ciento de la colección.

Claro, la primera fase supuso un salto cualitativo pero aún hay mucho que hacer. La segunda parte es recuperar el palacio y fusionarlo con el nuevo edificio, que tiene que ser una apuesta de futuro. La fachada de por sí es una inversión importante, de más de 800.000 euros, pero no es más que un elemento del rediseño total, una necesidad histórica que vamos a acometer si tenemos nuevos presupuestos.

«La falta de personal no se soluciona de la noche a la mañana. Hay que optimizar recursos»

Una de las competencias más visibles de la Subdelegación del Gobierno tiene que ver con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Policía Nacional y Guardia Civil han denunciado a través de sus sindicatos carencias importantes en personal y medios.

En los últimos años se ha perdido empleo público, y el empleo público no es sólo el funcionario de oficina. No es algo que se solucione de la noche a la mañana. No tengo una varita mágica que me permita tener mañana 40 policías más. Hay que revisar la relación de puestos de trabajo, que me consta que está bastante desfasada, y fijar las necesidades reales para configurar la oferta pública. De momento hay que optimizar los recursos que tenemos porque no llegarán efectivos por arte de birlibirloque. No obstante, desde mi percepción, somos una provincia bastante segura

En el aspecto de la lucha contra la violencia machista, las ratios de policías encargados de la protección de víctimas es, dicen, bastante baja.

Está bastante bien atendido. En las Juntas de Seguridad se evalúa el programa Viogen y es una prioridad que no se va a desatender de ninguna de las maneras. Optimizando recursos, pero no se va a desatender. En zonas rurales, la colaboración con la PolicíaLocal de muchos pueblos nos garantiza que funcione bien, aunque debemos empeñarnos en que funcione mejor. Hay mucha sensibilidad y los mecanismos están engrasados, pero además estamos trabajando desde la raíz, en colegios e institutos, no sólo en materia de violencia de género. Un asunto que nos preocupa es el de los delitos informáticos, porque son los que elevan la estadística mientras descienden los delitos «tradicionales».

Ayer [por el jueves] despertamos con la noticia de la primera mujer asesinada por su pareja en 2019. En el Parlamento, PP y Ciudadanos tratan de recabar el apoyo de un partido, Vox, que ha pedido que se retiren las ayudas en materia de violencia de género.

Nuestra democracia tiene mecanismos suficientes para que eso no pase, lo diga quien lo diga. Igual que no consentimos el terrorismo de ETA ni el independentismo catalán. No vamos a dar ni un paso atrás en lo que tiene que ver con la igualdad. No lo va a consentir la democracia ni lo vamos a consentir las mujeres.

Tras las autonómicas hubo manifestaciones en contra de la entrada de Vox en las instituciones. Usted dijo estar de acuerdo en que los jóvenes «se manifiesten contra el fascismo».

A la gente radical la preferimos dentro del marco democrático, y nadie les discute sus votos ni sus escaños. Sí me gusta que la gente tome conciencia, pero siempre, y así lo dije, que sea pacíficamente, y que lo que se tenga que decir se diga en las urnas, que es como se manifiesta un demócrata. No me vale que la gente no vaya a votar y luego... Hay que ir a votar para que no pasen estas cosas. Porque luego entra gente que a lo mejor no nos gustan sus propuestas.

«La democracia no permitirá retrocesos en Igualdad, como no consintió a ETA ni el independentismo»

A ellos también les votaron miles de ciudadanos. ¿Cómo explica este auge?

Estamos viendo lo que ha pasado Brasil, antes vimos a Trump. En la historia de la humanidad, de tanto en cuanto, surgen estos movimientos. Ahora hay un repute en Europa y en el mundo de los populismos, favorecidos por la crisis y la desigualdad que esta genera, que abona el terreno del radicalismo, también en España. Se hacen virales expresiones que la gente da por hechas sin pararse a pensar si son verdad. Pasa con el «España nos roba» y con consignas como la de que los hombres son tan víctimas como las mujeres. ¿De dónde salen esos datos? Hay que ser rigurosos. En democracia no se puede apelar a los bajos instintos.

¿Puede perjudicar a Córdoba un cambio en el gobierno de la Junta?

Me da miedo en general lo que pueda pasar con la sanidad, la educación o la dependencia. Me dolería dar pasos atrás en una tierra tan castigada como Andalucía, porque el gran avance de los últimos años no se le puede negar al PSOE.

A cinco meses de las municipales, ¿qué futuro le depara al PSOE?

Soy optimista. No son extrapolables los resultados de unas autonómicas a las locales, que tienen mucho que ver con la cercanía. Y en Córdoba nuestra alcaldesa, Isabel Ambrosio, tiene un perfil sólido y tiene grandes apuestas por la ciudad. A los gobiernos municipales hay que darles una perspectiva de más de cuatro años para ver resultados.

La oposición le reprocha que haya priorizado asuntos como la aplicación de la ley de Memoria Histórica antes que otros temas de ciudad, medidas contra el paro o la lucha contra la pobreza.

No son incompatibles. Hay asuntos que van en la impronta progresista y otros más generales. Estamos luchando contra el paro, y de hecho los últimos datos son muy buenos. Se puede trabajar en ello, luchar por las infraestructuras y equipamientos, y a la vez plantear asuntos como el de laMemoria Histórica, que no puede desatender un partido progresista porque ya tendría que estar resuelto.

¿Cree que debe pelear el Ayuntamiento de Córdoba por la titularidad de la Mezquita-Catedral?

Estoy a favor de que se estudien las posibles alternativas, y de que un monumento tan importante tenga sus mecanismos de gestión participados por todas las administraciones en su día a día y su futuro. Hay múltiples maneras de llegar a un entendimiento. Me parece una anormalidad que no haya comunicación entre las instituciones y la propiedad de la Mezquita, como germen de un futuro patronato, o lo que sea que se pueda crear.