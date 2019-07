AYUNTAMIENTO El PSOE exige al alcalde de Córdoba que acometa los proyectos que dejó tramitados su equipo de gobierno Isabel Ambrosio tacha de «excusas» la dilación de la climatización de colegios y la remodelación de la Ronda de Marrubial

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, ha exigido al alcalde José María Bellido que acometa los proyectos de Córdoba que el anterior equipo de Gobierno dejó tramitados y no busque más excusas para ponerlos en marcha.

Ambrosio ha recordado en una nota pública que tanto la climatización de 17 colegios de la capital, como las obras de la segunda fase de la Ronda del Marrubial, han seguido toda la tramitación administrativa, que a día de hoy permite iniciar su ejecución sin ningún problema, por lo que el anuncio por parte del alcalde de prorrogar ambos proyectos, no puede justificarse salvo en intereses políticos que vuelven a subordinar los intereses generales de Córdoba, a los particulares del PP.

En el caso del proyecto de climatización de colegios, los expedientes de 17 de los 19 colegios que se beneficiarán de la misma, se encuentran adjudicados desde el pasado 20 de mayo, con plazos de ejecución de entre 18 y 24 meses y seis meses para su justificación. «Es rotundamente falso que las ayudas de la Agencia de la Energía, conseguidas por el anterior equipo de Gobierno, por importe de 10 millones de euros, corran peligro alguno, tal y como ha insinuado el PP", asegura.

Según Isabel Ambrosio, con este tipo de actuaciones lo que demuestra el gobierno municipal del PP es su falta de compromiso con la enseñanza pública, alineándose así con lo que marcan las directrices de su partido en la Junta de Andalucía, que está realizando una apuesta descarada por la enseñanza privada y concertada en nuestra comunidad.

El caso de la segunda fase de las obras de la Ronda del Marrubial, que según el alcalde, «van para largo», es algo que no se justifica en el estado en que se encuentra en proyecto, «ya que no hay ninguna razón técnica que justifique la dilación anunciada», apunta.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, recordó en la comparecencia pública del pasado martes que no era viable iniciar las obras de aclimatación de los 17 colegios, por lo que «apalabró» con la Junta de Andalucía una prórroga de un año para que no se perdiera esa inversión de 9 millones de euros. Paralelamente, aclaró que aún no se dispone de los suelos para la Ronda del Marrubial y que el proyecto requiere un tiempo para solicitarlos al Ministerio de Defensa.