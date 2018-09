FÚTBOL SALA Los porteros del Noia frustran el triunfo del Córdoba Futsal El conjunto blanquiverde no supo conservar las dos ventajas y acabó empatando (2-2)

A. D. Jiménez

@adjimenez32 Córdoba Actualizado: 29/09/2018 22:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Córdoba Futsal ha cedido dos puntos en su compromiso ante el Noia, disputado esta noche en el Palacio de Vista Alegre y correspondiente a la tercera jornada de Liga de Segunda División, tras empatar a dos. Tal vez, el conjunto blanquiverde ha merecido mejor suerte, si bien su adversario ha dado una gran lección en el apartado defensivo teniendo como grandes protagonistas a sus dos porteros.

De salida se ha visto a un Córdoba Futsal más asentado. En parte, los nervios del estreno liguero se los dejó entre el debut de Talavera y el sufrimiento ante el Santiago. Puestas esas bases, al cuadro blanquiverde se le vio con un rol dominador ante un Noia que también tenía claro que lo primero era defenderse. Eso sí, pagó su exceso de celo cargándose de faltas en los primeros minutos, aunque después se supo controlar hasta el minuto 19 sin cometer la quinta.

Miguel Ángel Martínez, entrenador del conjunto cordobesista, no varió su planteamiento de ir rotando a los jugadores con el formato «ruso». Es decir, cambios en bloques de cuatro buscando la frescura y con ella las ocasiones. Así, en la primera parte, salió un gran protagonista: Brais. El portero del Noia estuvo inaccesible en la mayoría de probaturas cordobesistas. Con lanzamientos exteriores de primeras y con otros más cercanos en función al paso de los minutos.

Pero el gol no llegaba y así se fue consumiendo la primera parte por la vía rápida. No sin antes asistir a varios festivales del portero vistante, quien seguía empecinado en no dejarse batir con acciones de mucho mérito. Pero Brais cometió un error: hacer una parada fuera del área tras un intento lejano de Cordero que le pilló adelantado. Le costó la roja y, probablemente, el partido a su equipo desde ese mismo momento, pero se rebelaron.

Con la superioridad, siguió volcado el Córdoba en busca del gol de la ventaja. Pero Carlos, el otro portero del Noia, no sólo tomó el testigo de su compañero en la pista física, sino también en lo espiritual. Por ello, el 0-0 siguió al cierre de los primeros 20 minutos.

Quedaba un minuto más con ventaja numérica en la pista en el arranque del segundo episodio. Y entonces ya no lo desaprovechó. Keko fue el encargado de abrir el marcador pocos segundos después de estrellar un balón en la madera. Era un premio a la constancia blanquiverde. Por cierto, que ese gol ya obligaba al Noia a jugar de otro modo en los 19 minutos que quedaban para el final de la contienda.

Seguía apretando el Córdoba Fútsal, pero nuevamente incurrió en el riesgo de cargarse de faltas con toda la segunda mitad por delante. Tampoco resultaba gratificante ver el desfile de ocasiones de gol que dejó escapar ante un adversario que se tambaleaba y que demasiado hacía por seguir en el partido. Y quedó demostrado cuando un error en la salida de un balón desde atrás acabó en el gol de Antoñito. Otro problema fue el de la acumulación de faltas, puesto que llegó a la quinta a falta de 13:39. Con todo, lo peor era ver cómo se seguían desperdiciando ocasiones de gol con el portero Carlos como protagonista.

Pero el meta gallego nada pudo hacer ante una transición fugaz entre Jesús Rodríguez y Keko, quien con un remate acrobático volvía a llevar a la senda del triunfo a los blanquiverdes. Quedaban 10 minutos para el final y la siguiente misión era no repetir deslices para evitar darle ventajas a los gallegos. Sin embargo, Keko cometió una falta que provocaba un doble penalti sobre el marco de Cristian que Quilez no desaprovechó. Otro nuevo partido de ocho minutos.

Un partido más tenso. Carlos seguía frustrando las acometidas de un Córdoba Futsal que acabó apostando por jugar de «cinco» con David Leal a tres minutos del final. El Noia defendía bien, sobrio. Incluso se diría que a gusto. El partido se ajustó a lo que quería. El Córdoba Futsal dejó escapar dos puntos.