URBANISMO Las Moreras, un barrio de Córdoba en lucha contra la ruina Los vecinos denuncian problemas y el uso de los locales vacíos como viviendas

La clave para conocer los problemas del barrio de Las Moreras de Córdoba está en la diferencia entre dos tonos de rojo. Los bloques de sus viviendas, casi todas ellas de alquiler social promovidas por la Junta de Andalucía en la década de 1980, están construidos en ladrillo visto y en la zona más baja tienen un color algo más intenso, como el de la piedra o el material mojado. Para las Administraciones, es la diferencia natural entre ladrillos de distinto tono de rojo. Para las asociaciones, son marcas de humedad.

Lo dicen Andrés Bermúdez y Manuel Ortega en nombre de la asociación de vecinos La Palabra, que agrupa a vecinos del barrio: las señales de humedad vienen de lo que se llaman forjados perdidos, falsos sótanos en los que se agrupan cañerías y sistemas de saneamientos que cuando se estropean arrojan agua y crean una zona empantanada bajo los pisos. Allí acuden los mosquitos, que se reproducen y salen por los respiraderos. Mejorarlo no supondría una inversión demasiado costosa, porque la situación no es tan desesperada. Según la Junta de Andalucía, la población está por encima de las 11.500 personas, el 18,75 por ciento analfabetos o sin estudios y, eso sí, casi la mitad, un 49,57, sin trabajo.

«Aquí los que cometen actos de vandalismo apenas suponen un 5 o un 10 por ciento; el problema es cuando no se arregla lo que se rompe», explican al llegar a uno de los patios. No es de los más descuidados, pero hay una estructura central con bolas decorativas, y algunas de ellas se han tirado al suelo y yacen destrozadas muy lejos de su lugar. La Junta de Andalucía es titular de los bloques, pero los vecinos echan en falta que los cuide.

Las cocheras las construyó la Junta de Andalucía, pero nunca se utilizaron para estacionar los coches. «Ni siquiera se sabe dónde están las llaves, ni quién las tiene», cuentan. Pero eso no ha impedido que se use su espacio. Muestran los vecinos una de las puertas de acceso y allí alguien cortó la chapa para cambiar la cerradura. Luego puso otro bombín y la chapa, aunque no quedara perfecta, volvió a soldarse. De esa puerta sí que se sospecha que alguien tendrá la llave. En muchas otras ocasiones las puertas se han convertido en escombreras donde se acumulan objetos viejos y suciedad sin que nadie se preocupe por limpiar.

Con la mitad de la población sin empleo y una buena parte con trabajos que no pasan de los 600 euros y que los siguen condenando a ser pobres, algunos vecinos tienen que buscarse la vida como pueden. La frase puede invitar a pensar en equívocos, pero Andrés Bermúdez lo aclara: «Casi siempre eso quiere decir trabajar en negro», para no tener que declarar los pocos ingresos que se tienen.

Los patios están sucios. Sadeco no entra por entender que son recintos privados, pero ellos insisten en que son plazas tan públicas como Las Tendillas, y que deberían pasar al interior. En los bajos de los pisos hay locales comerciales, pero apenas unas cuantas tiendas de alimentación y una farmacia. Francisco Fernández llegó al barrio hace veinte años tras no poder pagar una hipoteca y señala como problema que los locales se estén utilizando como viviendas.

Una familia junto a un local adaptado como vivienda en el barrio de Las Moreras en Córdoba - Rafael Carmona

Salta a la vista y es algo general, y hasta han puesto plantas en las ventanas. «Deberían adaptarse a viviendas, ya que no van a servir y después adjudicarse según los criterios», cuenta. Si vivir bajo el umbral de la pobreza es tener ingresos por debajo de los 8.000 euros anuales, la estadística de Las Moreras, sumada a la Huerta de la Reina, da una cifra media de 7.300. Todo en un barrio que está entre zonas acomodadas como el Centro y la Sierra.

En el centro del barrio está su jardín, un espacio que disfrutan los vecinos, pero que tampoco está todo lo cuidado que debería, y para demostrarlo los vecinos enseñan las madrigueras de ratas que han aparecido allí. Tampoco se han repuesto los columpios y juegos infantiles que hubo al principio. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció que el Ayuntamiento está trabajando en un plan contra la exclusión social en los barrios más desfavorecidos de Córdoba: Palmeras, Moreras, Sector Sur y el Guadalquivir.