RELIGIÓN Moderar el afecto, detectar y alertar: las claves del protocolo contra los abusos de la Diócesis de Córdoba El documento encargado por el obispo establece una hoja de ruta e insiste en la necesidad de actuar

Los sacerdotes y laicos de la Diócesis de Córdoba ya tienen a su disposición el protocolo con el que podrán trabajar para prevenir los casos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables y para actuar en el caso de que se produzcan. El documento encargado por el obispo, Demetrio Fernández, funcionará como una hoja de ruta, que por un lado busca evitar que se cause el daño, desde la selección de personas que están en contacto con los menores y con las personas vulnerables hasta lo que hay que hacer si se han detectado.

Tiene que empezar en la selección de profesores, animadores, catequistas, voluntarios, monitores y personas que tienen que estar en contacto con los menores. Es obligatorio solicitar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y comprobar su idoneidad, pero todos los sacerdotes y laicos firmarán un documento de responsabilidad personal en que harán constar su rechazo a abusos sexuales.

El protocolo enseña cómo detectar los casos cuando se han producido, mediante señales físicas o por modificaciones de comportamiento, y aconseja derivar los casos a los profesionales capacitados para eso. Y también cómo hay que actuar en caso deque la víctima lo revele: «La revelación nos enfrenta crudamente a la realidad del menor y es insoslayable. De ahí la importancia de saber cómo actuar». Y eso pasa por ser sensible, no mostrar emociones ni tampoco incredulidad, no pedir detalles ni interrumpir e informar inmediatamente a los padres.

El código de buenas prácticas insiste en la prudencia con los menores y en evitar quedarse a solas

«El deber moral de comunicar el abuso y proteger a los niños está por encima del deber de guardar la confidencialidad de otro tipo de informaciones y relaciones profesionales o de amistad», afirma el documento, que habla de «obligación ética y legal». Una parte importante se dedica al Código de Buenas Prácticas, donde se dice que la Iglesia tiene que ser «un espacio seguro» para la infancia, y que busca tanto fomentar «estilos sanos de relaciones interpersonales» como formar y capacitar para detectar situaciones de abusos. Se proporcionan pautas como que las muestras de afecto se hagan «con mesura y respeto», y que no se realicen en absoluto si el menor muestra desagrado, aunque no tengan mala intención.

Establece prohibiciones, como la relación «preferencial» con menores, cualquier broma o juego de índole sexual, entrar en vestuarios o duchas y publicar fotografías sin el consentimiento de los padres. Habrá sanciones si no se cumple. Hay también en el protocolo normas para actuar en caso de que en la parroquia, colegio o movimiento se dé un caso, y que pasan por acoger a la víctima, alejar al acusado de forma preventiva.