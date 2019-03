Entrevista María Jesús Botella: «Córdoba podrá disfrutar del centro de salud de la Avenida de América este verano» La delegada de Salud elude comprometerse con plazos sobre los grandes proyectos y prefiere hablar de «transparencia»

María Jesús Botella es la nueva delegada de la Consejería de Salud en Córdoba. En una entrevista con ABC Córdoba, relata algunos de los principales proyectos, como la apertura del centro de salud de la Avenida de América.

—En el Reina Sofía, han heredado los proyectos del edificio de Consultas Externas del Materno Infantil y de la reforma para la UCI pediátrica. ¿Qué plazos manejan para tenerlos?

—El concurso de las obras de Consultas Externas está en fase de evaluación de ofertas. La redacción del proyecto de reforma para la UCI pediátrica se adjudicó en febrero. No manejamos plazos. Estamos con un presupuesto prorrogado y sufrimos el parón que ha habido en inversiones los últimos años por los gobiernos de la Junta del PSOE.

—Su partido, el PP, en su programa electoral planteó hacer un nuevo Hospital Materno Infantil en el Reina Sofía, como en su día anunció la Junta y no hizo. ¿Será posible construirlo?

—Ahora no puedo decir si esto será posible o no. La política sanitaria de los gobiernos socialistas ha estado muy marcada por la demagogia, las medias verdades, por prometer y no cumplir. Ése será el gran cambio con nosotros. Eso no existirá. Son muchos años arrastrando malas políticas en sanidad y no se pueden cambiar en un día. Pedimos también un poco de comprensión.

—Ese nuevo hospital Materno Infantil era una de las piezas clave del Plan de Modernización Integral (PMI) del Reina Sofía, que tenía un presupuesto de 110 millones y que incluía una unidad de hospitalización de salud mental o un hospital oncológico y que se ha materializado en grado bajo. ¿Qué se podrá ejecutar del Plan de Modernización esta legislatura?

—El PMI ha provocado mucho malestar en Córdoba. Creemos que hay que poner transparencia y mucho criterio profesional en la toma de decisiones.

—De hecho, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció la creación de grupos de trabajo formados por profesionales de prestigio, ajenos a la política, para fijar las infraestructuras necesarias en cada provincia.

—Este grupo de expertos nos dará una hoja de ruta de las infraestructuras sanitarias necesarias para los próximos años. Verán si hacen falta nuevas construcciones, reformas o ampliaciones. Entiendo que a lo largo de este año sería posible tener su dictamen.

—El PP recogió en su programa electoral ejecutar el hospital Materno Infantil del Reina Sofía, el CARE (Centro de Alta Resolución de Especialidades) de Priego o los centros de salud de Villarrubia y Villanueva de Córdoba. Si alguno de esos equipamientos no aparece en las necesidades que señale el grupo de expertos, ¿primará la opinión de éstos?

—Si hubiera alguna discrepancia con el grupo de trabajo, serían cuestiones que estarían siempre impregnadas de sensatez y de criterios técnicos y profesionales, con lo que no deberían generar ningún problema.

—¿Cuándo se reabrirá el centro de salud de Avenida de América?

—La ciudad podrá disfrutar de él este verano. Creemos que para junio o julio se podrá abrir, siempre que no nos topemos con Urbanismo en las licencias [sufre un colapso en su concesión].