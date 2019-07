Entrevista Manuel Torres, alcalde de Dos Torres: «No conocemos la solución para la despoblación» El primer edil del municipio de Los Pedroches critica los localismos de la comarca

Julia López Pozoblanco Actualizado: 15/07/2019 23:54h

Manuel Torres revalidó la alcaldía de Dos Torres en las últimas elecciones municipales siendo, además, el primer edil del PP con más apoyo en la provincia. La seña de identidad de su política es rehuir de los estereotipos y de ahí que la localidad usía sea un referente cultural. Se fija como meta abordar de una manera seria el problema de la despoblación, así como algunos proyectos claves en su municipio relacionados también con esta problemática.

-Consiguió ser el alcalde del PP con más apoyo en la provincia. Imagino que satisfecho con los resultados de las elecciones municipales.

-Efectivamente, después de cuatro mandatos que el pueblo te respalde y ese apoyo se vea incrementado hasta llegar a un 63 por ciento es un motivo de orgullo. Es un motivo de orgullo, pero también de responsabilidad, de saber que tienes el listón muy alto y tienes que superarlo.

-¿Qué proyectos entiende como vitales para Dos Torres estos años?

-Tenemos proyectos importantísimos, el más reciente es el equipamiento para el Centro Cultural 2T que ya tenemos las subvenciones aprobadas y la parte que va aportar el Ayuntamiento y que va a suponer poner un nuevo espacio para el público en un pueblo cultural como es Dos Torres. De igual manera, vamos a apostar por el apoyo al sector primario, a los autónomos, a los empresarios, a la cultura, a los festejos populares arraigados como la Candelaria, para la que queremos sacar hacia delante la declaración de Interés Turístico o Bien Cultural. Ese catálogo de viviendas que se hizo mal y ha perjudicado tanto al pueblo porque cada vez se nos están cayendo más viviendas por la protección que tenemos. Queremos poner cordura, somos conjunto histórico pero hay que flexibilizar la norma y estamos con la delegación de Fomento trabajando y creo que lo vamos a conseguir sin perder la esencia de Dos Torres y su conjunto histórico. Tenemos un proyecto que quedó estancado hace muchos años, hace 13 años, que fue la construcción de la residencia La Magdalena que tanto podía haber dado al pueblo de Dos Torres.

-¿Y será esta la legislatura donde la comarca de Los Pedroches vaya «todos a una» en beneficio común?

-No entiendo el porqué de esos localismos que son tan perjudiciales para una comarca donde no somos tantos. Somos 50.000 habitantes, cualquier pueblo de la campiña nos supera. Si no vamos unidos, si no nos alejamos de estas posturas que no conducen nada más a que a dividir, mal vamos. Estoy convencido que esto puede cambiar estos años, puede cambiar esa Mancomunidad. El otro día hablaba con un alcalde socialista y tenía las mismas ideas que yo, compartía que no podía hacerse política desde la Mancomunidad, que hay que demandar a las administraciones, sean cuales sean, de manera unida sin mirar quién está gobernando.

-Se ha hablado mucho de la España vacía. Aquí se hacen varias acciones encaminadas a detectar posibles soluciones, pero da la sensación de que cada uno establece acciones que no tienen un foco claro porque la solución no lo está. ¿Qué opina?

-Creo que como dices no tenemos clara la solución, damos nuestros puntos de vista, pero no conocemos la solución. Yo hablo mucho de vías de comunicación para vertebrar, para llegar, para construir, para implantar empresas, es algo que hablo mucho pero no sé si es esa la solución, lo que sí entiendo es que cuando estás comunicado tienes más oportunidades. Otros compañeros hablan de las nuevas tecnologías, que lo mismo da desarrollar tu trabajo en Los Pedroches como en Madrid. Pero esas variantes y otras muchas hay que unirlas para que nuestra juventud no se nos vaya, para que tenga las mismas oportunidades, que no estemos preparando a gente joven continuamente que se nos van. Cuestiones como los ciclos de la ganadería que se acaban de aprobar son importantes, esas cosas aportan porque hay un camino de formación para garantizar el relevo generacional. Todas esas medidas, sumándolas y poniéndolas en orden son las que tenemos que trabajar si no queremos seguir perdiendo población.