SUCESOS La madre del niño abandonado en Córdoba: «Estoy arrepentida; sí, salí de marcha, se me fue la olla» La progenitora está siendo investigada por delito de abandono de menores al dejar solo de madrugada a su hijo de 5 años

«Sí, salí de marcha, se me fue la olla; estoy arrepentida y no volverá a ocurrir». Ésta fue la explicación que dio a ABC la madre veinteañera de un niño de 5 años que salió de marcha el sábado noche después de dejar a su hijo solo en casa durante horas en un piso de la calle Don Lope de Sosa de Ciudad Jardín. El niño se despertó sobre las 3 de la mañana y comenzó a llamar a su madre, de manera incesante, preguntando «mamá ¿dónde estas? ¿dónde te has metido?», asomado al balcón de un tercer piso.

A las 3.30 de la madrugada el 091 recibió la primera llamada alertando de que un niño asustado se encontraba en un balcón de un tercer piso llamando a su madre, por lo que era previsible que estuviera solo y en peligro. Una agente de la Policía Nacional fue la encargada de tranquilizar al niño y hablar con él, haciéndole preguntas para intentar averiguar el paradero de su madre, hasta que los bomberos llegaron para rescatarlo con un escalo ya que la puerta de acceso a la vivienda estaba totalmente cerrada y era imposible acceder a ella. El timbre estaba inhabilitado y la mirilla bloqueada.

Tras rescatar al pequeño que «estaba temblando de miedo y frío», según testigos presenciales, la Policía buscó a su madre sin éxito, por lo que decidieron llamar a un familiar que se hizo cargo del menor durante toda la noche. La madre, ajena a todo lo que pasaba en su casa, volvió sobre las 7 de la mañana y llamó al piso de su vecina de portal para preguntarle, con gran nerviosismo, si había visto a su hijo, que lo había dejado en casa y no estaba. Fue esta vecina la que le dijo que el niño lo habían rescatado del balcón los bomberos y se lo había llevado la Policía.

Ninguna de las dos tenía saldo en el móvil para llamar al 091, pensando que la llamada no era gratuita. «El 112 no nos dio mucha información, sólo le instó a que llamaran a la Policía», cuenta la vecina. Esta madre que declaró en la Comisaría tendrá que hacerlo también ante el Juzgado, como ella misma ha reconocido a ABC. «Ahora sé que tengo que ir a declarar ante el juez por esto; no lo voy a hacer más pero no entiendo el revuelo ni la forma en que sacaron al niño», asegura sin dar la cara, tras la puerta de su casa, aún inconsciente del peligro que corría su hijo.

«¿Qué hace aquí la prensa?¿Esto que interés tiene?», repetía tras la puerta de su casa airada aunque intentaba dar explicaciones como que estaba «sola con un niño», y «no tenía ayuda», y sí, esa noche decidió salir un rato y «se le fue la olla».

Ruidos y reguetón

Para los inquilinos del bloque, esta madre joven lleva varios años viviendo en este edificio y es bastante ruidosa, con la música de reguetón alta, y apenas la ven, su hijo es un niño de sólo 5 años que vive con ella.

Según cuentan los inquilinos de los pisos del bloque, no es la primera vez que deja al niño de 5 años solo porque en ocasiones le escuchan llorar y preguntar por su madre, pero esta vez ha sido más peligroso porque era de madrugada y estaba asomado al balcón.

Vecinos que vienen y van

En el bloque de Don Lope de Sosa hay pisos sin habitar y otros ocupados por personas muy mayores, estudiantes que vienen cada curso e inmigrantes que no tienen larga duración con estos alquileres.

«No sabemos mucho de su vida, yo no me la he cruzado, sólo se que vive con un niño porque lo oigo», asegura una de estas vecinas estudiantes que comparten una de estas viviendas.

El caso está en manos de la Fiscalía de Menores y del Juzgado de Guardia que investiga las causas del abandono y que previsiblemente llamará a declarar en los próximos días a la progenitora que podría llegar perder la custodia de su hijo de tan sólo 5 años.

Los agentes de la Policía Nacional informaron a la madre de los derechos que tenía como investigada por un presunto delito de abandono de menores, cuyas diligencias fueron remitidas al juzgado de Instrucción de guardia de la capital cordobesa.