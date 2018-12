Política El exalcalde de Baena Luis Moreno pide la baja del PSOE de Córdoba El histórico exregidor, enfrentado con la formación política entre denuncias de corrupción

Rafael Ruiz

El histórico exalcalde de Baena y militante socialista, Luis Moreno, ya no cumple ninguna de las dos condiciones de esta oración. Perdió la Alcaldía empujado por su propio partido cuando Izquierda Unida amenazó con mandar al PSOE a la posición en pleno estadillo del caso de las facturas falsas. María Jesús Serrano se hizo cargo de la Alcaldía y Moreno, que la había tenido como una discípula, notó lo que ocurre cuando en política se cae en desgracia.

Moreno se ha dado de baja por medio de una carta al partido que ha anunciado en «Confidencial Andaluz», el medio en el que colabora. En las últimas semanas, el exalcalde de Baena, que fue delegado del Gobierno de la Junta, ha venido publicado unas jugosas memorias donde habla directamente de corrupción en el PSOE local. Con apelaciones directas a Serrano y al actual alcalde, Jesús Rojano, al que acusa de un enriquecimiento no explicable por su trabajo.

El político socialista explica que, tras detallar la corrupción del PSOE en Baena, se marcha porque no se ha dado ningún paso para atajar la situación existente. De hecho, afirma que, de producirse algún paso al respecto, los aludidos serían juez y parte. El PSOE ha levantado un enorme manto de silencio sobre las entregas de las memorias de Moreno.

Luis Moreno no es un político del PSOE al uso de estos tiempos, de redes sociales y marketing. Un crucifijo presidía la mesa del salón de plenos y solía ser noticia por negarse fieramente a retiralo. Junto a su hermano Antonio, formó un tándem (hasta que dejó de ocurrir) de poder interno en el partido desde los años ochenta, cuando la cosa iba de guerristas, renovadores y turborrenovadores (especie endémica del socialismo cordobés). Moreno era el perejil de todos los congresos de tal forma que la poderosa agrupación de Baena tenía una enorme relevancia en cómo se configuraba el poder. En sus buenos tiempos, a nadie se le ocurría montar un gobierno de la Diputación sin tener en cuenta a los enviados de Luis Moreno.

Moreno llegó a tener tal controversia con IU (recuérdese que de Baena es Luis Carlos Rejón) que saltaban las chispas. Acosado por un caso evidente de corrupción en su entorno, fue capaz de salir indemne de una trama montada por un empresario y dos colaboradores directos que se ventiló con unas penas mínimas. Ahora, el exalcalde ha roto su silencio de una manera atronadora y, además, ha entregado el carné.