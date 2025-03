José María Bellido, alcalde de Córdoba: «El proyecto del PP es el de crear una mayoría social para gobernar»

José María Bellido Roche (Córdoba, 1977 ) ha pasado en cuatro años de ser el candidato del que nadie esperaba nada a sentarse en el comité ejecutivo nacional del partido . Si Elías Bendod o y Juan Bravo han entrado en la curia del PP , Bellido y una serie de políticos andaluces, particularmente alcaldes , lo han hecho en el sanedrín . En esta entrevista, el regidor analiza la situación de su partido tras el congreso nacional de Sevilla .

¿Cómo le comunican a alguien que entra en el comité ejecutivo? ¿Hay un grupo de Whatsapp que se llame ‘Papables’?

(Risas). No, hombre. Es tal y como lo vistéis todos. Me propone Alberto Núñez Feijóo como al resto de su equipo. Me enteré como el resto de miembros del congreso del partido. No hay contacto previo. El presidente ha sido claro: Ahora mismo el PP necesita mucha unión en toda España y ha visto con quién quería contar y quién entendía el presidente autonómico que debía integrarse en la ejecutiva. Si te fijas, hemos entrado la secretaria general (Loles López), el alcalde de Almería ( Ramón Fernández-Pacheco ), el de Carmona (Juan Ávila ) y yo. Todos tenemos experiencia de gestión y hemos sido o somos alcaldes. Nos llaman para eso. Para aportar, desde la experiencia que tenemos, en la construcción del partido ante todo lo que estamos viviendo y para ganar las próximas elecciones.

«La relación con Vox no nos define. Somos constitucionalistas, creemos en la igualdad y en el liberalismo»

¿El cierre a la crisis ha sido el correcto?

Ya que estamos con las Tanxugueiras (la entrevista se realiza tras presentarse el Festival de la Guitarra ): «Veñen para quedar». Feijóo viene para quedarse. El cierre es definitivo. Tuvimos un problema serio porque se produjo un divorcio entre las bases del partido, los votantes antiguos y potenciales y el partido. El problema vino por una deriva que nos hizo mirarnos demasiado hacia dentro y alejarnos de lo que realmente pasa en la calle. Este congreso aporta una dirección con muchísima experiencia de gestión y que cierra los problemas. El mensaje lanzado es que nos vamos a centrar en lo que importa fuera. Hay liderazgo claro y vamos a volver a construir la alternativa pensando en lo que les preocupa los ciudadanos .

¿Tanxugueiras y Califato 3/4 como metáfora del reparto interno de poderes del partido?

España es muy plural, diversa, muy grande. No es solo Madrid , ni Andalucía , ni Galicia , ni Cataluña . La dirección del PP actual es tan plural y variada como los problemas que tenemos en los territorios de España . ¿Llama la atención la presencia andaluza y gallega? Es lo natural: son dos de los principales gobiernos. Y no son cuotas. El PP es un partido. Uno. No una federación de partidos autonómicos. Y se ha acudido a los mejores. Nadie duda del papel de Elías Bendodo, de su labor de coordinación. De Juan Bravo , que es muy valorado en la hacienda pública. Miguel Tellado ha estado al lado de Núñez Feijóo en los repetidos éxitos electorales. Es que la clave es contar con quien tiene experiencia en ganar elecciones y gobernar. Estamos aquí para servir, para velar los intereses públicos. Pero para eso hay que ganar elecciones .

Bendodo ha dado un paso grande.Muy potente. Ahora manda más.

En Andalucía hemos tenido una experiencia muy positiva. Necesitaba un cambio y tenía que venir de la mano del PP . Elías ha recorrido ese camino: hacer que el partido gobernara cuando nuestra situación no era la mejor. Cuando logramos el Gobierno andaluz , electoralmente estábamos peor que ahora. Y ha tenido un papel interno en el Gobierno de coordinar. Eso lo he visto yo con la Base Logística que depende de varios departamentos — Hacienda, Fomento, Economía en el día de mañana— y el interlocutor es él. Ahora hay que reconstruir la alternativa para España con una mayoría de votos. La experiencia de gobierno ha de ser creíble tanto en las propuestas como en las personas. A quienes tenemos la experiencia de gobierno nos salen arrugas, canas, pasamos noches sin dormir.

El regidor, durante su conversación con ABC VALERIO MERINO

Guerra habla de la «gente que ha ido un entierro sin ganas».

—Todos los que estamos en política estamos por vocación. No venimos a llorar. Estamos porque queremos. Los que gobernamos tenemos la inmensa suerte de que nuestros vecinos han creído en nosotros y nos han dado esa responsabilidad. Ahora tenemos a gente con esa experiencia, con la vocación de servicio intacta y se ponen, nos ponemos, al frente del proyecto. El PP es un partido de gobierno. No es un partido bisagra, que quiere influir en determinados aspectos... No. Tenemos vocación mayoritaria de gobierno y tenemos que ofrecer una alternativa seria en una de las situaciones sociales y económicas más difíciles de la historia reciente. Con una guerra en Europa , con una crisis económica que nos van a arrollar. Necesitamos perfiles de gente que tome al toro por los cuernos.

¿Se siente un valor en alza?

Nah. Se agradece, a nadie le amarga un dulce que lo vean como alguien con potencial. Lo malo es cuando te dicen lo contrario: que vas hacia abajo. Si repasas la lista de la ejecutiva están alcaldes como el d e Madrid, Almería, Teruel, Alicante , el presidente de la Diputación de Orense ... Gente con experiencia de gobierno y que no conozcamos la situación de la calle. No me tienen que contar qué problemas hay que Córdoba . Salgo a la calle y un vecino se encarga de recordármelo. Feijóo cree que podemos ayudarle y que lo tengamos al tanto de lo que pasa en toda España .

«Entramos en ciclo electoral pero lo que nos toca en Córdoba es rematar los proyectos antes de las urnas»

¿La relación con Vox es ‘el tema’?

No. Queremos construir una mayoría social alternativa al PSOE en el Gobierno de España . El PP ha gobernado el país con dos presidentes y lo hace en ayuntamientos, diputaciones, autonomías. Vamos a construir una alternativa con vocación mayoritaria, de ganar. No estamos pensando con quién vamos a pactar. De ganar y, mientras mejor resultado, mejor. ¿Los pactos? El ejemplo es Juanma Moreno. Podemos pactar a izquierda y derecha. No nos define nuestra relación con Vox sino nosostros mismos. El PP es constitucionalista, cree en las autonomías, defiende la igualdad y la igualdad de oportunidades, y en lo económico tendemos a lo liberal bajando impuestos. Creemos en menos burocracia, en más agilidad administrativa. Sobre esos ejes, quien quiera pactar puede pactar. Lecciones de pactos, ninguna, porque hay quien solo pacta con los mismos: independentistas y extrema izquierda. Sobre Vox , me gustaría respeto por nuestros votantes que a veces es mucho menor del que tienen ellos con los nuestros.

¿Tiene porra para las andaluzas?

Sobre la fecha, no. Solo hay una persona que lo puede decidir y no sé si él lo tiene claro, si está valorando todos los elementos. Respecto al resultado , sí. Voy por la calle con Juanma y tiene el respeto y el cariño de la gente. Se le quiere. Va a ganar y con un resultado contundente que nos va a dar bastante libertad a la hora de conformar gobierno.

José María Bellido VALERIO MERINO

¿Cómo va a afectar todo esto a su último año de mandato?

Como ya vamos teniendo trienios, está claro que entramos en ciclo electoral. Elecciones andaluzas habrá antes de final de año , sí o sí. Después, las locales y autonómicas del resto de España y no descartemos unas generales. El último año de gobierno va a estar marcado por todo es ciclo como pasó en el anterior mandato. Eso no marca la gestión, marca el debate público. Lo que nos toca es seguir igual. Tenemos muchos proyectos que tenemos que rematar antes de las municipales. En eso, y en echar una mano a mi partido, estaré centrado.

Las relaciones con el Gobierno central son claves.

En lo institucional, hemos tenido unas muy buenas relaciones en momentos muy difíciles, como la pandemia. Hay unas magníficas relaciones en un proyecto común, la Base Logística , basadas en la lealtad. Siempre voy a anteponer los intereses de Córdoba a cualquier asunto de partido. Y lo digo con pruebas. Creo que se ha visto. Si la relación es para construir, será buena. Y creo que esa es la línea de Núñez Feijóo: ofrecer pactos al Gobierno sobre unas líneas. Si se puede llegar a algún acuerdo en Educación o política exterior, será sin un cheque en blanco ni plegarse a nadie.