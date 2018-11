ELECCIONES AUTONÓMICAS José Antonio Nieto (PP): «Ni Casado ni Rivera se presentan por Córdoba, el candidato aquí soy yo» Asegura que un Gobierno «de cambio» trabajará por que la Junta deje de darle la espalda a los cordobeses y fije una agenda seria de proyectos

Rafael Ruiz

José Antonio Nieto (Guadalcázar, 1970) afronta su vuelta al Parlamento autonómico en las elecciones donde los augurios son peores para su partido. El exalcalde, que retoma la actividad electoral tras su paso por el Ministerio del Interior, asegura que la campaña electoral ha movilizado el voto del PP.

¿Qué cuerpo se le ha quedado a cada encuesta que ha conocido?

La encuesta que vale es el resultado del domingo. Estamos acostumbrados a que, en los últimos años, al PP le vaya peor en los sondeos que en las urnas. Creemos que eso va a pasar el día dos. Hay un margen de mejora que se va a dar. En segundo lugar, las que salieron hace quince días eran peores que las últimas. Ha habido una mejoría si se la compara con la del CIS. Y alguna importante da la posibilidad que exista una mayoría de cambio. Hemos conseguido que cale en la opinión de los andaluces que la opción del cambio es posible.

¿Cómo es posible que el votante quiera cambio pero vote PSOE?

Tiene una cara y una cruz. Un 70 por ciento de los andaluces quiere cambio pero un treinta no lo ve así. Esa parte de los andaluces aboga por el socialismo. Que el PSOE mantenga, cuarenta años después, ese porcentaje de voto nos tiene que llevar a una reflexión. Sucede en parte por la fidelidad de sus votantes y, en parte también, porque parte del objetivo del PSOE ha sido crear una red clientelar formada por muchas personas que dependen de la permanencia del partido en el Gobierno. O que creen que su empleo y su calidad de vida dependen de la permanencia del PSOE en el poder. Yo confío en que abramos los ojos y que la sociedad sea capaz de entender que el trabajo no depende de que gobiernen los socialistas. Aún así, la fidelidad de voto socialista está ahí.

¿La corrupción no desgasta en Andalucía?

Desgasta. Lo que ocurre en Andalucía es que cuando se tiene tanto poder durante tantos años, se consigue que funcione bien el ventilador. Ese régimen en torno al Partido Socialista ha conseguido que desgaste al conjunto de la política, a lo institucional, en lugar del responsable de la corrupción que tiene nombre y apellidos, siglas: PSOE. Esa corrupción, que es la de mayores dimensiones de España y Europa, aún no le ha pasado factura.

Estas elecciones suceden con altos cargos de la Junta en el banquillo.

Me hago una pregunta permanentemente. ¿Qué pasaría si eso ocurriese con otro partido? Aún recuerdo lo que pasó con el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que ni siquiera está en juicio oral. O el tratamiento mediático de Cristina Cifuentes que ni siquiera es un caso de corrupción que derive responsabilidad penal. Lo que ocurre en Andalucía pasa desapercibido. Muchos estamentos se lo tienen que hacer mirar.

¿Considera a Ciudadanos como socio fiable viniendo de apoyar al PSOE?

Creo que Ciudadanos va a pagar la decisión de ser el socio más cómodo del PSOE en 40 años. Tras años de democracia, hemos visto gobiernos socialistas con el PA y con IU cediendo poder y con posiciones controvertidas. Y después con Cs que no pidió consejerías, que no quiso comprometerse para demostrar que son capaces de gobernar de otra manera. Que le ha aprobado sistemáticamente presupuestos, leyes, que ha votado en contra de investigaciones y de control al Gobierno de forma inexplicable. Lo va a pagar estando muy por debajo de los resultados que tiene en otras comunidades. La apuesta del PP es el cambio, no tenemos mayoría absoluta y necesitamos confiar en que Ciudadanos haya aprendido la lección. Una fuerza de cambio no puede perpetuar el gobierno que lleva cuarenta años. La única manera es formar parte activa de un gobierno que demuestre que lo que ocurre en Andalucía es culpa de un mal gobierno.

¿Cree que Susana Díaz giraría hacia Podemos?

Susana Díaz girará hacia donde sea para mantenerse en el poder. Incluso lo que peor le puede sentar que es pactar con Podemos e IU. A lo que fuera. Incluso al aceite de ricino de un pacto con Teresa Rodríguez.

¿Y Podemos giraría al PSOE?

Eso lo ha de valorar Podemos. IU pasó una crisis tan profunda tras el acuerdo de gobierno con el PSOE que su nombre ya ni va en la papeleta. Cuando se han gobernado cuarenta años, con el fracaso de tantas políticas, cuesta trabajo explicar que le das la confianza a quien tanto has criticado. Podemos tiene una papeleta complicada.

Su campaña de publicidad local personaliza las opciones entre Juan Pablo Durán y usted. ¿Por qué?

Lo que hemos querido hacer es romper la estrategia general del resto de partidos: ocultar la persona a la que se vota. El domingo, los ciudadanos de Málaga votarán a Juanma Moreno, los de Córdoba a José Antonio Nieto si quieren y en Sevilla a Susana Díaz, si optan por el PSOE. Algunos andaluces creen que van a votar a Albert Rivera o Inés Arrimadas. Y no es verdad. Por Córdoba se presenta Fran Carrillo, que muy pocos conocerán pero que es el candidato. A Teresa Rodríguez no se le puede votar en Córdoba sino a otras personas, tapadas, de la nueva política errónea que publicita siempre a los líderes omnipotentes que nunca aparecen en las papeletas. Es un engaño. El PP tiene un candidato que representa ese proyecto en Córdoba, que soy yo.

Pablo Casado también ha hecho campaña en Córdoba.

Y es positivo. Son cosas distintas. Los líderes nacionales deben apoyar las campañas. Está bien. Pero nadie verá una banderola de Pablo Casado porque no se presenta en Córdoba. Es un modelo honesto hacia el votante.

¿Esta es la primera prueba de fuego de la nueva dirección del PP?

Creo que no. Con el congreso en marcha estaban casi convocadas. Son las primeras en las que la nueva dirección del PP tiene la oportunidad de expresar cómo quiere que sea el partido, de comunicarse claramente ante la sociedad y corregir los errores que los ciudadanos y nuestros militantes nos habían expresado claramente sobre el quehacer en los últimos años. Casado está trabajando a fondo en Andalucía y es responsable de la mejora de las encuestas.

¿Cómo interpreta el auge de Vox?

Vox representa algo bien conocido en toda Europa: el populismo de derecha. Le Pen en Francia, Salvini en Italia, Alternativa por Alemania o Amanecer Dorado en Grecia. Son fenómenos que, como la extrema izquierda de Podemos, surgen de la crisis y la desafección. Del ventilador permanente que ha conseguido que la corrupción de la Junta sea la de todos. De discursos simplistas, de errores que todos cometemos. Es política contra la política que defrauda. Es curioso que pase ahora.

Termine en el proyecto o en la oposición, ¿qué encabeza su agenda?

Básicamente, que Córdoba tenga más oportunidades. De todas las provincias, la que nunca ha tenido un proyecto definido, un revulsivo con el sello de la Junta es Córdoba. Creía que el problema era que no había gobiernos del mismo partido pero es que ni con esta situación. Nos cuesta trabajo hasta pensar en qué proyectos necesitamos cuando tenemos un paro altísimo y no hemos conseguido diversificar la agricultura y la ganadería. La prioridad es esa: más desarrollo y que la Junta deje de darnos la espalda.

Determinadas decisiones municipales, como el cambio de nombre de las calles, ¿son ordinarias o actos de campaña?

Esa y bastantes más son actos de campaña. Son medidas que buscan dividir y apoyar la campaña de determinados partidos. El Ayuntamiento de Córdoba lleva tiempo sin proyecto. Aspiro a que, en mayo, eso acabe.