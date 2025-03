Inversores israelíes tramitan un ‘hostel’ con 165 camas en pleno Centro de Córdoba

La que fuera casa del insigne escritor egabrense Juan Valera y un ejemplo de arquitectura modernista de finales del siglo XIX en Córdoba bajo la dirección de Adolfo Castiñeyra Boloix , el inmueble que abarca los números 4 y 6 de la calle María Cristina -que dio tantos años cobijo a la taberna El Gallo - será el lugar elegido por el Grupo White para desplegar un nuevo concepto de albergue turístico bajo la denominación de ‘hostel’ en el que con un precio económico tratarán de que sus clientes compartan experiencias, algunos servicios y hasta posibles rutas por el Casco de Córdoba .

Grupo White responde a un conjunto de inversores de origen israelí formado por promotores, abogados, empresarios y propietarios de hoteles que ha desencadenado una ambiciosa apuesta superior a los 100 millones de euros en Málaga capital con el desarrollo de 112 apartamentos, tres ‘hostel’ y dos hoteles con la misma fórmula empleada en Córdoba.

Una inversión con fondos propios, un edificio de corte monumental , bien situado y un proyecto que mezcla el chasis de un alojamiento ‘boutique’ con últimas prestaciones y diseño pera unos precios económicos y una experiencia compartida (gimnasio, cocina, teletrabajo u otros espacios...).

Parte lateral y posterior del inmueble del número 4 y 6 de María Cristina, apuntalado Valerio Merino

En concreto, la sociedad Coebo Córdoba SLU, propiedad de White Spain, tramita en la Gerencia de Urbanismo los primeros permisos para ampliar la superficie y rehabilitar para albergue turístico los números 4 y 6 de María Cristina. Un problema en el mismo ocasionó hace meses el cierre de la calle por el riesgo que entrañaba.

Estos inversores quieren ampliar al solar vacío de la propiedad la ocupación para dar forma a un tipo de alojamiento novedoso en Córdoba y que contará, según ha podido saber ABC, con 165 camas con un diseño muy cuidado, teniendo presente la historia del inmueble y especial atención a comodidades y tecnología. No es el único proyecto fuera de Málaga que quiere abarcar este grupo comandado por Hugo Mathov. Cádiz, Tarifa y Granada están también en su hoja de ruta.

De momento no han trascendido más datos de una operación que se suma al particular ‘boom’ de proyectos hoteleros que está viviendo la ciudad, y en particular el Centro histórico de Córdoba , con más de 20 proyectos en curso.