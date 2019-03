Política La Intervención del Ayuntamiento de Córdoba alerta sobre la economía de Aucorsa y Cecosam Cecosam contempla un beneficio de tan solo 570 euros y Aucorsa afronta un déficit estructural

Rafael Ruiz @abccordoba Córdoba Actualizado: 30/03/2019 09:10h

La Junta de Gobierno Local autorizó ayer el proyecto de presupuestos municipales para el año en curso que incorpora los informes de valoración del documento y de la situación general de la economía de la institución. El más completo por extensión y formación de sus autores es el del servicio de Intervención, que alerta de dos situaciones específicas en Aucorsa y Cecosam que pueden derivar en problemas muy serios de cara al futuro.

El caso contablemente más serio es el de Cecosam y el socialmente más complejo el de Aucorsa. Cecosam ha preparado unas cuentas en las que arroja un beneficio de 570 euros que la dejan sin margen de decisión. El problema radica en que la empresa no ha previsto fondos municipales por transferencias para el cuidado de las zonas comunes de los cementerios. Intervención sostiene que parece un poco arriesgado asegurar que la empresa tiene pulmón para hacerse cargo de los datos. El informe, de hecho, asegura que las cuentas de la firma pueden no responder a su imagen fiel de forma que a finales de año afloren unas pérdidas reales que superen los 800.000 euros y que serían un problema de enorme envergadura.

El informe sostiene que la empresa sigue sin aclarar qué es lo que va a hacer con el proyecto del tanatorio que está recurrido en los tribunales. Cecosam pidió permiso para endeudarse para esta operación pero desde hace cinco meses no ha remitido ni un solo folio de todos los requerimientos realizados para aclarar esta situación. Todos los documentos van en la línea de que el proyecto sea sostenible sin ayudas públicas.

Aucorsa

Lo de Aucorsa, dice el informe, es serio porque no existe una correlación entre ingresos y gastos. La compañía lleva tres años sin subir el precio del billete del autobús pero sus gastos son mayores, lo que ha obligado a tirar de transferencias municipales para prácticamente todo. De hecho, la empresa da oficialmente beneficios a pesar de que existe un «déficit estructural» que el gobierno no ha querido afrontar por las medidas impopulares que conlleva. Afirma el dictamen que el Ayuntamiento de Córdoba no ha querido afrontar ninguno de los requerimientos de la Intervención y del Ministerio de Hacienda.

Una cuestión clave es que advierte sobre lo que puede pasar con las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles, que es el dinero que el Consistorio puede usar de su superávit para realizar actuaciones. El equipo de gobierno ha usado parte de ese dinero para comprar autobuses nuevos pero una condición de las IFS es que impliquen una reducción del gasto del ente que las realiza. Ello no ha ocurrido.